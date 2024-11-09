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10 erkek çocuğu olan babanın kız olmasını umduğu 11. çocuğu da erkek oldu
10 erkek çocuğu olan babanın kız olmasını umduğu 11. çocuğu da erkek oldu
Sputnik Türkiye
59 yaşındaki Hasan Kartal, hayatını kaybeden ilk eşinden 5, ikinci eşinden de 6 olmak üzere 11 erkek çocuk sahibi oldu. 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T16:27+0300
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Niğde'de yaşayan 59 yaşında Kartal, kız olması ümidi ile bir kez daha baba oldu. 1 hafta önce doğan erkek evladı ile birlikte 'vatana 11 asker yetiştiriyorum' diyerek durumdan memnun olduğunu dile getiren adamın 2'si evli olan 11 erkek çocuğu bulunuyor.Kartal, "İlk eşimden 5, ikinci eşimden de 6 tane oğlum var. Vatana asker yetiştiriyorum. 5'i askerliğini yaptı, ben çocuklarımla her zaman gurur duyuyorum. Vatana, millete hayırlı olsunlar başka bir şey istemem. 2 oğlum gurbette, diğer büyükler de burada tarlalarda çalışıyor. Sağ olsun belediye başkanımız beni işe aldı, onun sayesinde de rızıklarını çıkarıyorum. Kızım olmasını isterdim ama nasip değilmiş. Allah erkek evlat verdi, buna da şükür" dedi. İlk oğlunu 1998 yılında kucağına alan ve son oğlu yeni doğan baba, çocuklarının isimlerini de sırayla şaşırmadan saydı.Anne Fatma Kartal ise "gönül bir tane kız olmasını isterdi" diyerek erkek çocukları ile aynı evde yaşamanın zorluğunu anlattı. Kartal, "Eşimin ilk eşinden 5 oğlu vardı, benden de 6 oldu. 1 hafta önce bir oğlumuz daha oldu. Gönül bir kız olmasını isterdi ama nasip değilmiş. Buna şükürler olsun, hiç çocuğu olmayanlar var. Bir yeri topluyorsun bir yer dağılıyor zorlukları var" diye konuştu.Aileye destek olmak isteyen belediye başkanı adamı işe aldı: Bebeğe başkanın ismini verdi Çok sayıda çocuğu olduğu için ekonomik zorluklar yaşayan aileye destek olmak isteyen Hacıabdullah Belediye Başkanı Recep Doğmuş, baba Hasan Kartal'ı işçi olarak belediyeye aldı. Yeni doğan bebeğe kendi isminin verildiğini öğrenen başkan Recep Doğmuş aileye teşekkür ederken bebeğe de altın hediye etti. Doğmuş, "Türk milletine böyle 11 çocuk yetiştiren aileye destek olmak bizim görevimiz. Hasan Kartal'ı belediye kadrosuna daimi alarak destek olmak istedik. Kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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kız, erkek, erkek çocuk, asker, niğde, küçük oğlan, belediye, belediye başkanı, türkiye, doğum, doğum oranı, doğum kontrol
kız, erkek, erkek çocuk, asker, niğde, küçük oğlan, belediye, belediye başkanı, türkiye, doğum, doğum oranı, doğum kontrol

10 erkek çocuğu olan babanın kız olmasını umduğu 11. çocuğu da erkek oldu

16:27 09.11.2024
© SEMA TEKELİ-AW325683Niğde
Niğde - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© SEMA TEKELİ-AW325683
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59 yaşındaki Hasan Kartal, hayatını kaybeden ilk eşinden 5, ikinci eşinden de 6 olmak üzere 11 erkek çocuk sahibi oldu.
Niğde'de yaşayan 59 yaşında Kartal, kız olması ümidi ile bir kez daha baba oldu. 1 hafta önce doğan erkek evladı ile birlikte 'vatana 11 asker yetiştiriyorum' diyerek durumdan memnun olduğunu dile getiren adamın 2'si evli olan 11 erkek çocuğu bulunuyor.
Kartal, "İlk eşimden 5, ikinci eşimden de 6 tane oğlum var. Vatana asker yetiştiriyorum. 5'i askerliğini yaptı, ben çocuklarımla her zaman gurur duyuyorum. Vatana, millete hayırlı olsunlar başka bir şey istemem. 2 oğlum gurbette, diğer büyükler de burada tarlalarda çalışıyor. Sağ olsun belediye başkanımız beni işe aldı, onun sayesinde de rızıklarını çıkarıyorum. Kızım olmasını isterdim ama nasip değilmiş. Allah erkek evlat verdi, buna da şükür" dedi. İlk oğlunu 1998 yılında kucağına alan ve son oğlu yeni doğan baba, çocuklarının isimlerini de sırayla şaşırmadan saydı.
Anne Fatma Kartal ise "gönül bir tane kız olmasını isterdi" diyerek erkek çocukları ile aynı evde yaşamanın zorluğunu anlattı. Kartal, "Eşimin ilk eşinden 5 oğlu vardı, benden de 6 oldu. 1 hafta önce bir oğlumuz daha oldu. Gönül bir kız olmasını isterdi ama nasip değilmiş. Buna şükürler olsun, hiç çocuğu olmayanlar var. Bir yeri topluyorsun bir yer dağılıyor zorlukları var" diye konuştu.

Aileye destek olmak isteyen belediye başkanı adamı işe aldı: Bebeğe başkanın ismini verdi

Çok sayıda çocuğu olduğu için ekonomik zorluklar yaşayan aileye destek olmak isteyen Hacıabdullah Belediye Başkanı Recep Doğmuş, baba Hasan Kartal'ı işçi olarak belediyeye aldı. Yeni doğan bebeğe kendi isminin verildiğini öğrenen başkan Recep Doğmuş aileye teşekkür ederken bebeğe de altın hediye etti.
Doğmuş, "Türk milletine böyle 11 çocuk yetiştiren aileye destek olmak bizim görevimiz. Hasan Kartal'ı belediye kadrosuna daimi alarak destek olmak istedik. Kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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