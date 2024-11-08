https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/yurt-disina-cikis-harcinda-yeni-donemin-detaylari-belli-oldu-yeni-yilin-ilk-10-gunune-dikkat-1090167778.html

Yurt dışına çıkış harcında yeni dönemin detayları belli oldu: Yeni yılın ilk 10 gününe dikkat

Yurt dışına çıkış harcında yeni dönemin detayları belli oldu: Yeni yılın ilk 10 gününe dikkat

Sputnik Türkiye

Yurt dışına çıkarken fiziki olarak alınan "harç pulunun" kullanımı 1 Ocak itibarıyla sona erecek. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı tebliğle ağustos... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T10:04+0300

2024-11-08T10:04+0300

2024-11-08T10:04+0300

türkiye

yurt dışı

yurt dışı çıkışı

harç pulu

yeniden değerleme oranı

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Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) hazırladığı tebliğ taslağıyla ağustos ayında 500 liraya çıkarılan yurt dışı harcının nasıl uygulanacağına açıklık getirildi. Yurt dışına çıkarken ödenen 500 liralık harç 2025 yılının ilk 10 gününde de geçerli olacak. Ancak harç pulunun 31 Aralık 2024’e kadar sonuna kadar alınması gerekecek. 11 Ocak’tan itibaren yurt dışı çıkış harcı 710 lira olarak uygulanacak.Taslağa göre, yurt dışına çıkış yapan TC vatandaşlarından alınacak harç tutarı, çıkış tarihi itibarıyla geçerli olan tutar olarak tanımlandı. Yasaya göre harç tutarı 500 lira, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Yeniden değerleme oranında artırılarak hesaplanan harcın uygulanacağı yılın ocak ayının 10’ncu günü sonuna kadar yapılan yurtdışına çıkışlarda, bir önceki yılın sonu itibarıyla geçerli tutar üzerinden harcın ödenmiş olması durumunda, ödenmiş harç tutarı ile işlem yapılacak ve bu harç ödemeleri için fark istenmeyecek.Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?Hürriyet'in haberine göre, konuya ilişkin tebliğ taslağında örnek de verildi. 3 Ocak 2025 tarihinde yurt dışına çıkış yapacak Ahmet Bey, yurt dışına çıkış harcını 31 Aralık 2024 tarihinde geçerli tutar olan 500 lira üzerinden Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla ödemiştir. Ahmet bey ocak ayının 10’uncu günü sonuna kadar yurtdışına çıkış yaptığında, bu çıkışı için ilave harç ödemesine gerek bulunmayacak. 3 Ocak 2025 tarihinde yurtdışına çıkacak olan Ahmet bey, yurt dışına çıkış harcını 2 Ocak 2025 tarihinde ödemek istemesi halinde ise 2025 yılı için geçerli harç tutarını ödemesi gerekecek. Ahmet Bey 3 Ocak 2025 tarihi yerine 11 Ocak 2025 tarihinde yurt dışına çıkış yapması durumunda ise herhalukârda 2025 yılı için belirlenen harç tutarını ödemesi gerekecek.Yurt dışı çıkış harç pulu ne kadar süre geçerli?1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, “yurt dışına çıkış harç pulu” ile ödenmesi usulü kaldırılacak. Ancak 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 Türk lirası üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/yurt-disina-cikista-basili-harc-pulu-donemi-sona-eriyor-yeni-yildan-itibaren-gecerli-1090138340.html

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