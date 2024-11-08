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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/yunan-komunistler-ukraynaya-giden-muhimmat-konvoyunu-durdurdu-1090165924.html
Yunan komünistler Ukrayna'ya giden mühimmat konvoyunu durdurdu
Yunan komünistler Ukrayna'ya giden mühimmat konvoyunu durdurdu
Sputnik Türkiye
Yunan komünistlerin Tirnavos kasabasında, Ukrayna'ya mühimmat taşıyan 6 kamyondan oluşan konvoyun geçişini engellediği belirtildi. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T08:58+0300
2024-11-08T09:04+0300
ukrayna krizi
yunanistan
yunanistan komünist partisi (kke)
nato
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askeri yardım
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konvoy
kamyon
rusya
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Yunanistan Komünist Partisi’ne ait 902.gr haber portalının aktardığına göre, “Zelenskiy hükümetine askeri malzeme sevkiyatının devam etmesiyle birlikte ülkenin Ukrayna'daki savaşa katılımını arttırmaya yönelik hükümet düzenlemelerinin bir parçası olarak” füze ve diğer mühimmatı taşıyan Ukrayna, Polonya ve Bulgaristan plakalı kamyonlar 6 Kasım günü bölgedeki bir askeri üsten yola çıktı.Haberde, “Ölümcül ve tehlikeli kargoyu taşıma işleminin gündüz vakti ve binlerce insanın yaşadığı yoğun nüfuslu bir şehirden geçerek gerçekleştiğini belirtmek gerekir” ifadesine yer verildi.Yunanistan Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Gençler üyelerinin polis varlığına rağmen ‘Halkların katillerine toprak yok, su yok’ ve ‘Yunanistan dışındaki askeri görevlere katılım yok’ sloganları atarak kamyonların yolunu kararlılıkla kapattığı kaydedildi.Konvoy geri dönmek zorunda kalırken Yunanistan Komünist Partisi üyeleri araçların üzerine ‘NATO’nun katilleri evinize dönün’ sloganlarını yazdı.Haberde, “Eylem sırasında insanlar evlerinden çıkarak Yunanistan Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Gençler üyelerini alkışladı. Kamyonlar geri çekildikten sonra şehrin sokaklarında bir yürüyüş düzenlendi” dendi.Tirnavos Belediye Başkanı Stelios Tsikritzis belediye yetkilileriyle birlikte düzenlediği mitingde, “Savaş karşıtı mesajını birçok kez iletmiş olan savaşçı geleneğe sahip Tırnavos halkı, ölüm kargolarının kentten geçmesine izin vermeyecek, ülkenin emperyalist katliama daha fazla dahil olmasına izin vermeyecek. Sloganımız, ne katiller için bir üs, ne de intikam için bir hedef” diye konuştu.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bu hususun ‘ateşle oynamak’ olduğunun altını çizerek Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının müzakereler açısından olumsuzluk teşkil edeceğini defalarca vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/venezuella-lideri-maduro-putini-futbol-yildizi-ronaldoya-benzetti-siyasetin-yildizi-1090163427.html
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yunanistan, yunanistan komünist partisi (kke), nato, ukrayna, askeri yardım, silah yardımı, konvoy, kamyon, rusya, sergey lavrov
yunanistan, yunanistan komünist partisi (kke), nato, ukrayna, askeri yardım, silah yardımı, konvoy, kamyon, rusya, sergey lavrov

Yunan komünistler Ukrayna'ya giden mühimmat konvoyunu durdurdu

08:58 08.11.2024 (güncellendi: 09:04 08.11.2024)
© Sputnik / Kostis NtantamisYunanistan Komünist Partisi üyelerinin başkent Atina'da düzenlediği gösteri
Yunanistan Komünist Partisi üyelerinin başkent Atina'da düzenlediği gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© Sputnik / Kostis Ntantamis
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Yunan komünistlerin Tirnavos kasabasında, Ukrayna'ya mühimmat taşıyan 6 kamyondan oluşan konvoyun geçişini engellediği belirtildi.
Yunanistan Komünist Partisi’ne ait 902.gr haber portalının aktardığına göre, “Zelenskiy hükümetine askeri malzeme sevkiyatının devam etmesiyle birlikte ülkenin Ukrayna'daki savaşa katılımını arttırmaya yönelik hükümet düzenlemelerinin bir parçası olarak” füze ve diğer mühimmatı taşıyan Ukrayna, Polonya ve Bulgaristan plakalı kamyonlar 6 Kasım günü bölgedeki bir askeri üsten yola çıktı.
Haberde, “Ölümcül ve tehlikeli kargoyu taşıma işleminin gündüz vakti ve binlerce insanın yaşadığı yoğun nüfuslu bir şehirden geçerek gerçekleştiğini belirtmek gerekir” ifadesine yer verildi.
Yunanistan Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Gençler üyelerinin polis varlığına rağmen ‘Halkların katillerine toprak yok, su yok’ ve ‘Yunanistan dışındaki askeri görevlere katılım yok’ sloganları atarak kamyonların yolunu kararlılıkla kapattığı kaydedildi.
Konvoy geri dönmek zorunda kalırken Yunanistan Komünist Partisi üyeleri araçların üzerine ‘NATO’nun katilleri evinize dönün’ sloganlarını yazdı.
Haberde, “Eylem sırasında insanlar evlerinden çıkarak Yunanistan Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Gençler üyelerini alkışladı. Kamyonlar geri çekildikten sonra şehrin sokaklarında bir yürüyüş düzenlendi” dendi.
Tirnavos Belediye Başkanı Stelios Tsikritzis belediye yetkilileriyle birlikte düzenlediği mitingde, “Savaş karşıtı mesajını birçok kez iletmiş olan savaşçı geleneğe sahip Tırnavos halkı, ölüm kargolarının kentten geçmesine izin vermeyecek, ülkenin emperyalist katliama daha fazla dahil olmasına izin vermeyecek. Sloganımız, ne katiller için bir üs, ne de intikam için bir hedef” diye konuştu.
Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bu hususun ‘ateşle oynamak’ olduğunun altını çizerek Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının müzakereler açısından olumsuzluk teşkil edeceğini defalarca vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti.
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