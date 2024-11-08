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Yozgat'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarının 30 yıl önce diktiği sarmaşıklarla kaplı bina göz kamaştırıyor
Yozgat'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarının 30 yıl önce diktiği sarmaşıklarla kaplı bina göz kamaştırıyor
Sputnik Türkiye
Yozgat'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sarmaşıklarla kaplı binası, güzelliği ile dikkat çekiyor. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
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Yozgat'ta 30 yıl önce kurum çalışanlarının diktiği sarmaşıkların büyümesiyle Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü'ün binası görenlere zevk veriyor. Binanın ön yüzü tamamen yeşile boyanırken, sarmaşıkların beton yapıyla birleşmesi doğal bir mantolama görevi sağladı. Binayı örten sarmaşıklar güzel bir manzara oluşturmasının yanı sıra doğal izolasyona da katkı sağlıyor.'İnsanın içi açılıyor, örnek olmalı'Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün dikkat çeken manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor. Müdürlüğe gelenlerin içinin açıldığını söyleyen Mustafa Tabakçı, “Memleketimizde böyle bir yer olması bizim için de güzel. İnsanların buraya geldiğinde içi açılıyor. Tarım İl Müdürlüğü örnek teşkil ediyor. Buna benzer binaların çoğalmasını isteriz” diyerek memnuniyetini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/bu-agac-yaklasik-35-milyon-tl-kazandiriyor-nasil-sivi-altin-uretiyor-1088201538.html
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yozgat, çiçek, doğa, ağaç, ağaç dikme, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı
yozgat, çiçek, doğa, ağaç, ağaç dikme, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı

Yozgat'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarının 30 yıl önce diktiği sarmaşıklarla kaplı bina göz kamaştırıyor

15:56 08.11.2024
© EMEL YİĞİT-AW325080YOZGAT TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI
YOZGAT TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© EMEL YİĞİT-AW325080
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Yozgat'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sarmaşıklarla kaplı binası, güzelliği ile dikkat çekiyor.
Yozgat'ta 30 yıl önce kurum çalışanlarının diktiği sarmaşıkların büyümesiyle Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü'ün binası görenlere zevk veriyor. Binanın ön yüzü tamamen yeşile boyanırken, sarmaşıkların beton yapıyla birleşmesi doğal bir mantolama görevi sağladı. Binayı örten sarmaşıklar güzel bir manzara oluşturmasının yanı sıra doğal izolasyona da katkı sağlıyor.

'İnsanın içi açılıyor, örnek olmalı'

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün dikkat çeken manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor. Müdürlüğe gelenlerin içinin açıldığını söyleyen Mustafa Tabakçı, “Memleketimizde böyle bir yer olması bizim için de güzel. İnsanların buraya geldiğinde içi açılıyor. Tarım İl Müdürlüğü örnek teşkil ediyor. Buna benzer binaların çoğalmasını isteriz” diyerek memnuniyetini ifade etti.
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