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TCMB açıkladı: 'Ekim enflasyon kompozisyonuna dikkat'
TCMB açıkladı: 'Ekim enflasyon kompozisyonuna dikkat'
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu açıkladı. Rapora göre ekim ayında yıllık enflasyon gıda ve temel mallarda yükselirken... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T20:10+0300
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ekonomi
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enflasyon
manşet enflasyon
hiper enflasyon
enflasyon araştırma grubu
gıda enflasyonu
enflasyonla topyekun mücadele programı
türkiye cumhuriyet merkez bankası
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TCMB Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre yıllık enflasyon gıda ve temel mallarda yükselirken, diğer ana gruplarda düştü.Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda işlenmemiş gıda fiyatları taze meyve ve sebze grubunda yaşanan artış nedeniyle yükseldi. Taze sebze ve meyve dışı gıda enflasyonu yüzde 1.29 ile daha düşük bir artış gösterdi. Gıda ve alkolsüz içki enflasyonu aylık yüzde 4.33 artarken yıllık enflasyon oranı ise yüzde 45.28 oldu. İşlenmemiş gıdada yıllık enflasyon yüzde 47.05'e yükseldi. İşlenmemiş gıdada ise yüzde 43.72'ye geriledi.Temel Mal ve Hizmet Grupları'nda enflasyon düştüMevsimsel etkilere bağlı giyim ve ayakkabı enflasyonu arttı. Mevsimsellikten arındırıldığında temel mal enflasyonunda düşüş yaşandı. Hizmet fiyatları yüzde 1.95 arttı. Yıllık oranı ise yüzde 69.78'e geriledi. Ulaştırma, eğitim, kira ve lokanta-otel gruplarında enflasyon oranı düştü. Enerji fiyatları arttıKüresel piyasalarda yaşanan zamlar nedeniyle katı yakıt, akaryakıt ve tüp gaz fiyatları sırasıyla yüzde 6, yüzde 1.84 ve yüzde 1.77 arttı. Ekim ayında yüzde 1.35 artarken, yıllık enflasyonda ise yüzde 59.37'e düştü.Tüketici fiyat artışı düştüMevsimsellikten arındırılmış tüketici fiyat artışı bir önceki aya göre azaldı. B endeksi yüzde 47.10 seviyesine düştü. C endeksi ise yüzde 47.75 seviyesine indi. Yıllık üretici fiyatları ise yüzde 32.24'e geriledi. Ana Sanayi Dayanıklı tüketim Malları yüzde 2.82 arttı. Fiyat artışları en çok ilaç, mobilya, mücevher, giyim eşyası ve metalde oldu.Kira ve otel sektörü gerilediKira fiyatlarında düşüş yaşandı. Lokanta ve otellerde de aylık enflasyon yüzde 1.44'e düştü.
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para, enflasyon, manşet enflasyon, hiper enflasyon, enflasyon araştırma grubu, gıda enflasyonu, enflasyonla topyekun mücadele programı, türkiye cumhuriyet merkez bankası
para, enflasyon, manşet enflasyon, hiper enflasyon, enflasyon araştırma grubu, gıda enflasyonu, enflasyonla topyekun mücadele programı, türkiye cumhuriyet merkez bankası

TCMB açıkladı: 'Ekim enflasyon kompozisyonuna dikkat'

20:10 05.11.2024 (güncellendi: 20:14 05.11.2024)
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Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu açıkladı. Rapora göre ekim ayında yıllık enflasyon gıda ve temel mallarda yükselirken, diğer ana gruplarda geriledi.
TCMB Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre yıllık enflasyon gıda ve temel mallarda yükselirken, diğer ana gruplarda düştü.
Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda işlenmemiş gıda fiyatları taze meyve ve sebze grubunda yaşanan artış nedeniyle yükseldi. Taze sebze ve meyve dışı gıda enflasyonu yüzde 1.29 ile daha düşük bir artış gösterdi. Gıda ve alkolsüz içki enflasyonu aylık yüzde 4.33 artarken yıllık enflasyon oranı ise yüzde 45.28 oldu. İşlenmemiş gıdada yıllık enflasyon yüzde 47.05'e yükseldi. İşlenmemiş gıdada ise yüzde 43.72'ye geriledi.

Temel Mal ve Hizmet Grupları'nda enflasyon düştü

Mevsimsel etkilere bağlı giyim ve ayakkabı enflasyonu arttı. Mevsimsellikten arındırıldığında temel mal enflasyonunda düşüş yaşandı. Hizmet fiyatları yüzde 1.95 arttı. Yıllık oranı ise yüzde 69.78'e geriledi. Ulaştırma, eğitim, kira ve lokanta-otel gruplarında enflasyon oranı düştü.

Enerji fiyatları arttı

Küresel piyasalarda yaşanan zamlar nedeniyle katı yakıt, akaryakıt ve tüp gaz fiyatları sırasıyla yüzde 6, yüzde 1.84 ve yüzde 1.77 arttı. Ekim ayında yüzde 1.35 artarken, yıllık enflasyonda ise yüzde 59.37'e düştü.

Tüketici fiyat artışı düştü

Mevsimsellikten arındırılmış tüketici fiyat artışı bir önceki aya göre azaldı. B endeksi yüzde 47.10 seviyesine düştü. C endeksi ise yüzde 47.75 seviyesine indi. Yıllık üretici fiyatları ise yüzde 32.24'e geriledi. Ana Sanayi Dayanıklı tüketim Malları yüzde 2.82 arttı. Fiyat artışları en çok ilaç, mobilya, mücevher, giyim eşyası ve metalde oldu.

Kira ve otel sektörü geriledi

Kira fiyatlarında düşüş yaşandı. Lokanta ve otellerde de aylık enflasyon yüzde 1.44'e düştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
EKONOMİ
Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26.9 puan gerileyerek yüzde 48.6 oldu'
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