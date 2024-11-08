https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/yetkisiz-cakar-kullanimi-96-bin-lira-ceza-ve-30-gun-trafikten-men-1090161101.html

Yetkisiz çakar kullanımı: 96 bin lira ceza ve 30 gün trafikten men

Yetkisiz çakar kullanımı: 96 bin lira ceza ve 30 gün trafikten men

Sputnik Türkiye

TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edilen kanun teklifine göre çakarlı araç kullananlar 96 bin lira cezyla birlikte 30 gün süreyle sürücü belgeleri elinden... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-08T02:12+0300

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İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi. Yasalaşması beklenen kanun teklifinin içerisinde bulununan Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişikliğe göre, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanan sürücülere yönelik cezalar artırılacak.Araçlarında çakar kullananlara 96 bin lira ceza verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçları aynı süreyle trafikten men edilecek.Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde 2 veya daha fazla kez ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araç da 60 gün süreyle trafikten menedilecek.Sürücü, aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenecek. Çakarlara ise mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/99-bin-896-lira-cezasi-var-arac-kiralama-sirketleri-islemleri-anlik-olarak-bildirecek-1090160941.html

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