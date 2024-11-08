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Yetkisiz çakar kullanımı: 96 bin lira ceza ve 30 gün trafikten men
Yetkisiz çakar kullanımı: 96 bin lira ceza ve 30 gün trafikten men
Sputnik Türkiye
TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edilen kanun teklifine göre çakarlı araç kullananlar 96 bin lira cezyla birlikte 30 gün süreyle sürücü belgeleri elinden... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T02:12+0300
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türkiye
çakar
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çakarlı araç
yasak
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trafikten men
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trafik para cezası
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İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi. Yasalaşması beklenen kanun teklifinin içerisinde bulununan Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişikliğe göre, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanan sürücülere yönelik cezalar artırılacak.Araçlarında çakar kullananlara 96 bin lira ceza verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçları aynı süreyle trafikten men edilecek.Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde 2 veya daha fazla kez ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araç da 60 gün süreyle trafikten menedilecek.Sürücü, aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenecek. Çakarlara ise mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/99-bin-896-lira-cezasi-var-arac-kiralama-sirketleri-islemleri-anlik-olarak-bildirecek-1090160941.html
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çakar, araç, çakarlı araç, yasak, ceza, trafikten men, para cezası, idari para cezası, trafik para cezası

Yetkisiz çakar kullanımı: 96 bin lira ceza ve 30 gün trafikten men

02:12 08.11.2024 (güncellendi: 02:45 08.11.2024)
© AARuhsatsız silah ve çakar kullanımı
Ruhsatsız silah ve çakar kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA
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TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edilen kanun teklifine göre çakarlı araç kullananlar 96 bin lira cezyla birlikte 30 gün süreyle sürücü belgeleri elinden alınarak araçları trafikten men edilecek. İhlalin tekrarı doğrultusunda ise cezalar artacak.
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.
Yasalaşması beklenen kanun teklifinin içerisinde bulununan Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişikliğe göre, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanan sürücülere yönelik cezalar artırılacak.
Araçlarında çakar kullananlara 96 bin lira ceza verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçları aynı süreyle trafikten men edilecek.
Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde 2 veya daha fazla kez ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araç da 60 gün süreyle trafikten menedilecek.
Sürücü, aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenecek. Çakarlara ise mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebilecek.
araç, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
TÜRKİYE
99 bin 896 lira cezası var: Araç kiralama şirketleri işlemleri anlık olarak bildirecek
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