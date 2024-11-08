https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/99-bin-896-lira-cezasi-var-arac-kiralama-sirketleri-islemleri-anlik-olarak-bildirecek-1090160941.html

99 bin 896 lira cezası var: Araç kiralama şirketleri işlemleri anlık olarak bildirecek

99 bin 896 lira cezası var: Araç kiralama şirketleri işlemleri anlık olarak bildirecek

Sputnik Türkiye

TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edilen kanun teklifine göre araç kiralama şirketleri kiraladıkları araçlar ve kiralayan kişiler hakkında her türlü bilgi ve... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T02:02+0300

2024-11-08T02:02+0300

2024-11-08T02:47+0300

türkiye

araç kiralama

araç

kiralama

tüm oto kiralama kuruluşları derneği(tokkder)

gps

kiralık araç

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İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.Yasalaşması beklenen kanun teklifinin içerisinde bulununan Kimlik Bildirme Kanunu'ndaki değişikliğe göre, araç, gemi/deniz aracı kiralama faaliyeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere ait işletmenin sorumlu işletmecileri ve yöneticileri, kiralanan her türlü aracın kimin tarafından kiralandığı hakkındaki her türlü bilgi ve belgeleri incelemelere hazır bulundurmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlamak zorunda olacak. Ayrıca kiralanan araçlarda GPS cihazı (küresel uydu navigasyon sistemi) bulundurarak araçlara ait konum bilgisine ilişkin kayıtları 3 yıl saklamak zorunda olacak.99 bin 896 lira cezası varBilgi, belge ve kayıtları bilgisayarda tutmayanlara, bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlamayanlara, gerçeğe aykırı kayıt tutan veya bilgi verenlere, kiralanan araçlarda GPS cihazı bulundurmayanlara ve araçlara ait konum bilgisine ilişkin kayıtları saklamayanlara ise 99 bin 896 lira ceza verilecek.Bunun yanı sıra, ilgili bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerinin incelemelerine hazır bulundurmayanlara, kiralayan şahıs ile kiralanan araç bilgilerini araç teslim edilmeden genel kolluk kuvvetlerine sistem üzerinden anlık olarak bildirmeyenlere 49 bin 938 lira idari para cezası verilecek.Ayrıca değişikliğe göre, suçun işlendiği yıl içinde tekrarı halinde en son kesilen para cezasının iki katı uygulanacak ve aynı yıl içinde dördüncü defa işlenmesi halinde işletme ruhsatları iptal edilecek.

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araç kiralama, araç, kiralama, tüm oto kiralama kuruluşları derneği(tokkder) , gps, kiralık araç