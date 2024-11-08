https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/yenidogan-cetesi-milad-oldu-saglik-bakanligi-13-uzmandan-olusan-degerlendirme-komisyonu-olusturdu-1090184018.html

Yenidoğan çetesi milad oldu: Sağlık Bakanlığı 13 uzmandan oluşan değerlendirme komisyonu oluşturdu

Yenidoğan çetesi milad oldu: Sağlık Bakanlığı 13 uzmandan oluşan değerlendirme komisyonu oluşturdu

Sputnik Türkiye

Yenidoğan çetesi operasyonu sonrasında gözler yenidoğan yoğun bakım ünitelerine çevrildi. Harekete geçen Sağlık Bakanlığı, özel ve kamu hastanelerindeki tüm... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T13:14+0300

2024-11-08T13:14+0300

2024-11-08T13:14+0300

sağlik

yenidoğan

yenidoğan çetesi

bebek yenidoğan servisi

sağlık bakanlığı

kemal memişoğlu

özel hastane

devlet hastanesi

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Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesi sonrasında harekete geçen Sağlık Bakanlığı, yenidoğan yoğun bakımları masaya yatırdı. Uzman 13 kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonu oluşturuldu. Özel ve kamu hastanelerindeki tüm yenidoğan yeni bakım ünitelerinin işleyişleri sil baştan değerlendirmeye alınacak. Talimat Sağlık Bakanı'ndan geldiSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen haftalarda "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu" kurulması talimatı vermişti. Türkiye'nin önde gelen 13 yenidoğan yoğun bakım uzmanından oluşturulan ve tamamı profesör olan komisyon, özel ve kamudaki tüm hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarına yönelik işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek.Aksaklıklar tek tek belirlenecekBakan Memişoğlu'yla dün bir araya gelen komisyon üyeleri, ülke genelinde yenidoğan yoğun bakım sistemindeki işleyişi inceleyecek ve denetim faaliyetlerinden elde edilen sonuçlarla birlikte sistemdeki aksaklıkların neler olduğunu tespit edecek.Ne olmuştu?Sağlık Bakanlığı "yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturma sürecinde toplam 10 özel hastanenin ruhsatını iptal ederken, Türkiye genelinde özel ve kamu hastanelerindeki denetimlerin artırılması, sistemdeki sıkıntıların tespit edilip sil baştan düzenlenmesi için de harekete geçmişti.

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Sputnik Türkiye

yenidoğan, yenidoğan çetesi, bebek yenidoğan servisi, sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, özel hastane, devlet hastanesi