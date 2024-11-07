https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/istanbulda-ozel-saglik-kuruluslari-mercek-altinda-6-bine-yakin-denetim-gerceklestirildi-1090128531.html

İstanbul'da özel sağlık kuruluşları mercek altında: 6 bine yakın denetim gerçekleştirildi

İstanbul'da özel sağlık kuruluşları mercek altında: 6 bine yakın denetim gerçekleştirildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına yönelik denetimler arttı. Son üç ayda 6 bine yakın denetim gerçekleştirilirken 10 milyondan fazla idari para cezası... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T11:59+0300

2024-11-07T11:59+0300

2024-11-07T11:59+0300

sağlik

istanbul il sağlık müdürlüğü

yenidoğan çetesi

özel hastane

denetim

hastane

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Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesi operasyonları sonrasında gözler özel sağlık kuruluşlarına çevrildi. Denetimler sıkılaşırken, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, son 3 ayda özel sağlık kuruluşlarına yapılan 6 bine yakın denetimde 10 milyon 688 bin lira idari para cezası uygulandığını belirtti. Dr. Güner, "Amacımız, İstanbul'da sağlık sistemini baltalayacak çürük elmaları ayıklamak" derken vatandaşları da uyardı.İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına denetimler hız kesmeden devam ediyor. Aralıksız çalışmaların sürdüğünü dile getiren İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, amaçlarının İstanbul'da sağlık sistemini baltalayacak çürük elmaları ayıklamak olduğunu dile getirdi. İstanbul'da son 3 ayda özel sağlık kuruluşlarına 6 bine yakın denetim yaptıklarını kaydeden Güner, "Bu denetimlerde 10 milyon 688 bin lira idari para cezası uyguladık. Denetimler konusunda büyük hassasiyetimiz var. Sağlık turizminde, yurt dışı sağlık hizmetlerindeki itibarımızın yüksek derecede kalması için bu denetimleri devam ettirmemiz gerekiyor. Olağan ve olağan dışı denetimlerimizle beraber aralıksız olarak bu hizmeti sürdürüyoruz" dedi. Çift kör uygulamasıyla denetimDenetimlerde İstanbul'da farklı yöntemler uyguladıklarının altını çizen Güner, şöyle devam etti:"Her türlü şüpheyi gözden geçirmek zorundayız"Sağlık sistemini art niyetli kullanmak isteyen insanlara dikkat çeken Güner, 7/24 sağlık hizmetinin denetimlerini devam ettireceklerini kaydetti. Güner, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ında İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına büyük bir denetim gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Burada amacımız, resmi tatil, hafta sonu fark etmeksizin bütün ekiplerimizle sahada olmak" dedi. Vatandaşlardan gelen her türlü şikayetin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Güner, "Biz her türlü şüpheyi gözden geçirmek zorundayız. Çünkü bu ihmal edilebilecek bir durum değil" dedi. Mahkemeye veriyoruzGüner, şikayet olmaksızın sağlık sistemini birebir takip ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/yenidogan-cetesine-yonelik-sikayet-sayisi-350ye-cikti-savciyi-tehdidin-sebebine-iliskin-kritik-1089795812.html

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yenidoğan çetesi, istanbul il sağlık, istanbul özel hastane, özel hastane denetim,