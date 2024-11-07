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İstanbul'da özel sağlık kuruluşları mercek altında: 6 bine yakın denetim gerçekleştirildi
İstanbul'da özel sağlık kuruluşları mercek altında: 6 bine yakın denetim gerçekleştirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına yönelik denetimler arttı. Son üç ayda 6 bine yakın denetim gerçekleştirilirken 10 milyondan fazla idari para cezası... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T11:59+0300
2024-11-07T11:59+0300
sağlik
istanbul il sağlık müdürlüğü
yenidoğan çetesi
özel hastane
denetim
hastane
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Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesi operasyonları sonrasında gözler özel sağlık kuruluşlarına çevrildi. Denetimler sıkılaşırken, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, son 3 ayda özel sağlık kuruluşlarına yapılan 6 bine yakın denetimde 10 milyon 688 bin lira idari para cezası uygulandığını belirtti. Dr. Güner, "Amacımız, İstanbul'da sağlık sistemini baltalayacak çürük elmaları ayıklamak" derken vatandaşları da uyardı.İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına denetimler hız kesmeden devam ediyor. Aralıksız çalışmaların sürdüğünü dile getiren İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, amaçlarının İstanbul'da sağlık sistemini baltalayacak çürük elmaları ayıklamak olduğunu dile getirdi. İstanbul'da son 3 ayda özel sağlık kuruluşlarına 6 bine yakın denetim yaptıklarını kaydeden Güner, "Bu denetimlerde 10 milyon 688 bin lira idari para cezası uyguladık. Denetimler konusunda büyük hassasiyetimiz var. Sağlık turizminde, yurt dışı sağlık hizmetlerindeki itibarımızın yüksek derecede kalması için bu denetimleri devam ettirmemiz gerekiyor. Olağan ve olağan dışı denetimlerimizle beraber aralıksız olarak bu hizmeti sürdürüyoruz" dedi. Çift kör uygulamasıyla denetimDenetimlerde İstanbul'da farklı yöntemler uyguladıklarının altını çizen Güner, şöyle devam etti:"Her türlü şüpheyi gözden geçirmek zorundayız"Sağlık sistemini art niyetli kullanmak isteyen insanlara dikkat çeken Güner, 7/24 sağlık hizmetinin denetimlerini devam ettireceklerini kaydetti. Güner, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ında İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına büyük bir denetim gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Burada amacımız, resmi tatil, hafta sonu fark etmeksizin bütün ekiplerimizle sahada olmak" dedi. Vatandaşlardan gelen her türlü şikayetin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Güner, "Biz her türlü şüpheyi gözden geçirmek zorundayız. Çünkü bu ihmal edilebilecek bir durum değil" dedi. Mahkemeye veriyoruzGüner, şikayet olmaksızın sağlık sistemini birebir takip ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/yenidogan-cetesine-yonelik-sikayet-sayisi-350ye-cikti-savciyi-tehdidin-sebebine-iliskin-kritik-1089795812.html
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yenidoğan çetesi, istanbul il sağlık, istanbul özel hastane, özel hastane denetim,
yenidoğan çetesi, istanbul il sağlık, istanbul özel hastane, özel hastane denetim,

İstanbul'da özel sağlık kuruluşları mercek altında: 6 bine yakın denetim gerçekleştirildi

11:59 07.11.2024
© İHA / Süleyman Coşkun BozyelReyap Hastanesi
Reyap Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© İHA / Süleyman Coşkun Bozyel
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İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına yönelik denetimler arttı. Son üç ayda 6 bine yakın denetim gerçekleştirilirken 10 milyondan fazla idari para cezası kesildi.
Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesi operasyonları sonrasında gözler özel sağlık kuruluşlarına çevrildi. Denetimler sıkılaşırken, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, son 3 ayda özel sağlık kuruluşlarına yapılan 6 bine yakın denetimde 10 milyon 688 bin lira idari para cezası uygulandığını belirtti. Dr. Güner, "Amacımız, İstanbul'da sağlık sistemini baltalayacak çürük elmaları ayıklamak" derken vatandaşları da uyardı.
İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına denetimler hız kesmeden devam ediyor. Aralıksız çalışmaların sürdüğünü dile getiren İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, amaçlarının İstanbul'da sağlık sistemini baltalayacak çürük elmaları ayıklamak olduğunu dile getirdi. İstanbul'da son 3 ayda özel sağlık kuruluşlarına 6 bine yakın denetim yaptıklarını kaydeden Güner, "Bu denetimlerde 10 milyon 688 bin lira idari para cezası uyguladık. Denetimler konusunda büyük hassasiyetimiz var. Sağlık turizminde, yurt dışı sağlık hizmetlerindeki itibarımızın yüksek derecede kalması için bu denetimleri devam ettirmemiz gerekiyor. Olağan ve olağan dışı denetimlerimizle beraber aralıksız olarak bu hizmeti sürdürüyoruz" dedi.

Çift kör uygulamasıyla denetim

Denetimlerde İstanbul'da farklı yöntemler uyguladıklarının altını çizen Güner, şöyle devam etti:
"Olağan denetimlerde zaten mevcut fiziki şartlar, personel durumu, oradaki hizmetin rutin denetimi yapılıyor. Bunun yanında olağan dışı denetimler bizim için daha önemli. Ne denetlenecek kurum ne de denetleyecek kişiler denetimleri biliyor. Anlık şekilde göreve çıkan kişilere kapalı zarflarda, gizlenmiş şekilde bu bilgilendirmeyi yapıyoruz. 'Çift kör' uygulamayla daha üst verimlilikte denetim yaptırıyoruz.''

"Her türlü şüpheyi gözden geçirmek zorundayız"

Sağlık sistemini art niyetli kullanmak isteyen insanlara dikkat çeken Güner, 7/24 sağlık hizmetinin denetimlerini devam ettireceklerini kaydetti. Güner, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ında İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına büyük bir denetim gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Burada amacımız, resmi tatil, hafta sonu fark etmeksizin bütün ekiplerimizle sahada olmak" dedi. Vatandaşlardan gelen her türlü şikayetin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Güner, "Biz her türlü şüpheyi gözden geçirmek zorundayız. Çünkü bu ihmal edilebilecek bir durum değil" dedi.

Mahkemeye veriyoruz

Güner, şikayet olmaksızın sağlık sistemini birebir takip ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Şikayet edilmesi şart değil. Biz resen denetimler yapıyoruz. En büyük verimi resen yaptığımız denetimlerde alıyoruz. Yaptığımız denetimlerde verileri sadece denetçilerle değil, kurduğumuz bilimsel komisyonlarla da değerlendiriyoruz. Sadece idari para cezası olarak da değil, mevzuatın bize verdiği yetkiyle, yetkisiz ve izinsiz olarak sağlık hizmeti sunan, bu noktada yanlışa kapılan insanlar varsa bunları savcılığımız marifetiyle mahkemeye veriyoruz ve konunun takipçisi oluyoruz. İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına yaptığımız denetimlerde, izinsiz ve yetkisiz sağlık hizmeti sunan kişilerle, kayıtsız veya yetki olmadan kullanılan tıbbi cihazlarla, düzgün yapılmayan tıbbi dokümantasyon ve tıbbi kayıtlarla karşılaşıyoruz. Denetimlerde en çok karşılaştığımız usulsüzlükler bunlar."
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