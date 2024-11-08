https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/uvey-baba-dizisindeki-roluyle-hafizalara-kazinan-oyuncu-tuslu-telefonunu-gosterdi-bende-internet-1090178728.html

Üvey Baba dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, tuşlu telefonunu gösterdi: Bende internet yok olsa hapisteydim

Üvey Baba dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, tuşlu telefonunu gösterdi: Bende internet yok olsa hapisteydim

Sputnik Türkiye

Üvey Baba dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şemsi İnkaya magazin muhabirlerine tuşlu telefonunu gösterdi ve "Bende internet yok, olsa başım... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T12:41+0300

2024-11-08T12:41+0300

2024-11-08T12:41+0300

yaşam

oyuncu

şemsi inkaya

telefon

internet

üvey baba

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Üvey Baba dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şemsi İnkaya muhabirlere açıklamada bulundu ve hala tuşlu telefon kullandığını söyledi. İnkaya, internetinin de olmadığını söyledi ve 'İnternetim olsa yazdıklarım yüzünden hapisteyim' dedi.Şemsi İnkaya: Kimbilir neler yazacaktımEkrana dönmeyi planladığını beliren oyuncu "Dönüş olacak. Şu ortamda olup, olmayacağı da zor. Çekmekte çok zor iş, ödemeler de korkunç oldu. Düzeleceğiz. Projeleri takip ediyorum. İsim vermek istemiyorum ama yönetmen iyi çekmiş, oyuncu iyi oynamış dediğim isimler var" açıklamasını yaptı.Kullandığı tuşlu telefonu gösteren oyuncu, "Bende internet yok, olsa başım belaya girmişti, hapisteydim. Kim bilir neler yazacaktım" dedi.Şemsi İnkaya kimdir?1939 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, sanat hayatına İ.Ü.T.B. Gençlik Tiyatrosu'nda amatör olarak başlamıştır. İlk oyunu Pabuçcu Ahmet'tir. Oyuncu, Kırık Kanatlar, Darbe, Üvey Baba, Kertenkele, Ben Onu Çok Sevdim, Gece Sesleri, İçerideki, Canikom, Ah Bu Gençlik ve Vur Patlasın Çal Oynasın ve daha birçok yapımda rol almıştır.

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oyuncu, şemsi inkaya, telefon, internet, üvey baba