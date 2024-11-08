https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/uvey-baba-dizisindeki-roluyle-hafizalara-kazinan-oyuncu-tuslu-telefonunu-gosterdi-bende-internet-1090178728.html
Üvey Baba dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, tuşlu telefonunu gösterdi: Bende internet yok olsa hapisteydim
Üvey Baba dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, tuşlu telefonunu gösterdi: Bende internet yok olsa hapisteydim
Sputnik Türkiye
Üvey Baba dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şemsi İnkaya magazin muhabirlerine tuşlu telefonunu gösterdi ve "Bende internet yok, olsa başım... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T12:41+0300
2024-11-08T12:41+0300
2024-11-08T12:41+0300
yaşam
oyuncu
şemsi inkaya
telefon
internet
üvey baba
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Üvey Baba dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şemsi İnkaya muhabirlere açıklamada bulundu ve hala tuşlu telefon kullandığını söyledi. İnkaya, internetinin de olmadığını söyledi ve 'İnternetim olsa yazdıklarım yüzünden hapisteyim' dedi.Şemsi İnkaya: Kimbilir neler yazacaktımEkrana dönmeyi planladığını beliren oyuncu "Dönüş olacak. Şu ortamda olup, olmayacağı da zor. Çekmekte çok zor iş, ödemeler de korkunç oldu. Düzeleceğiz. Projeleri takip ediyorum. İsim vermek istemiyorum ama yönetmen iyi çekmiş, oyuncu iyi oynamış dediğim isimler var" açıklamasını yaptı.Kullandığı tuşlu telefonu gösteren oyuncu, "Bende internet yok, olsa başım belaya girmişti, hapisteydim. Kim bilir neler yazacaktım" dedi.Şemsi İnkaya kimdir?1939 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, sanat hayatına İ.Ü.T.B. Gençlik Tiyatrosu'nda amatör olarak başlamıştır. İlk oyunu Pabuçcu Ahmet'tir. Oyuncu, Kırık Kanatlar, Darbe, Üvey Baba, Kertenkele, Ben Onu Çok Sevdim, Gece Sesleri, İçerideki, Canikom, Ah Bu Gençlik ve Vur Patlasın Çal Oynasın ve daha birçok yapımda rol almıştır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/narin-durusmasinda-gulben-ergen-protestosu-gece-yarisi-mezarini-ziyaret-ettim-dedi-ve-adli-sicil-1090141785.html
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oyuncu, şemsi inkaya, telefon, internet, üvey baba
oyuncu, şemsi inkaya, telefon, internet, üvey baba
Üvey Baba dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, tuşlu telefonunu gösterdi: Bende internet yok olsa hapisteydim
Üvey Baba dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şemsi İnkaya magazin muhabirlerine tuşlu telefonunu gösterdi ve "Bende internet yok, olsa başım belaya girmişti, hapisteydim. Kim bilir neler yazacaktım" dedi.
Üvey Baba dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şemsi İnkaya muhabirlere açıklamada bulundu ve hala tuşlu telefon kullandığını söyledi. İnkaya, internetinin de olmadığını söyledi ve 'İnternetim olsa yazdıklarım yüzünden hapisteyim' dedi.
Şemsi İnkaya: Kimbilir neler yazacaktım
Ekrana dönmeyi planladığını beliren oyuncu "Dönüş olacak. Şu ortamda olup, olmayacağı da zor. Çekmekte çok zor iş, ödemeler de korkunç oldu. Düzeleceğiz. Projeleri takip ediyorum. İsim vermek istemiyorum ama yönetmen iyi çekmiş, oyuncu iyi oynamış dediğim isimler var" açıklamasını yaptı.
Kullandığı tuşlu telefonu gösteren oyuncu, "Bende internet yok, olsa başım belaya girmişti, hapisteydim. Kim bilir neler yazacaktım" dedi.
1939 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, sanat hayatına İ.Ü.T.B. Gençlik Tiyatrosu'nda amatör olarak başlamıştır. İlk oyunu Pabuçcu Ahmet'tir. Oyuncu, Kırık Kanatlar, Darbe, Üvey Baba, Kertenkele, Ben Onu Çok Sevdim, Gece Sesleri, İçerideki, Canikom, Ah Bu Gençlik ve Vur Patlasın Çal Oynasın ve daha birçok yapımda rol almıştır.