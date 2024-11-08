https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/unlu-ingiliz-sarkici-liam-paynein-olumuyle-ilgili-uc-kisi-uyusturucu-teminiyle-suclandi-1090171560.html

Ünlü İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ölümüyle ilgili üç kişi 'uyuşturucu teminiyle' suçlandı

Ünlü İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ölümüyle ilgili üç kişi 'uyuşturucu teminiyle' suçlandı

Sputnik Türkiye

İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ölümüyle bağlantılı olarak üç kişinin suçlandığı bildirildi. Uyuşturucu temin ettikleri iddia edilen kişiler arasında otel... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T11:30+0300

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yaşam

one direction

liam payne

ingiltere

buenos aires

şüpheli ölüm

yasaklı madde

pembe kokain

alkol

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Ünlü İngiliz şarkıcı Liam Payne'in 16 Ekim'de Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. Yetkililer, Payne'in ölümüyle bağlantılı olarak üç kişinin suçlandığını bildirdi.Ceza İnfaz Savcılığı'nın açıklamasına göre, ünlü şarkıcıya eşlik eden bir kişinin uyuşturucu temin etme ve kişiyi ölüme sürükleme suçlarından, ayrıca bir otel çalışanı ve üçüncü bir kişi de uyuşturucu temin etmekle suçlandı. Ancak tutuklananların isimleri kamuoyu ile paylaşılmadı.Liam Payne'in 31 yaşında bir otelde ölümünden sonra polis, otel odasında madde tespit etti. Yapılan toksikoloji testleri, şarkıcının ölümünden önce alkol, kokain ve reçeteli antidepresan ilaç aldığını ortaya çıkardı. Savcılığa göre, tıbbi raporlar ayrıca Payne'in yarı veya tam bilinçsizlik durumunda balkondan düşmüş olabileceğini öne sürdü. Polis, şüpheli olduklarını düşündüğü dokuz eve baskın yaptığını açıkladı. Yetkililer ayrıca Payne'in bozuk dizüstü bilgisayarını ve el konulan diğer cihazları araştırmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/liam-paynein-otopsi-raporunda-cikmisti-yetkililer-pembe-kokain-konusunda-uyariyor-1089560141.html

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one direction, liam payne, ingiltere, buenos aires, şüpheli ölüm, yasaklı madde, pembe kokain, alkol