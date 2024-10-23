https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/liam-paynein-otopsi-raporunda-cikmisti-yetkililer-pembe-kokain-konusunda-uyariyor-1089560141.html
Liam Payne'in otopsi raporunda çıkmıştı: Yetkililer 'pembe kokain' konusunda uyarıyor
Liam Payne'in otopsi raporunda çıkmıştı: Yetkililer 'pembe kokain' konusunda uyarıyor
Sputnik Türkiye
New York polisi, pembe kokaın konusunda halkı uyarıyor. Yetkililer, içinde bir çok yasaklı maddenin karışımı bulunan maddenin, gençler arasında 'eğlence'... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T12:19+0300
2024-10-23T12:19+0300
2024-10-23T12:19+0300
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Ünlü İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ölümünün ardından yapılan otopside vücudunda yasaklı maddeler arasında 'pembe kokain' çıkmasının ardından New York polis departmanı yetkilileri gençleri bu maddeyi tüketmemeleri konusunda uyarıyor.Pembe kokain nedir'Tusi' olarak bilinen bu uyuşturucu madde, pembe renginden dolayı 'eğlence amaçlı' kullanımının yaygın olduğunu bildiren polis ekipleri, 'pembe kokainin' genellikle ismi gibi kokain içermediğini, farklı maddelerin karıştırılmasıyla bir araya geldiği için normalden daha fazla tehlike oluşturduğunu vurguluyor.NYU Langone Health'te görev yapan doçent doktor Joseph Palamar, bu maddenin gıda boyası, metamfetamin, MDMA, banyo tuzları, kafein, ketamin ve opoidler içeren bir karışımdan meydana gelebileceğini belirtiyor ancak birbirinden farklı karışımlar içerebileceğine dikkat çekiyor.Yetkililer, tehlikenin içinde ne olduğunu bilmemekten geldiğini, kullanıcılarda istenmeyen etkilere neden olabileceğini, nefes almayı ve kalbi derinden etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Kullanıcılar arasında 'eğlence' amaçlı tüketilen bu maddenin aslında göründüğünden farklı olduğu vurgulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/liam-payne-hayatini-kaybetmisti-otopsi-raporunda-yasakli-madde-cikti-1089502569.html
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liam payne, pembe kokain nedir, pembe kokaın
liam payne, pembe kokain nedir, pembe kokaın
Liam Payne'in otopsi raporunda çıkmıştı: Yetkililer 'pembe kokain' konusunda uyarıyor
New York polisi, pembe kokaın konusunda halkı uyarıyor. Yetkililer, içinde bir çok yasaklı maddenin karışımı bulunan maddenin, gençler arasında 'eğlence' amaçlı tüketiminin sonlanması için çalışmalarını hızlandırdıklarını bildirdi. Yasaklı madde, Liam Payne'in otopsi raporlarında çıktıktan sonra gündeme gelmişti.
Ünlü İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ölümünün ardından yapılan otopside vücudunda yasaklı maddeler arasında 'pembe kokain' çıkmasının ardından New York polis departmanı yetkilileri gençleri bu maddeyi tüketmemeleri konusunda uyarıyor.
'Tusi' olarak bilinen bu uyuşturucu madde, pembe renginden dolayı 'eğlence amaçlı' kullanımının yaygın olduğunu bildiren polis ekipleri, 'pembe kokainin' genellikle ismi gibi kokain içermediğini, farklı maddelerin karıştırılmasıyla bir araya geldiği için normalden daha fazla tehlike oluşturduğunu vurguluyor.
NYU Langone Health'te görev yapan doçent doktor Joseph Palamar, bu maddenin gıda boyası, metamfetamin, MDMA, banyo tuzları, kafein, ketamin ve opoidler içeren bir karışımdan meydana gelebileceğini belirtiyor ancak birbirinden farklı karışımlar içerebileceğine dikkat çekiyor.
Yetkililer, tehlikenin içinde ne olduğunu bilmemekten geldiğini, kullanıcılarda istenmeyen etkilere neden olabileceğini, nefes almayı ve kalbi derinden etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Kullanıcılar arasında 'eğlence' amaçlı tüketilen bu maddenin aslında göründüğünden farklı olduğu vurgulanıyor.