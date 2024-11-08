https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ukraynali-esir-bazi-komutanlar-mevzilerde-askerlere-uyusturucu-satiyor-1090189455.html

Ukraynalı esir: Bazı komutanlar, mevzilerde askerlere uyuşturucu satıyor

Ukraynalı esir: Bazı komutanlar, mevzilerde askerlere uyuşturucu satıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yönetiminin askerlere ulu orta uyuşturucu sattığı belirtildi. 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T14:44+0300

2024-11-08T14:44+0300

2024-11-08T14:44+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

uyuşturucu

uyuşturucu satıcısı

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Sputnik'e konuşan Ukraynalı savaş esiri Maksim Musiets, Ukrayna ordusundaki komutanların askerlere uyuşturucu sattığı vakaları anlattı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kendi saflarına askeri personel topladığı bir esir kampında suçluların bakım masraflarının ödenmesinden sorumlu bir mahkumun, 58. tugayın ikinci komutanıyla birlikte askerlere doğrudan mevzilerde uyuşturucu sattığını belirten Musiets, suçluların ortak bakım fonuna para toplayan kişinin de bizzat uyuşturucu bağımlısı olduğunu kaydetti.Uyuşturucu satışına ve teslimatına bizzat 58. tugayın ikinci komutanının da katıldığını anlatan Musiets, 'Kedi' lakaplı ikinci komutanın uyuşturucu paralarını topladığının da altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ozel-askeri-harekatin-bir-haftasi-rus-ordusu-6-yerlesimi-ele-gecirdi-47-ukrayna-askeri-teslim-oldu-1090186453.html

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