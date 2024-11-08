https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ukraynali-esir-bazi-komutanlar-mevzilerde-askerlere-uyusturucu-satiyor-1090189455.html
Ukraynalı esir: Bazı komutanlar, mevzilerde askerlere uyuşturucu satıyor
Ukraynalı esir: Bazı komutanlar, mevzilerde askerlere uyuşturucu satıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yönetiminin askerlere ulu orta uyuşturucu sattığı belirtildi. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T14:44+0300
2024-11-08T14:44+0300
2024-11-08T14:44+0300
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ukrayna krizi
ukrayna ordusu
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
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Sputnik'e konuşan Ukraynalı savaş esiri Maksim Musiets, Ukrayna ordusundaki komutanların askerlere uyuşturucu sattığı vakaları anlattı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kendi saflarına askeri personel topladığı bir esir kampında suçluların bakım masraflarının ödenmesinden sorumlu bir mahkumun, 58. tugayın ikinci komutanıyla birlikte askerlere doğrudan mevzilerde uyuşturucu sattığını belirten Musiets, suçluların ortak bakım fonuna para toplayan kişinin de bizzat uyuşturucu bağımlısı olduğunu kaydetti.Uyuşturucu satışına ve teslimatına bizzat 58. tugayın ikinci komutanının da katıldığını anlatan Musiets, 'Kedi' lakaplı ikinci komutanın uyuşturucu paralarını topladığının da altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ozel-askeri-harekatin-bir-haftasi-rus-ordusu-6-yerlesimi-ele-gecirdi-47-ukrayna-askeri-teslim-oldu-1090186453.html
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ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı
ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı
Ukraynalı esir: Bazı komutanlar, mevzilerde askerlere uyuşturucu satıyor
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yönetiminin askerlere ulu orta uyuşturucu sattığı belirtildi.
Sputnik'e konuşan Ukraynalı savaş esiri Maksim Musiets, Ukrayna ordusundaki komutanların askerlere uyuşturucu sattığı vakaları anlattı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kendi saflarına askeri personel topladığı bir esir kampında suçluların bakım masraflarının ödenmesinden sorumlu bir mahkumun, 58. tugayın ikinci komutanıyla birlikte askerlere doğrudan mevzilerde uyuşturucu sattığını belirten Musiets, suçluların ortak bakım fonuna para toplayan kişinin de bizzat uyuşturucu bağımlısı olduğunu kaydetti.
Uyuşturucu satışına ve teslimatına bizzat 58. tugayın ikinci komutanının da katıldığını anlatan Musiets, 'Kedi' lakaplı ikinci komutanın uyuşturucu paralarını topladığının da altını çizdi.