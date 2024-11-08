https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ukrayna-guvenlik-servisinin-eski-calisani-prozorov-ukraynada-baris-isteyenlerin-sayisi-kat-kat-1090187614.html

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin eski çalışanı Prozorov: Ukrayna’da barış isteyenlerin sayısı kat kat arttı

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin eski çalışanı Prozorov: Ukrayna’da barış isteyenlerin sayısı kat kat arttı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin eski çalışanı Yarbay Vasiliy Prozorov, Ukrayna’da politikacılar ve sıradan vatandaşlar arasında barış isteyen kişi sayısının hızla... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T14:02+0300

2024-11-08T14:02+0300

2024-11-08T14:08+0300

ukrayna krizi

ukrayna

barış

ukrayna güvenlik servisi

vasiliy prozorov

rusya

vladimir putin

özel askeri harekat

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Sputnik’e konuşan Prozorov, “Onların cephedeki durumu iyi olmaktan çok uzak. Bu kesin. Yaklaşan kış mevsimi, cephedeki başarısızlıklar ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği desteğin belirgin bir şekilde azalması bağlamında, Ukrayna'daki politikacılar artık bunu sonlandırmanın zamanı geldiğini söylemeye başladı” ifadesini kullandı.Benzer eğilimin son aylarda sıradan Ukraynalılar arasında da güçlü bir şekilde arttığını dile getiren Prozorov, sözlerini şöyle sürdürdü: Rusya, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'da özel askeri harekat başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin harekatın amacını “sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismar ve soykırıma maruz bırakılan insanları korumak” olarak tanımlamıştı. Özel harekatın zorunlu bir önlem olduğunu belirten Putin, Rusya'ya “başka türlü davranma şansı bırakılmadığını, yaratılan güvenlik risklerinin başka yollarla tepki vermeyi imkansız kılacak düzeyde olduğunu” kaydetmişti.Rus lider, Haziran ayında, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını öngören bir öneri sunmuştu. Bu öneriye göre Rusya, Ukraynalı birliklerin yeni Rus bölgelerine ait topraklardan çekilmesinin ardından derhal ateşkes uygulayacak ve müzakerelere hazır olduğunu ilan edecek. Putin ayrıca Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçtiğini ilan etmesi, askerden arındırma ve silahsızlandırmayı gerçekleştirmesi ve tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini de sözlerine eklemişti. Putin bu bağlamda Rusya'ya yönelik yaptırımların iptal edilmesinden de bahsetmişti.

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ukrayna, barış, ukrayna güvenlik servisi, vasiliy prozorov, rusya, vladimir putin, özel askeri harekat