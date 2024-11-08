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Ukrayna Güvenlik Servisi’nin eski çalışanı Prozorov: Ukrayna’da barış isteyenlerin sayısı kat kat arttı
Ukrayna Güvenlik Servisi’nin eski çalışanı Prozorov: Ukrayna’da barış isteyenlerin sayısı kat kat arttı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Güvenlik Servisi’nin eski çalışanı Yarbay Vasiliy Prozorov, Ukrayna’da politikacılar ve sıradan vatandaşlar arasında barış isteyen kişi sayısının hızla... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T14:02+0300
2024-11-08T14:02+0300
2024-11-08T14:08+0300
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Sputnik’e konuşan Prozorov, “Onların cephedeki durumu iyi olmaktan çok uzak. Bu kesin. Yaklaşan kış mevsimi, cephedeki başarısızlıklar ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği desteğin belirgin bir şekilde azalması bağlamında, Ukrayna'daki politikacılar artık bunu sonlandırmanın zamanı geldiğini söylemeye başladı” ifadesini kullandı.Benzer eğilimin son aylarda sıradan Ukraynalılar arasında da güçlü bir şekilde arttığını dile getiren Prozorov, sözlerini şöyle sürdürdü: Rusya, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'da özel askeri harekat başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin harekatın amacını “sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismar ve soykırıma maruz bırakılan insanları korumak” olarak tanımlamıştı. Özel harekatın zorunlu bir önlem olduğunu belirten Putin, Rusya'ya “başka türlü davranma şansı bırakılmadığını, yaratılan güvenlik risklerinin başka yollarla tepki vermeyi imkansız kılacak düzeyde olduğunu” kaydetmişti.Rus lider, Haziran ayında, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını öngören bir öneri sunmuştu. Bu öneriye göre Rusya, Ukraynalı birliklerin yeni Rus bölgelerine ait topraklardan çekilmesinin ardından derhal ateşkes uygulayacak ve müzakerelere hazır olduğunu ilan edecek. Putin ayrıca Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçtiğini ilan etmesi, askerden arındırma ve silahsızlandırmayı gerçekleştirmesi ve tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini de sözlerine eklemişti. Putin bu bağlamda Rusya'ya yönelik yaptırımların iptal edilmesinden de bahsetmişti.
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ukrayna, barış, ukrayna güvenlik servisi, vasiliy prozorov, rusya, vladimir putin, özel askeri harekat
Ukrayna Güvenlik Servisi’nin eski çalışanı Prozorov: Ukrayna’da barış isteyenlerin sayısı kat kat arttı
14:02 08.11.2024 (güncellendi: 14:08 08.11.2024)
Ukrayna Güvenlik Servisi’nin eski çalışanı Yarbay Vasiliy Prozorov, Ukrayna’da politikacılar ve sıradan vatandaşlar arasında barış isteyen kişi sayısının hızla arttığını kaydederek bunun nedeninin cephedeki durum ve NATO ülkelerinin Kiev’e soğuması olduğu belirtti.
Sputnik’e konuşan Prozorov, “Onların cephedeki durumu iyi olmaktan çok uzak. Bu kesin. Yaklaşan kış mevsimi, cephedeki başarısızlıklar ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği desteğin belirgin bir şekilde azalması bağlamında, Ukrayna'daki politikacılar artık bunu sonlandırmanın zamanı geldiğini söylemeye başladı” ifadesini kullandı.
Benzer eğilimin son aylarda sıradan Ukraynalılar arasında da güçlü bir şekilde arttığını dile getiren Prozorov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Çok sayıda sosyal medya hesabını takip ediyorum. Sıradan Ukraynalıların yorumlarını okumak özellikle ilginç. Son birkaç ayda, savaşı sona erdirmenin zamanı geldi, müzakerelere başlayalım, konusu hızla büyüdü. Özellikle de son birkaç ayda, Eylül ayından bu yana. Gerçekten çok fazla. İnsanlar artık yeter, mahvolduk, çatışmaları durduralım diyor.
Rusya, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'da özel askeri harekat başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin harekatın amacını “sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismar ve soykırıma maruz bırakılan insanları korumak” olarak tanımlamıştı. Özel harekatın zorunlu bir önlem olduğunu belirten Putin, Rusya'ya “başka türlü davranma şansı bırakılmadığını, yaratılan güvenlik risklerinin başka yollarla tepki vermeyi imkansız kılacak düzeyde olduğunu” kaydetmişti.
Rus lider, Haziran ayında, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını öngören bir öneri sunmuştu. Bu öneriye göre Rusya, Ukraynalı birliklerin yeni Rus bölgelerine ait topraklardan çekilmesinin ardından derhal ateşkes uygulayacak ve müzakerelere hazır olduğunu ilan edecek. Putin ayrıca Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçtiğini ilan etmesi, askerden arındırma ve silahsızlandırmayı gerçekleştirmesi ve tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini de sözlerine eklemişti. Putin bu bağlamda Rusya'ya yönelik yaptırımların iptal edilmesinden de bahsetmişti.