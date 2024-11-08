Ukrayna Güvenlik Servisi’nin eski çalışanı Prozorov: Ukrayna’da barış isteyenlerin sayısı kat kat arttı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Umudunu Trump’a bağlayanlardan biri de Berat Albayrak’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda enflasyonunda artış: Aylık yüzde 4
12:06
84 dk
HABER MASASI
Dizi film ve sinemada kullanılan müziklerin hikayeleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Yapay zeka ile veri bilimcisine aylık 24 saat tasarruf sağlıyoruz’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye-ABD ilişkileri nasıl seyreder?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Woke politikalar ve çocukların trans yapılması sebebiyle Latin seçmen de tepki gösterdi ve Trump’a oy verdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
17:39
1 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Putin konuşuyor
19:46
201 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hamas: Türkiye’deki bazı kuruluşlar bizim adımızı kullanarak para topluyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Türkiye’de insanlar şiddeti dışında tutan bir şey söylüyorsa korkmadan söyleyebilmeli
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Narin Güran duruşmasında tanık Baran Güran'ın ifadesi: 'Bakanlar köye geliyordu'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Beyaz perdenin en yakışan çiftleri
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ukrayna-guvenlik-servisinin-eski-calisani-prozorov-ukraynada-baris-isteyenlerin-sayisi-kat-kat-1090187614.html
Ukrayna Güvenlik Servisi’nin eski çalışanı Prozorov: Ukrayna’da barış isteyenlerin sayısı kat kat arttı
Ukrayna Güvenlik Servisi’nin eski çalışanı Prozorov: Ukrayna’da barış isteyenlerin sayısı kat kat arttı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Güvenlik Servisi’nin eski çalışanı Yarbay Vasiliy Prozorov, Ukrayna’da politikacılar ve sıradan vatandaşlar arasında barış isteyen kişi sayısının hızla... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T14:02+0300
2024-11-08T14:08+0300
ukrayna krizi
ukrayna
barış
ukrayna güvenlik servisi
vasiliy prozorov
rusya
vladimir putin
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_0:38:752:460_1920x0_80_0_0_3f06b5a3679c38c27f4e7326cd2de2bb.png
Sputnik’e konuşan Prozorov, “Onların cephedeki durumu iyi olmaktan çok uzak. Bu kesin. Yaklaşan kış mevsimi, cephedeki başarısızlıklar ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği desteğin belirgin bir şekilde azalması bağlamında, Ukrayna'daki politikacılar artık bunu sonlandırmanın zamanı geldiğini söylemeye başladı” ifadesini kullandı.Benzer eğilimin son aylarda sıradan Ukraynalılar arasında da güçlü bir şekilde arttığını dile getiren Prozorov, sözlerini şöyle sürdürdü: Rusya, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'da özel askeri harekat başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin harekatın amacını “sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismar ve soykırıma maruz bırakılan insanları korumak” olarak tanımlamıştı. Özel harekatın zorunlu bir önlem olduğunu belirten Putin, Rusya'ya “başka türlü davranma şansı bırakılmadığını, yaratılan güvenlik risklerinin başka yollarla tepki vermeyi imkansız kılacak düzeyde olduğunu” kaydetmişti.Rus lider, Haziran ayında, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını öngören bir öneri sunmuştu. Bu öneriye göre Rusya, Ukraynalı birliklerin yeni Rus bölgelerine ait topraklardan çekilmesinin ardından derhal ateşkes uygulayacak ve müzakerelere hazır olduğunu ilan edecek. Putin ayrıca Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçtiğini ilan etmesi, askerden arındırma ve silahsızlandırmayı gerçekleştirmesi ve tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini de sözlerine eklemişti. Putin bu bağlamda Rusya'ya yönelik yaptırımların iptal edilmesinden de bahsetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/bati-2022den-bu-yana-kieve-yaklasik-100-milyar-dolar-finansman-sagladi-1090185872.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_43:0:707:498_1920x0_80_0_0_c2389c6e118d133129b7b09bcacbac69.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, barış, ukrayna güvenlik servisi, vasiliy prozorov, rusya, vladimir putin, özel askeri harekat
ukrayna, barış, ukrayna güvenlik servisi, vasiliy prozorov, rusya, vladimir putin, özel askeri harekat

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin eski çalışanı Prozorov: Ukrayna’da barış isteyenlerin sayısı kat kat arttı

14:02 08.11.2024 (güncellendi: 14:08 08.11.2024)
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna, Kiev
Ukrayna, Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Abone ol
Ukrayna Güvenlik Servisi’nin eski çalışanı Yarbay Vasiliy Prozorov, Ukrayna’da politikacılar ve sıradan vatandaşlar arasında barış isteyen kişi sayısının hızla arttığını kaydederek bunun nedeninin cephedeki durum ve NATO ülkelerinin Kiev’e soğuması olduğu belirtti.
Sputnik’e konuşan Prozorov, “Onların cephedeki durumu iyi olmaktan çok uzak. Bu kesin. Yaklaşan kış mevsimi, cephedeki başarısızlıklar ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği desteğin belirgin bir şekilde azalması bağlamında, Ukrayna'daki politikacılar artık bunu sonlandırmanın zamanı geldiğini söylemeye başladı” ifadesini kullandı.
Benzer eğilimin son aylarda sıradan Ukraynalılar arasında da güçlü bir şekilde arttığını dile getiren Prozorov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Çok sayıda sosyal medya hesabını takip ediyorum. Sıradan Ukraynalıların yorumlarını okumak özellikle ilginç. Son birkaç ayda, savaşı sona erdirmenin zamanı geldi, müzakerelere başlayalım, konusu hızla büyüdü. Özellikle de son birkaç ayda, Eylül ayından bu yana. Gerçekten çok fazla. İnsanlar artık yeter, mahvolduk, çatışmaları durduralım diyor.
Rusya, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'da özel askeri harekat başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin harekatın amacını “sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismar ve soykırıma maruz bırakılan insanları korumak” olarak tanımlamıştı. Özel harekatın zorunlu bir önlem olduğunu belirten Putin, Rusya'ya “başka türlü davranma şansı bırakılmadığını, yaratılan güvenlik risklerinin başka yollarla tepki vermeyi imkansız kılacak düzeyde olduğunu” kaydetmişti.
Rus lider, Haziran ayında, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını öngören bir öneri sunmuştu. Bu öneriye göre Rusya, Ukraynalı birliklerin yeni Rus bölgelerine ait topraklardan çekilmesinin ardından derhal ateşkes uygulayacak ve müzakerelere hazır olduğunu ilan edecek. Putin ayrıca Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçtiğini ilan etmesi, askerden arındırma ve silahsızlandırmayı gerçekleştirmesi ve tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini de sözlerine eklemişti. Putin bu bağlamda Rusya'ya yönelik yaptırımların iptal edilmesinden de bahsetmişti.
Avrupa Birliği Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
Ukrayna krizi
Batı, 2022'den bu yana Kiev'e yaklaşık 100 milyar dolar finansman sağladı
13:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала