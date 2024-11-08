https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/bati-2022den-bu-yana-kieve-yaklasik-100-milyar-dolar-finansman-sagladi-1090185872.html

Batı, 2022'den bu yana Kiev'e yaklaşık 100 milyar dolar finansman sağladı

Batı, 2022'den bu yana Kiev'e yaklaşık 100 milyar dolar finansman sağladı

Sputnik Türkiye

Batılı ülkeler ve kuruluşlar, 2022'den bu yana Ukrayna bütçesine yaklaşık 100 milyar dolar finansman sağladı. Bununla birlikte bu yılki ödenekler en düşük... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T13:32+0300

2024-11-08T13:32+0300

2024-11-08T13:45+0300

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Sputnik’in Ukrayna Ulusal Bankası verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, toplamda Ukrayna, 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana dış ülkelerden 99 milyar 440 milyon dolar finansman aldı. Bunun 31 milyar 100 milyonluk kısmı 2022’de, 42 milyar 500 milyonluk kısmı geçen yıl, 25 milyar 900 milyon dolarlık kısım da bu yıl gerçekleşti.Bu yıl ortalama ayda dış yardım miktarı minimuma indi. Ukrayna bir önceki yıl ortalama ayda 3.54 milyar ve 2022'de 3.11 milyar dolar alırken bu yıl ayda 2.59 milyar dolar alıyor.Aynı zamanda uluslararası sponsorlar Ukrayna'ya kredi tahsisini artırdı. Krediler, 2022'de tüm fonların sadece yüzde 55'ini oluştururken, şimdi yüzde 77'den fazlasını oluşturuyor.Bu yılın ilk 10 ayı için tahsis edilen fon miktarı, Ukrayna makamlarının başlangıçta almayı planladıklarından önemli ölçüde daha az. Ukrayna Merkez Bankası'nın Ocak ayı tahminlerine göre, yılın tamamı için uluslararası yardım hacminin 37.4 milyar dolar seviyesinde olması bekleniyordu. Ancak mevcut eğilimin devam etmesi halinde yılsonu itibariyle yardımlar yüzde 18 daha az olacak.En büyük sponsorlarUkrayna bütçesinin en büyük finansman kaynağı, üç yıl boyunca 40.5 milyar dolar aktaran Avrupa Birliği. Ancak AB bu yıl ayda ortalama biraz daha az finansman sağladı. Geçen yıl ayda ortalama 1.6 milyar dolara karşılık bu yıl 1.3 milyar dolar verildi.ABD de aylık yardımı 2.3 kat azaltarak 912.5 milyondan 389.5 milyona düşürdü. ABD toplamda Ukrayna'ya 26,8 milyar dolar aktararak ikinci büyük sponsor konumunda bulunuyor.Kiev'e 11,4 milyar dolar sağlayan Uluslararası Para Fonu (IMF) sıralamada üçüncü konumda yer alıyor. IMF, geçen yıl 373 milyon dolar olan fonunu ayda 419 milyon dolara çıkaran az sayıdaki kuruluştan biri oldu.İlk beşte ayrıca, 6 milyar 300 milyon dolarlık yardımla Japonya ve 5 milyar 400 milyon dolar veren Kanada bulunuyor.

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ukrayna, batı, finansman, mali yardım, kredi, avrupa birliği, abd, imf, japonya, kanada