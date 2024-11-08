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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/bati-2022den-bu-yana-kieve-yaklasik-100-milyar-dolar-finansman-sagladi-1090185872.html
Batı, 2022'den bu yana Kiev'e yaklaşık 100 milyar dolar finansman sağladı
Batı, 2022'den bu yana Kiev'e yaklaşık 100 milyar dolar finansman sağladı
Sputnik Türkiye
Batılı ülkeler ve kuruluşlar, 2022'den bu yana Ukrayna bütçesine yaklaşık 100 milyar dolar finansman sağladı. Bununla birlikte bu yılki ödenekler en düşük... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T13:32+0300
2024-11-08T13:45+0300
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Sputnik’in Ukrayna Ulusal Bankası verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, toplamda Ukrayna, 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana dış ülkelerden 99 milyar 440 milyon dolar finansman aldı. Bunun 31 milyar 100 milyonluk kısmı 2022’de, 42 milyar 500 milyonluk kısmı geçen yıl, 25 milyar 900 milyon dolarlık kısım da bu yıl gerçekleşti.Bu yıl ortalama ayda dış yardım miktarı minimuma indi. Ukrayna bir önceki yıl ortalama ayda 3.54 milyar ve 2022'de 3.11 milyar dolar alırken bu yıl ayda 2.59 milyar dolar alıyor.Aynı zamanda uluslararası sponsorlar Ukrayna'ya kredi tahsisini artırdı. Krediler, 2022'de tüm fonların sadece yüzde 55'ini oluştururken, şimdi yüzde 77'den fazlasını oluşturuyor.Bu yılın ilk 10 ayı için tahsis edilen fon miktarı, Ukrayna makamlarının başlangıçta almayı planladıklarından önemli ölçüde daha az. Ukrayna Merkez Bankası'nın Ocak ayı tahminlerine göre, yılın tamamı için uluslararası yardım hacminin 37.4 milyar dolar seviyesinde olması bekleniyordu. Ancak mevcut eğilimin devam etmesi halinde yılsonu itibariyle yardımlar yüzde 18 daha az olacak.En büyük sponsorlarUkrayna bütçesinin en büyük finansman kaynağı, üç yıl boyunca 40.5 milyar dolar aktaran Avrupa Birliği. Ancak AB bu yıl ayda ortalama biraz daha az finansman sağladı. Geçen yıl ayda ortalama 1.6 milyar dolara karşılık bu yıl 1.3 milyar dolar verildi.ABD de aylık yardımı 2.3 kat azaltarak 912.5 milyondan 389.5 milyona düşürdü. ABD toplamda Ukrayna'ya 26,8 milyar dolar aktararak ikinci büyük sponsor konumunda bulunuyor.Kiev'e 11,4 milyar dolar sağlayan Uluslararası Para Fonu (IMF) sıralamada üçüncü konumda yer alıyor. IMF, geçen yıl 373 milyon dolar olan fonunu ayda 419 milyon dolara çıkaran az sayıdaki kuruluştan biri oldu.İlk beşte ayrıca, 6 milyar 300 milyon dolarlık yardımla Japonya ve 5 milyar 400 milyon dolar veren Kanada bulunuyor.
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ukrayna, batı, finansman, mali yardım, kredi, avrupa birliği, abd, imf, japonya, kanada
ukrayna, batı, finansman, mali yardım, kredi, avrupa birliği, abd, imf, japonya, kanada

Batı, 2022'den bu yana Kiev'e yaklaşık 100 milyar dolar finansman sağladı

13:32 08.11.2024 (güncellendi: 13:45 08.11.2024)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDAvrupa Birliği Ukrayna
Avrupa Birliği Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Batılı ülkeler ve kuruluşlar, 2022'den bu yana Ukrayna bütçesine yaklaşık 100 milyar dolar finansman sağladı. Bununla birlikte bu yılki ödenekler en düşük düzeyde gerçekleşti. Geçen yılki ödenekler ayda ortalama 3.54 milyar dolar düzeyindeyken bu yıl 2.59 milyara geriledi.
Sputnik’in Ukrayna Ulusal Bankası verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, toplamda Ukrayna, 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana dış ülkelerden 99 milyar 440 milyon dolar finansman aldı. Bunun 31 milyar 100 milyonluk kısmı 2022’de, 42 milyar 500 milyonluk kısmı geçen yıl, 25 milyar 900 milyon dolarlık kısım da bu yıl gerçekleşti.
Bu yıl ortalama ayda dış yardım miktarı minimuma indi. Ukrayna bir önceki yıl ortalama ayda 3.54 milyar ve 2022'de 3.11 milyar dolar alırken bu yıl ayda 2.59 milyar dolar alıyor.
Aynı zamanda uluslararası sponsorlar Ukrayna'ya kredi tahsisini artırdı. Krediler, 2022'de tüm fonların sadece yüzde 55'ini oluştururken, şimdi yüzde 77'den fazlasını oluşturuyor.
Bu yılın ilk 10 ayı için tahsis edilen fon miktarı, Ukrayna makamlarının başlangıçta almayı planladıklarından önemli ölçüde daha az. Ukrayna Merkez Bankası'nın Ocak ayı tahminlerine göre, yılın tamamı için uluslararası yardım hacminin 37.4 milyar dolar seviyesinde olması bekleniyordu. Ancak mevcut eğilimin devam etmesi halinde yılsonu itibariyle yardımlar yüzde 18 daha az olacak.

En büyük sponsorlar

Ukrayna bütçesinin en büyük finansman kaynağı, üç yıl boyunca 40.5 milyar dolar aktaran Avrupa Birliği. Ancak AB bu yıl ayda ortalama biraz daha az finansman sağladı. Geçen yıl ayda ortalama 1.6 milyar dolara karşılık bu yıl 1.3 milyar dolar verildi.
ABD de aylık yardımı 2.3 kat azaltarak 912.5 milyondan 389.5 milyona düşürdü. ABD toplamda Ukrayna'ya 26,8 milyar dolar aktararak ikinci büyük sponsor konumunda bulunuyor.
Kiev'e 11,4 milyar dolar sağlayan Uluslararası Para Fonu (IMF) sıralamada üçüncü konumda yer alıyor. IMF, geçen yıl 373 milyon dolar olan fonunu ayda 419 milyon dolara çıkaran az sayıdaki kuruluştan biri oldu.
İlk beşte ayrıca, 6 milyar 300 milyon dolarlık yardımla Japonya ve 5 milyar 400 milyon dolar veren Kanada bulunuyor.
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