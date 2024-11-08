https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ukrayna-basini-ukraynali-askerler-artik-gruplar-halinde-firar-ediyor-1090205001.html
Ukrayna basını: Ukraynalı askerler artık gruplar halinde firar ediyor
Ukrayna basını: Ukraynalı askerler artık gruplar halinde firar ediyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna merkezli haber sitesi Novosti.Live, Ukraynalı askerlerin artık bireysel değil, gruplar halinde firar ettiklerini aktardı. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T23:39+0300
2024-11-08T23:39+0300
2024-11-08T23:38+0300
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psikolog
yüksek rada
milletvekili
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Site, Ukraynalı askeri psikolog Andrey Kozinçuk'a dayandırarak verdiği haberinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin daha önce olduğu gibi bireysel olarak değil, artık gruplar halinde firar ettiğini belirtti.Haberde, “Görev yerlerinin izinsiz terk edilmesi konusunda bir şeyler yapılmalı; eskiden münferit bir şeyken, şimdi gruplar halinde gidiyorlar” ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca Kozinçuk’un “Askeri personel siyasi ya da dış faktörler nedeniyle değil, iç çekişmeler ve komutanlarla yaşanan sorunlar nedeniyle firar ediyor’ şeklindeki ifadelerine yer verildi.Ekim ayı sonunda Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Anna Skorohod, 100 binden fazla Ukraynalı askeri personelin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden firar ettiğini veya izin almadan görev yerlerini terk ettiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/pentagon-silah-onarimi-icin-ukraynaya-askeri-yuklenici-gonderilmesi-uzerindeki-yasagi-kaldirdi-1090204121.html
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ukrayna, basın, ukrayna silahlı kuvvetleri, asker, firar, psikolog, yüksek rada, milletvekili
ukrayna, basın, ukrayna silahlı kuvvetleri, asker, firar, psikolog, yüksek rada, milletvekili
Ukrayna basını: Ukraynalı askerler artık gruplar halinde firar ediyor
Ukrayna merkezli haber sitesi Novosti.Live, Ukraynalı askerlerin artık bireysel değil, gruplar halinde firar ettiklerini aktardı.
Site, Ukraynalı askeri psikolog Andrey Kozinçuk'a dayandırarak verdiği haberinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin daha önce olduğu gibi bireysel olarak değil, artık gruplar halinde firar ettiğini belirtti.
Haberde, “Görev yerlerinin izinsiz terk edilmesi konusunda bir şeyler yapılmalı; eskiden münferit bir şeyken, şimdi gruplar halinde gidiyorlar” ifadelerine yer verildi.
Haberde ayrıca Kozinçuk’un “Askeri personel siyasi ya da dış faktörler nedeniyle değil, iç çekişmeler ve komutanlarla yaşanan sorunlar nedeniyle firar ediyor’ şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Ekim ayı sonunda Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Anna Skorohod, 100 binden fazla Ukraynalı askeri personelin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden firar ettiğini veya izin almadan görev yerlerini terk ettiğini söylemişti.