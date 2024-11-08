https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ukrayna-basini-ukraynali-askerler-artik-gruplar-halinde-firar-ediyor-1090205001.html

Ukrayna basını: Ukraynalı askerler artık gruplar halinde firar ediyor

Ukrayna basını: Ukraynalı askerler artık gruplar halinde firar ediyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna merkezli haber sitesi Novosti.Live, Ukraynalı askerlerin artık bireysel değil, gruplar halinde firar ettiklerini aktardı. 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T23:39+0300

2024-11-08T23:39+0300

2024-11-08T23:38+0300

ukrayna krizi

ukrayna

basın

ukrayna silahlı kuvvetleri

asker

firar

psikolog

yüksek rada

milletvekili

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Site, Ukraynalı askeri psikolog Andrey Kozinçuk'a dayandırarak verdiği haberinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin daha önce olduğu gibi bireysel olarak değil, artık gruplar halinde firar ettiğini belirtti.Haberde, “Görev yerlerinin izinsiz terk edilmesi konusunda bir şeyler yapılmalı; eskiden münferit bir şeyken, şimdi gruplar halinde gidiyorlar” ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca Kozinçuk’un “Askeri personel siyasi ya da dış faktörler nedeniyle değil, iç çekişmeler ve komutanlarla yaşanan sorunlar nedeniyle firar ediyor’ şeklindeki ifadelerine yer verildi.Ekim ayı sonunda Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Anna Skorohod, 100 binden fazla Ukraynalı askeri personelin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden firar ettiğini veya izin almadan görev yerlerini terk ettiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/pentagon-silah-onarimi-icin-ukraynaya-askeri-yuklenici-gonderilmesi-uzerindeki-yasagi-kaldirdi-1090204121.html

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