https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/pentagon-silah-onarimi-icin-ukraynaya-askeri-yuklenici-gonderilmesi-uzerindeki-yasagi-kaldirdi-1090204121.html

‘Pentagon silah onarımı için Ukrayna'ya askeri yüklenici gönderilmesi üzerindeki yasağı kaldırdı’

‘Pentagon silah onarımı için Ukrayna'ya askeri yüklenici gönderilmesi üzerindeki yasağı kaldırdı’

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) silah onarımı için Ukrayna'ya askeri yüklenici gönderilmesi üzerindeki yasağı kaldırdığı bildirildi. 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T22:40+0300

2024-11-08T22:40+0300

2024-11-08T22:39+0300

ukrayna krizi

abd savunma bakanlığı (pentagon)

reuters

ukrayna

hava savunma sistemi

teknisyen

obüs

askeri teçhizat

beyaz saray

foreign policy

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Reuters'in ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Pentagon, ABD'li askeri yüklenicilerin silah onarımı için Ukrayna'da bulunmalarına yönelik yasağı kaldırdı, buna göre sınırlı sayıda teknisyen gönderilebilecek.Haberde, “Pentagon, tedarik edilen silahları onarmak üzere Ukrayna'da bulunan ABD askeri teknisyenlerine yönelik yasağı kaldırdı” denildi.Haberde ABD'li yetkilinin, ‘bu uzmanların muharebe operasyonlarında yer almayacağını’ söylediği belirtilerek, “Ukrayna'da cephe hattından uzakta bakım yapan az sayıda uzmanın bulunması, sağlanan ekipmanın hasar görmesi halinde hızla onarılabilmesine yardımcı olacaktır” şeklindeki ifadelerine yer verildi.CNN Haziran ayında, Washington'un ABD askeri teknisyenlerin Ukrayna’da bulundurulması üzerindeki fiili yasağı kaldırmak için çalıştığını bildirmişti.Foreign Policy dergisi daha önce, Ukraynalı şirketlerin ABD ihracat yasaları uyarınca M777 obüslerinin namlularını tamir etme yetkisine sahip olmadığını, Amerikalı uzmanların da Beyaz Saray'ın diplomatlara uyguladığı seyahat kısıtlamalarına tabi oldukları için cephe hattına gidip teçhizat onarımına yardımcı olamadıklarını aktarmıştı.Mart ayında Rusya'nın önde gelen hava savunma uzmanlarından Aleksey Leonkov, Sputnik’e yaptığı açıklamada ABD'nin Ukrayna'da Patriot hava savunma sisteminin mobil platforma entegre edilen fırlatıcı, radar ve komuta merkezine sahip yeni bir versiyonunu kullandığını, bu nedenle söz konusu modelleri sadece ABD askeri uzmanların kullanabildiğini belirtmişti.

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abd savunma bakanlığı (pentagon), reuters, ukrayna, hava savunma sistemi, teknisyen, obüs, askeri teçhizat, beyaz saray, foreign policy, cnn, mim-104 patriot, rusya, aleksey leonkov