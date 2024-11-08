ABD basını, Trump'ın Ukrayna'da çözüm için atması gereken ilk adımı yazdı
© AP Photo / Evan VucciEl republicano Donald Trump en el muro fronterizo entre México y EEUU
© AP Photo / Evan Vucci
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Time dergisinde yayınlanan bir demeçte, başkanlık seçimini kazanan Trump'ın Ukrayna'da çözüm için ilk adımı Rusya Devlet Başkanı Putin'e doğru atması gerektiği ifade edildi.
ABD basınının en etkili kuruluşlarından Time dergisi, Ukrayna krizini 24 saat içinde çözme vaadiyle öne çıkan müstakbel 47. başkan Donald Trump'ın atması gereken ilk adımı ABD'li üst düzey bir eski bürokrata sordu.
Time dergisine ismi açıklanmamak kaydıyla konuşan eski bürokrat, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le anlaşma yapma kararı alması halinde, Moskova'nın buna ilgi duyacağını söyledi.
Eski bürokrat, "Rusya'nın bu konuda birçok önerisi olduğundan eminim. Ancak ABD ne önereceğine karar vermeden, Moskova bir yanıt vermeyecektir. Diğer bir deyişle, bizzat Trump'ın Putin'e doğru ilk adımı atması gerekiyor" dedi.
Bu arada Time dergisi, Moskova'nın anlaşma imzalamakta acele etmeyeceğini, zira Rus ordusunun 2024'te başta Donbass'ın doğusu olmak üzere tüm cephe hattında önemli başarılar elde ettiğini vurguladı.
Time dergisine ismi açıklanmamak kaydıyla konuşan eski bürokrat, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le anlaşma yapma kararı alması halinde, Moskova'nın buna ilgi duyacağını söyledi.
Eski bürokrat, "Rusya'nın bu konuda birçok önerisi olduğundan eminim. Ancak ABD ne önereceğine karar vermeden, Moskova bir yanıt vermeyecektir. Diğer bir deyişle, bizzat Trump'ın Putin'e doğru ilk adımı atması gerekiyor" dedi.
Bu arada Time dergisi, Moskova'nın anlaşma imzalamakta acele etmeyeceğini, zira Rus ordusunun 2024'te başta Donbass'ın doğusu olmak üzere tüm cephe hattında önemli başarılar elde ettiğini vurguladı.
Putin, Trump hakkında ne demişti?
Dün akşam Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün yıllık genel oturumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerika Birleşik Devletleri başkanı seçilmesinden dolayı Donald Trump'ı kutladığını belirterek seçimleri kazanan Trump'ın Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarının dikkate değer olduğunu söylemişti.
Putin bu hususa ilişkin, "Trump'ın Rusya ile ilişkileri düzeltme ve Ukrayna krizinin çözümüne katkıda bulunma arzusu hakkında söylediklerinin en azından dikkati hak ettiğini düşünüyorum" cümlesini kaydetmişti.
Kendisine yöneltilen “Trump'la liderlik etmeye hazır olduğunuzu mu söylüyorsunuz?” sorusuna "Hazırım" yanıtını veren Putin sözlerini şöyle sürdürmüştü:
Trump'ı aramanın benim açımdan utanç verici olduğunu düşünmüyorum ancak bunu yapmıyorum. Zira Batılı devletlerin liderleri bir aşamadan beri neredeyse her hafta beni arıyorlardı ve sonra aniden durdular. Aramak istemiyorlar, aramak zorunda da değiller. Gördüğünüz gibi, canlı ve iyiyiz, gelişiyoruz, ilerliyoruz. Eğer onlardan birileri temasları yeniden başlatmak isterse, her zaman söyledim ve tekrar söylemek istiyorum: Buna karşı hiçbir önyargımız yok.