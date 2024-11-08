Rusya, Latin Amerika'dan Avrupa'ya uzanan kokain koridorunu çökertti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Umudunu Trump’a bağlayanlardan biri de Berat Albayrak’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda enflasyonunda artış: Aylık yüzde 4
12:06
84 dk
HABER MASASI
Dizi film ve sinemada kullanılan müziklerin hikayeleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Yapay zeka ile veri bilimcisine aylık 24 saat tasarruf sağlıyoruz’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye-ABD ilişkileri nasıl seyreder?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
17:39
1 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Putin konuşuyor
19:46
201 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hamas: Türkiye’deki bazı kuruluşlar bizim adımızı kullanarak para topluyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Uzay vizyonumuz bütçeye takıldı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/rusya-latin-amerikadan-avrupaya-uzanan-kokain-koridorunu-cokertti-1090176261.html
Rusya, Latin Amerika'dan Avrupa'ya uzanan kokain koridorunu çökertti
Rusya, Latin Amerika'dan Avrupa'ya uzanan kokain koridorunu çökertti
Sputnik Türkiye
Latin Amerika'dan AB ülkelerine taşınan 1 tonun üzerinde kokainin Rus güvenlik güçlerinin operasyonuyla ele geçirildiği, toplam değerinin yaklaşık 36 milyon... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T11:46+0300
2024-11-08T11:46+0300
dünya
rusya
latin amerika
kokain
ab
avrupa
fsb
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
leningrad
letonya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082372853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b8e7b1258423512e1626e4b6e0fca5d.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus topraklarından Avrupa'ya uzanan kokain tedarik kanalının çökertildiğini duyurdu.FSB, yaptığı yazılı açıklamada, Latin Amerika kokaininin Rusya toprakları üzerinden AB ülkelerine taşındığı tedarik kanalının tespit edilerek çökertildiğini bildirdi.FSB'nin açıklamasına göre Rus güvenlik güçleri, Ekim 2024'te Letonya sınırında Rusya'ya seyreden ve yüksek teknoloji ürünü gizli bir düzeneğin bulunduğu yük aracı tespit etti. Rusya'nın Leningrad Bölgesi'nde bir Balkan ülkesinden iki kişi, her biri bir kilogram kokain içeren 984 briketi AB ülkelerinden birine götürülmek üzere gizli bölmeye yüklerken suçüstü yakalandı.Zanlıların yakalanmadan birkaç saat önce 20 kilogram kokaini Rusya içinde satmaya çalıştıkları, bunun için ormanlık alanda bir zula kurup koordinatlarını uyuşturucu satıcılarına aktardığı da belirlendi.Toplamda 1 tonun üzerinde kokain ele geçirildiğini kaydeden FSB, bunun piyasadaki toptan satış değerinin 3.5 milyar rubleden (yaklaşık 36 milyon dolar) fazla olduğunu vurguladı.Zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/abd-basini-trumpin-ukraynada-cozum-icin-atmasi-gereken-ilk-adimi-yazdi-1090169619.html
rusya
latin amerika
leningrad
letonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082372853_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c3cb5b476c415876e757e3739528449.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, latin amerika, kokain, ab, avrupa, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), leningrad, letonya
rusya, latin amerika, kokain, ab, avrupa, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), leningrad, letonya

Rusya, Latin Amerika'dan Avrupa'ya uzanan kokain koridorunu çökertti

11:46 08.11.2024
© Sputnik / Дмитрий МакеевRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© Sputnik / Дмитрий Макеев
Abone ol
Latin Amerika'dan AB ülkelerine taşınan 1 tonun üzerinde kokainin Rus güvenlik güçlerinin operasyonuyla ele geçirildiği, toplam değerinin yaklaşık 36 milyon dolar olduğu bildirildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus topraklarından Avrupa'ya uzanan kokain tedarik kanalının çökertildiğini duyurdu.

FSB, yaptığı yazılı açıklamada, Latin Amerika kokaininin Rusya toprakları üzerinden AB ülkelerine taşındığı tedarik kanalının tespit edilerek çökertildiğini bildirdi.

FSB'nin açıklamasına göre Rus güvenlik güçleri, Ekim 2024'te Letonya sınırında Rusya'ya seyreden ve yüksek teknoloji ürünü gizli bir düzeneğin bulunduğu yük aracı tespit etti.

Rusya'nın Leningrad Bölgesi'nde bir Balkan ülkesinden iki kişi, her biri bir kilogram kokain içeren 984 briketi AB ülkelerinden birine götürülmek üzere gizli bölmeye yüklerken suçüstü yakalandı.

Zanlıların yakalanmadan birkaç saat önce 20 kilogram kokaini Rusya içinde satmaya çalıştıkları, bunun için ormanlık alanda bir zula kurup koordinatlarını uyuşturucu satıcılarına aktardığı da belirlendi.

Toplamda 1 tonun üzerinde kokain ele geçirildiğini kaydeden FSB, bunun piyasadaki toptan satış değerinin 3.5 milyar rubleden (yaklaşık 36 milyon dolar) fazla olduğunu vurguladı.

Zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.
El republicano Donald Trump en el muro fronterizo entre México y EEUU - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
Ukrayna krizi
ABD basını, Trump'ın Ukrayna'da çözüm için atması gereken ilk adımı yazdı
10:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала