Rusya, Latin Amerika'dan Avrupa'ya uzanan kokain koridorunu çökertti
© Sputnik / Дмитрий МакеевRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Latin Amerika'dan AB ülkelerine taşınan 1 tonun üzerinde kokainin Rus güvenlik güçlerinin operasyonuyla ele geçirildiği, toplam değerinin yaklaşık 36 milyon dolar olduğu bildirildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus topraklarından Avrupa'ya uzanan kokain tedarik kanalının çökertildiğini duyurdu.
FSB, yaptığı yazılı açıklamada, Latin Amerika kokaininin Rusya toprakları üzerinden AB ülkelerine taşındığı tedarik kanalının tespit edilerek çökertildiğini bildirdi.
FSB'nin açıklamasına göre Rus güvenlik güçleri, Ekim 2024'te Letonya sınırında Rusya'ya seyreden ve yüksek teknoloji ürünü gizli bir düzeneğin bulunduğu yük aracı tespit etti.
Rusya'nın Leningrad Bölgesi'nde bir Balkan ülkesinden iki kişi, her biri bir kilogram kokain içeren 984 briketi AB ülkelerinden birine götürülmek üzere gizli bölmeye yüklerken suçüstü yakalandı.
Zanlıların yakalanmadan birkaç saat önce 20 kilogram kokaini Rusya içinde satmaya çalıştıkları, bunun için ormanlık alanda bir zula kurup koordinatlarını uyuşturucu satıcılarına aktardığı da belirlendi.
Toplamda 1 tonun üzerinde kokain ele geçirildiğini kaydeden FSB, bunun piyasadaki toptan satış değerinin 3.5 milyar rubleden (yaklaşık 36 milyon dolar) fazla olduğunu vurguladı.
Zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.
FSB, yaptığı yazılı açıklamada, Latin Amerika kokaininin Rusya toprakları üzerinden AB ülkelerine taşındığı tedarik kanalının tespit edilerek çökertildiğini bildirdi.
FSB'nin açıklamasına göre Rus güvenlik güçleri, Ekim 2024'te Letonya sınırında Rusya'ya seyreden ve yüksek teknoloji ürünü gizli bir düzeneğin bulunduğu yük aracı tespit etti.
Rusya'nın Leningrad Bölgesi'nde bir Balkan ülkesinden iki kişi, her biri bir kilogram kokain içeren 984 briketi AB ülkelerinden birine götürülmek üzere gizli bölmeye yüklerken suçüstü yakalandı.
Zanlıların yakalanmadan birkaç saat önce 20 kilogram kokaini Rusya içinde satmaya çalıştıkları, bunun için ormanlık alanda bir zula kurup koordinatlarını uyuşturucu satıcılarına aktardığı da belirlendi.
Toplamda 1 tonun üzerinde kokain ele geçirildiğini kaydeden FSB, bunun piyasadaki toptan satış değerinin 3.5 milyar rubleden (yaklaşık 36 milyon dolar) fazla olduğunu vurguladı.
Zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.