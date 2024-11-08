https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/rusya-disisleri-bakanligi-kiev-rejimi-kursk-bolgesinde-esirleri-canli-kalkan-olarak-kullaniyor-1090203443.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev rejimi Kursk Bölgesi'nde esirleri canlı kalkan olarak kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev rejimi Kursk Bölgesi'nde esirleri canlı kalkan olarak kullanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi’ne bağlı militanların Kursk bölgesinde Rus esirleri canlı kalkan olarak... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T21:45+0300

2024-11-08T21:45+0300

2024-11-08T22:58+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur)

kiev

militan

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işkence

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kursk bölgesi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi’ne bağlı militanların Kursk Bölgesi'nde esir aldıkları Rus askerlerini canlı kalkan olarak kullandıklarını ifade etti.Zaharova, “Ukraynalı Naziler sadece Rus savaş esirlerine işkence etmekle ve yakınlarına şantaj yapmakla, askerlerimizin yaşamları ve işkencenin durdurulması karşılığında fidye talep etmekle kalmıyor, aynı zamanda cephedeki askerlerimizin öğrendiği kadarıyla, IŞİD ruhuna uygun en aşağılık terörist yöntemleri de kullanıyorlar. Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesinin Kursk Bölgesindeki özel harekat kuvvetlerinin korkak militanları, ele geçirilen askerlerimizi canlı kalkan olarak kullanıyor; üstlerine, kaçmaya çalışmaları veya Rus askeri personeliyle karşılaşmaları sırasında patlatabilecekleri ‘intihar kemerleri’ takarak önlerine sürüyorlar” ifadelerini kullandı.Zaharova, Kiev rejiminin bu vahşetinde dahli olan herkesin kesinlikle yasalar çerçevesinde en ağır cezaya çarptırılacaklarını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ukraynali-esir-bazi-komutanlar-mevzilerde-askerlere-uyusturucu-satiyor-1090189455.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur), kiev, militan, işid, işkence, fidye, kursk bölgesi, canlı kalkan