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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/rusya-disisleri-bakanligi-kiev-rejimi-kursk-bolgesinde-esirleri-canli-kalkan-olarak-kullaniyor-1090203443.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev rejimi Kursk Bölgesi'nde esirleri canlı kalkan olarak kullanıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev rejimi Kursk Bölgesi'nde esirleri canlı kalkan olarak kullanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi’ne bağlı militanların Kursk bölgesinde Rus esirleri canlı kalkan olarak... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T21:45+0300
2024-11-08T22:58+0300
ukrayna krizi
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ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur)
kiev
militan
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işkence
fidye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi’ne bağlı militanların Kursk Bölgesi'nde esir aldıkları Rus askerlerini canlı kalkan olarak kullandıklarını ifade etti.Zaharova, “Ukraynalı Naziler sadece Rus savaş esirlerine işkence etmekle ve yakınlarına şantaj yapmakla, askerlerimizin yaşamları ve işkencenin durdurulması karşılığında fidye talep etmekle kalmıyor, aynı zamanda cephedeki askerlerimizin öğrendiği kadarıyla, IŞİD ruhuna uygun en aşağılık terörist yöntemleri de kullanıyorlar. Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesinin Kursk Bölgesindeki özel harekat kuvvetlerinin korkak militanları, ele geçirilen askerlerimizi canlı kalkan olarak kullanıyor; üstlerine, kaçmaya çalışmaları veya Rus askeri personeliyle karşılaşmaları sırasında patlatabilecekleri ‘intihar kemerleri’ takarak önlerine sürüyorlar” ifadelerini kullandı.Zaharova, Kiev rejiminin bu vahşetinde dahli olan herkesin kesinlikle yasalar çerçevesinde en ağır cezaya çarptırılacaklarını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ukraynali-esir-bazi-komutanlar-mevzilerde-askerlere-uyusturucu-satiyor-1090189455.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur), kiev, militan, işid, işkence, fidye, kursk bölgesi, canlı kalkan
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur), kiev, militan, işid, işkence, fidye, kursk bölgesi, canlı kalkan

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev rejimi Kursk Bölgesi'nde esirleri canlı kalkan olarak kullanıyor

21:45 08.11.2024 (güncellendi: 22:58 08.11.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi’ne bağlı militanların Kursk bölgesinde Rus esirleri canlı kalkan olarak kullandıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi’ne bağlı militanların Kursk Bölgesi'nde esir aldıkları Rus askerlerini canlı kalkan olarak kullandıklarını ifade etti.
Zaharova, “Ukraynalı Naziler sadece Rus savaş esirlerine işkence etmekle ve yakınlarına şantaj yapmakla, askerlerimizin yaşamları ve işkencenin durdurulması karşılığında fidye talep etmekle kalmıyor, aynı zamanda cephedeki askerlerimizin öğrendiği kadarıyla, IŞİD ruhuna uygun en aşağılık terörist yöntemleri de kullanıyorlar. Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesinin Kursk Bölgesindeki özel harekat kuvvetlerinin korkak militanları, ele geçirilen askerlerimizi canlı kalkan olarak kullanıyor; üstlerine, kaçmaya çalışmaları veya Rus askeri personeliyle karşılaşmaları sırasında patlatabilecekleri ‘intihar kemerleri’ takarak önlerine sürüyorlar” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Kiev rejiminin bu vahşetinde dahli olan herkesin kesinlikle yasalar çerçevesinde en ağır cezaya çarptırılacaklarını da sözlerine ekledi.
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