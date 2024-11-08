https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/prof-dr-naci-gorurden-elazig-depremi-aciklamasi-afet-beklemiyorum-1090201182.html
Prof. Dr. Görür, Elazığ depremiyle ilgili konuştu: 'Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili'
Prof. Dr. Görür, Elazığ depremiyle ilgili konuştu: 'Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili'
Sputnik Türkiye
Elazığ ve çevresinde hissedilen depremle ilgili konuşan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili olduğunu... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T18:51+0300
2024-11-08T18:51+0300
2024-11-08T18:57+0300
türkiye
deprem
naci görür
elazığ
6 şubat kahramanmaraş depremi
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Elazığ ve çevresinde büyük korku yaratan 5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtilirken, depremle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum" dedi. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ ve çevre illerde hissedilen 5 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Prof. Dr. Görür, depremin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin enerji transferiyle ilgili olduğunu belirterek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/elazigda-5-buyuklugunde-deprem--1090198625.html
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deprem, naci görür, elazığ, 6 şubat kahramanmaraş depremi
deprem, naci görür, elazığ, 6 şubat kahramanmaraş depremi
Prof. Dr. Görür, Elazığ depremiyle ilgili konuştu: 'Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili'
18:51 08.11.2024 (güncellendi: 18:57 08.11.2024)
Elazığ ve çevresinde hissedilen depremle ilgili konuşan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili olduğunu dile getirdi. Görür, bölgede büyük deprem oluşturacak deprem enerjisinin büyük ölçüde tükendiğini kaydetti.
Elazığ ve çevresinde büyük korku yaratan 5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtilirken, depremle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum" dedi.
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ ve çevre illerde hissedilen 5 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Prof. Dr. Görür, depremin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin enerji transferiyle ilgili olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum"