https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/prof-dr-naci-gorurden-elazig-depremi-aciklamasi-afet-beklemiyorum-1090201182.html

Prof. Dr. Görür, Elazığ depremiyle ilgili konuştu: 'Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili'

Prof. Dr. Görür, Elazığ depremiyle ilgili konuştu: 'Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili'

Sputnik Türkiye

Elazığ ve çevresinde hissedilen depremle ilgili konuşan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili olduğunu... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T18:51+0300

2024-11-08T18:51+0300

2024-11-08T18:57+0300

türkiye

deprem

naci görür

elazığ

6 şubat kahramanmaraş depremi

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Elazığ ve çevresinde büyük korku yaratan 5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtilirken, depremle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum" dedi. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ ve çevre illerde hissedilen 5 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Prof. Dr. Görür, depremin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin enerji transferiyle ilgili olduğunu belirterek şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/elazigda-5-buyuklugunde-deprem--1090198625.html

türkiye

elazığ

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deprem, naci görür, elazığ, 6 şubat kahramanmaraş depremi