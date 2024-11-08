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Peskov, Putin'in ABD ile eşit diyaloğa hazır olduğunu vurguladı
Peskov, Putin'in ABD ile eşit diyaloğa hazır olduğunu vurguladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in ABD ile eşit haklara dayalı bir diyaloğa hazır olduğunu belirterek, Putin ve Trump... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T03:53+0300
2024-11-08T03:53+0300
dünya
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vladimir putin
dmitriy peskov
donald trump
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov, Valday Kulübü genel kurulunda yaptığı konuşmada, Putin'in ABD ile eşit haklara dayalı bir diyaloğa hazır olduğunu bir kez daha teyit etti. Peskov bu bağlamda, topun ABD tarafında olduğunu belirterek Putin ile ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılması olasılığını hakkında da açıklamalarda bulundu.Peskov'un açıklamasında, “Trump'ın seçim kampanyası sırasında göreve başlamadan önce Putin'i aramak niyetinde olduğunu dile getirdiğini duyduk. Bu konuşuldu, bu duyuldu. Bakalım, Putin eşit, karşılıklı saygıya dayalı diyaloğa açık olduğunu bir kez daha teyit ettiğini ve ayrıca topun Amerikan tarafında olduğunu bir kez daha vurguladığını gördünüz” ifadeleri yer aldı.Peskov, gazetecilerin Putin'in Trump'ı 2025'teki Zafer Günü kutlamalarına davet edip etmeyeceği hakkındaki soruları üzerine henüz belli olmadığını kaydederek, “Henüz bilinmiyor, beklemede kalın, henüz herhangi bir temasta bulunulmadı” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/putin-ile-temas-olasiliklari-hakkinda-trump-konusacagimizi-umuyorum-1090161659.html
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rusya, vladimir putin, dmitriy peskov, donald trump, abd başkanlık seçimleri
rusya, vladimir putin, dmitriy peskov, donald trump, abd başkanlık seçimleri

Peskov, Putin'in ABD ile eşit diyaloğa hazır olduğunu vurguladı

03:53 08.11.2024
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in ABD ile eşit haklara dayalı bir diyaloğa hazır olduğunu belirterek, Putin ve Trump arasında telefon görüşmesi olasılığı hakkında açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov, Valday Kulübü genel kurulunda yaptığı konuşmada, Putin'in ABD ile eşit haklara dayalı bir diyaloğa hazır olduğunu bir kez daha teyit etti.
Peskov bu bağlamda, topun ABD tarafında olduğunu belirterek Putin ile ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılması olasılığını hakkında da açıklamalarda bulundu.
Peskov'un açıklamasında, “Trump'ın seçim kampanyası sırasında göreve başlamadan önce Putin'i aramak niyetinde olduğunu dile getirdiğini duyduk. Bu konuşuldu, bu duyuldu. Bakalım, Putin eşit, karşılıklı saygıya dayalı diyaloğa açık olduğunu bir kez daha teyit ettiğini ve ayrıca topun Amerikan tarafında olduğunu bir kez daha vurguladığını gördünüz” ifadeleri yer aldı.
Peskov, gazetecilerin Putin'in Trump'ı 2025'teki Zafer Günü kutlamalarına davet edip etmeyeceği hakkındaki soruları üzerine henüz belli olmadığını kaydederek, “Henüz bilinmiyor, beklemede kalın, henüz herhangi bir temasta bulunulmadı” açıklamasında bulundu.
Seçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık' - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
DÜNYA
Putin ile temas olasılıkları hakkında Trump: Konuşacağımızı umuyorum
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