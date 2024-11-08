https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ingiltere-rus-gonullu-tugayi-espanyola-yaptirim-uygulamisti-bu-karar-bizim-icin-bir-onur-1090182878.html

İngiltere, Rus gönüllü tugayı Espanyol'a yaptırım uygulamıştı: 'Bu karar bizim için bir onur'

İngiltere, Rus gönüllü tugayı Espanyol'a yaptırım uygulamıştı: 'Bu karar bizim için bir onur'

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin yaptırım listesine dahil ettiği Rus gönüllü tugayı Espanyola'nın komutanı Orlov, bu kararın tugayları için bir onur olduğunu ve doğru yolda... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T12:54+0300

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2024-11-08T12:54+0300

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çasov yar

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Rusya ordusuna bağlı Espanyola gönüllü tugayı komutanı Stavislav Orlov, İngiltere'nin tugaya yaptırım uygulamasını kendileri için bir onur olarak gördüklerini söyledi.İngiltere, çeşitli Rus kulüplerinin taraflarından oluşan Espanyola gönüllü tugayına, komutan Orlov da dahil olmak üzere yaptırım uygulamıştı.Sputnik'e verdiği demeçte İngiltere'nin adımını yorumlayan Orlov, Londra'nın yaptırım listesine girmenin tugayın savaşçıları için bir onur olduğunu vurguladı.Orlov, "Bu, bizim için öncelikle hem bizim faaliyetlerimize hem de bir bütün olarak Espanyola'nın faaliyetlerine verilen bir nottur. Küçük bir futbol taraftarları mangasından büyük ve profesyonel bir askeri örgüt haline geldik" dedi.Espanyola gönüllü tugayının çok sayıda paralı askeri öldürmeyi ve Ukrayna ordusunun planlarını bozmayı başardığı için yaptırımlara maruz kaldığını belirten Orlov, önümüzdeki günlerde 'düşmesini' bekledikleri Çasov Yar'da ve cephenin diğer bölgelerinde Ukrayna ordusuna iyi bir ders verdiklerinin altını çizdi.Orlov, "Demek ki doğru yoldayız arkadaşlar. Bu bizim için bir onur" diye ekledi.

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rusya, rusya silahlı kuvvetleri, gönüllü, tugay, rus ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, çasov yar