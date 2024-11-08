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İngiltere, Rus gönüllü tugayı Espanyol'a yaptırım uygulamıştı: 'Bu karar bizim için bir onur'
İngiltere, Rus gönüllü tugayı Espanyol'a yaptırım uygulamıştı: 'Bu karar bizim için bir onur'
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin yaptırım listesine dahil ettiği Rus gönüllü tugayı Espanyola'nın komutanı Orlov, bu kararın tugayları için bir onur olduğunu ve doğru yolda... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T12:54+0300
2024-11-08T12:54+0300
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Rusya ordusuna bağlı Espanyola gönüllü tugayı komutanı Stavislav Orlov, İngiltere'nin tugaya yaptırım uygulamasını kendileri için bir onur olarak gördüklerini söyledi.İngiltere, çeşitli Rus kulüplerinin taraflarından oluşan Espanyola gönüllü tugayına, komutan Orlov da dahil olmak üzere yaptırım uygulamıştı.Sputnik'e verdiği demeçte İngiltere'nin adımını yorumlayan Orlov, Londra'nın yaptırım listesine girmenin tugayın savaşçıları için bir onur olduğunu vurguladı.Orlov, "Bu, bizim için öncelikle hem bizim faaliyetlerimize hem de bir bütün olarak Espanyola'nın faaliyetlerine verilen bir nottur. Küçük bir futbol taraftarları mangasından büyük ve profesyonel bir askeri örgüt haline geldik" dedi.Espanyola gönüllü tugayının çok sayıda paralı askeri öldürmeyi ve Ukrayna ordusunun planlarını bozmayı başardığı için yaptırımlara maruz kaldığını belirten Orlov, önümüzdeki günlerde 'düşmesini' bekledikleri Çasov Yar'da ve cephenin diğer bölgelerinde Ukrayna ordusuna iyi bir ders verdiklerinin altını çizdi.Orlov, "Demek ki doğru yoldayız arkadaşlar. Bu bizim için bir onur" diye ekledi.
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İngiltere, Rus gönüllü tugayı Espanyol'a yaptırım uygulamıştı: 'Bu karar bizim için bir onur'

12:54 08.11.2024
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinРабота 88-ой разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола"
Работа 88-ой разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© Sputnik / Sergey Bobylev
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İngiltere'nin yaptırım listesine dahil ettiği Rus gönüllü tugayı Espanyola'nın komutanı Orlov, bu kararın tugayları için bir onur olduğunu ve doğru yolda ilerlediklerini gördüklerini ifade etti.
Rusya ordusuna bağlı Espanyola gönüllü tugayı komutanı Stavislav Orlov, İngiltere'nin tugaya yaptırım uygulamasını kendileri için bir onur olarak gördüklerini söyledi.

İngiltere, çeşitli Rus kulüplerinin taraflarından oluşan Espanyola gönüllü tugayına, komutan Orlov da dahil olmak üzere yaptırım uygulamıştı.

Sputnik'e verdiği demeçte İngiltere'nin adımını yorumlayan Orlov, Londra'nın yaptırım listesine girmenin tugayın savaşçıları için bir onur olduğunu vurguladı.

Orlov, "Bu, bizim için öncelikle hem bizim faaliyetlerimize hem de bir bütün olarak Espanyola'nın faaliyetlerine verilen bir nottur. Küçük bir futbol taraftarları mangasından büyük ve profesyonel bir askeri örgüt haline geldik" dedi.

Espanyola gönüllü tugayının çok sayıda paralı askeri öldürmeyi ve Ukrayna ordusunun planlarını bozmayı başardığı için yaptırımlara maruz kaldığını belirten Orlov, önümüzdeki günlerde 'düşmesini' bekledikleri Çasov Yar'da ve cephenin diğer bölgelerinde Ukrayna ordusuna iyi bir ders verdiklerinin altını çizdi.

Orlov, "Demek ki doğru yoldayız arkadaşlar. Bu bizim için bir onur" diye ekledi.
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