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Okullarda ilk ara tatil başladı: Ara tatil ne zaman bitecek?
Okullarda ilk ara tatil başladı: Ara tatil ne zaman bitecek?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T15:40+0300
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2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatili bugün başladı. Milyonlarca öğrenci 9 günlük birinci ara tatile çıktı. Birinci dönem ara tatili, 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak, 15 Kasım Cuma günü sona erecek.Ara tatil ne zaman bitecek?Öğretmenler, ara tatil seminerlerini 11-15 Kasım'da okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.Ara tatilin ardından öğrenciler, 18 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.Yarıyıl tatili ne zaman?Bu senenin eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü son bulacak.Okullar ne zaman kapanacak?9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/ara-tatil-icin-son-ders-zili-yarin-ara-tatil-ne-zaman-baslayip-bitecek-ara-tatil-kac-gun-surecek-1090123251.html
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ara tatil, okul, tatil
ara tatil, okul, tatil

Okullarda ilk ara tatil başladı: Ara tatil ne zaman bitecek?

15:40 08.11.2024
© AAÖğrenci ara tatil
Öğrenci ara tatil - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak. Ara tatil, 15 Kasım Cuma günü sona erecek.
2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatili bugün başladı. Milyonlarca öğrenci 9 günlük birinci ara tatile çıktı. Birinci dönem ara tatili, 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak, 15 Kasım Cuma günü sona erecek.

Ara tatil ne zaman bitecek?

Öğretmenler, ara tatil seminerlerini 11-15 Kasım'da okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.
Ara tatilin ardından öğrenciler, 18 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Bu senenin eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü son bulacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.
Öğrenci ara tatil - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
TÜRKİYE
Ara tatil için son ders zili yarın: Ara tatil ne zaman başlayıp bitecek? Ara tatil kaç gün sürecek?
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