https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/ara-tatil-icin-son-ders-zili-yarin-ara-tatil-ne-zaman-baslayip-bitecek-ara-tatil-kac-gun-surecek-1090123251.html

Ara tatil için son ders zili yarın: Ara tatil ne zaman başlayıp bitecek? Ara tatil kaç gün sürecek?

Ara tatil için son ders zili yarın: Ara tatil ne zaman başlayıp bitecek? Ara tatil kaç gün sürecek?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 11 Kasım'a başlıyor. 2024-2025... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T10:32+0300

2024-11-07T10:32+0300

2024-11-07T10:34+0300

türkiye

ara tatil

okul

yarıyıl tatili

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Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrencileri ilgilendiren ara tatil için geri sayım... Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimiyle ara tatil tarihleri duyurulmuştu. "Ara tatil ne zaman başlayıp bitecek" sorusu öğrencilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ara tatili için 11-15 Kasım tarihlerini belirledi.Öğrenciler yarın son derste çalacak zil ile beraber ara tatile başlayacak.Ara tatil ne zaman bitecek?2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sonrasında öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.Ara tatil kaç gün sürecek?Kasım ara tatili hafta sonuyla beraber 9 gün sürecek.Yarıyıl tatili ne zaman?Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayarak 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ara-tatil-ne-zaman-kasim-ayi-ara-tatili-kac-gun-surecek-1090108023.html

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