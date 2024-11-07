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Ara tatil için son ders zili yarın: Ara tatil ne zaman başlayıp bitecek? Ara tatil kaç gün sürecek?
Ara tatil için son ders zili yarın: Ara tatil ne zaman başlayıp bitecek? Ara tatil kaç gün sürecek?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 11 Kasım'a başlıyor. 2024-2025... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
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Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrencileri ilgilendiren ara tatil için geri sayım... Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimiyle ara tatil tarihleri duyurulmuştu. "Ara tatil ne zaman başlayıp bitecek" sorusu öğrencilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ara tatili için 11-15 Kasım tarihlerini belirledi.Öğrenciler yarın son derste çalacak zil ile beraber ara tatile başlayacak.Ara tatil ne zaman bitecek?2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sonrasında öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.Ara tatil kaç gün sürecek?Kasım ara tatili hafta sonuyla beraber 9 gün sürecek.Yarıyıl tatili ne zaman?Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayarak 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ara-tatil-ne-zaman-kasim-ayi-ara-tatili-kac-gun-surecek-1090108023.html
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ara tatil, kasım ara tatil, okul ara tatil, okul ara tatil ne zaman, ilk ara tatil ne zaman, ara tatile kaç gün kaldı, ara tatil ayın kaçında olacak, ara tatil kaç gün sürecek, ara tatil ne zaman bitecek, kasım ara tatili

Ara tatil için son ders zili yarın: Ara tatil ne zaman başlayıp bitecek? Ara tatil kaç gün sürecek?

10:32 07.11.2024 (güncellendi: 10:34 07.11.2024)
© AAÖğrenci ara tatil
Öğrenci ara tatil - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 11 Kasım'a başlıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılına eylül ayında başlayan öğrenciler ara tatil tarihlerini sorguluyor. Öğrenciler yarın son ders ziliyle birlikte ara tatile başlayacak. Kasım ara tatili kaç gün sürecek?
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrencileri ilgilendiren ara tatil için geri sayım... Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimiyle ara tatil tarihleri duyurulmuştu. "Ara tatil ne zaman başlayıp bitecek" sorusu öğrencilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ara tatili için 11-15 Kasım tarihlerini belirledi.
Öğrenciler yarın son derste çalacak zil ile beraber ara tatile başlayacak.

Ara tatil ne zaman bitecek?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sonrasında öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

Ara tatil kaç gün sürecek?

Kasım ara tatili hafta sonuyla beraber 9 gün sürecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayarak 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
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TÜRKİYE
Ara tatil ne zaman? Kasım ayı ara tatili kaç gün sürecek?
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