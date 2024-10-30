Marmara Denizi'nde sessiz tehlike: Müsilaj 24 metreye kadar yayıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
YERİ VE ZAMANI
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
06:50
65 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
17 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kadınlarının sahip olduğu 15 özellik
08:19
2 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
08:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
09:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kazanımlarının eseri 16 başarılı kadın
10:12
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
13:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikayesi
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
15:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘İşte İnebolu ve o mühimmatlar olmasa bugün yoktuk biz’
16:04
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
16:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
2 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bilinmeyen ve insan Atatürk
17:30
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
19:48
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
22:50
65 dk
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
00:02
48 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
01:01
54 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
02:01
54 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikâyesi
03:02
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
04:01
48 dk
EKSEN
‘İşte İnebolu ve o mühimmatlar olmasa bugün yoktuk biz’
05:01
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
05:28
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MHP lideri Bahçeli hangi riski aldı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/marmara-denizinde-sessiz-tehlike-musilaj-24-metreye-kadar-yayildi-1089836173.html
Marmara Denizi'nde sessiz tehlike: Müsilaj 24 metreye kadar yayıldı
Marmara Denizi'nde sessiz tehlike: Müsilaj 24 metreye kadar yayıldı
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj oluşumu yeniden mi ortaya çıktı? Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde müsilajın 10 metreden... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T11:42+0300
2024-10-30T11:42+0300
yaşam
marmara denizi
marmara bölgesi
müsilaj
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089836261_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_88d351d73276fb88df3532f1302a155e.jpg
Marmara Denizi için endişelendiren müsilaj açıklaması geldi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj oluşumunun yeniden ortaya çıktığını açıkladı.Prof. Dr. Sarı, 23 Ekim ve 25 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiği dalışlarda müsilajın 10 metreden başlayarak 24 metre derinliğe kadar yayıldığını belirtti. Marmara Denizi'nin uzun yıllar ortalamasına göre 2 derece daha sıcak olduğunu belirten Sarı, "Deniz yüzeyindeki su sıcaklığı 21 derece olarak ölçülürken, 40 metre derinlikte ise bu sıcaklık 16 dereceye düşüyor" diye konuştu.Marmara Denizi yeniden risk altındaKaradeniz'den gelen akıntıların durağanlaştığını ve kirlilik yükünün hala kritik seviyede olduğunu vurgulayan Sarı, "Müsilaj, denize bırakılan atıkların ve durağan deniz şartlarının bir sonucu. 2021'de alınan önlemler yetersiz kaldı; Marmara Denizi yeniden risk altında" dedi.Marmara Denizi'ni korumanın tek yolunun kirlilik yükünü azaltmak olduğunu belirten Prof. Dr. Sarı, aksi halde müsilajın balıkçılık ve turizmi ciddi şekilde etkileyeceği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/prof-dr-hasan-sozbilir-17-diri-fayi-isaret-ederek-kenti-uyardi-72lik-deprem-uretebilir-tsunami-1089830740.html
marmara denizi
marmara bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089836261_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_c85799d39f3f293ffc7b5145d280b25d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
marmara denizi, marmara bölgesi, müsilaj
marmara denizi, marmara bölgesi, müsilaj

Marmara Denizi'nde sessiz tehlike: Müsilaj 24 metreye kadar yayıldı

11:42 30.10.2024
© İHAMarmara Denizi müsilaj
Marmara Denizi müsilaj - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© İHA
Abone ol
Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj oluşumu yeniden mi ortaya çıktı? Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde müsilajın 10 metreden başlayarak 24 metre derinliğe kadar yayıldığını belirterek uyarılarda bulundu.
Marmara Denizi için endişelendiren müsilaj açıklaması geldi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj oluşumunun yeniden ortaya çıktığını açıkladı.

Prof. Dr. Sarı, 23 Ekim ve 25 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiği dalışlarda müsilajın 10 metreden başlayarak 24 metre derinliğe kadar yayıldığını belirtti. Marmara Denizi'nin uzun yıllar ortalamasına göre 2 derece daha sıcak olduğunu belirten Sarı, "Deniz yüzeyindeki su sıcaklığı 21 derece olarak ölçülürken, 40 metre derinlikte ise bu sıcaklık 16 dereceye düşüyor" diye konuştu.

Marmara Denizi yeniden risk altında

Karadeniz'den gelen akıntıların durağanlaştığını ve kirlilik yükünün hala kritik seviyede olduğunu vurgulayan Sarı, "Müsilaj, denize bırakılan atıkların ve durağan deniz şartlarının bir sonucu. 2021'de alınan önlemler yetersiz kaldı; Marmara Denizi yeniden risk altında" dedi.
Marmara Denizi'ni korumanın tek yolunun kirlilik yükünü azaltmak olduğunu belirten Prof. Dr. Sarı, aksi halde müsilajın balıkçılık ve turizmi ciddi şekilde etkileyeceği uyarısında bulundu.
Hasan Sözbilir - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
TÜRKİYE
Prof. Dr. Hasan Sözbilir 17 diri fayı işaret ederek kenti uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
09:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала