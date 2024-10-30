https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/marmara-denizinde-sessiz-tehlike-musilaj-24-metreye-kadar-yayildi-1089836173.html
Marmara Denizi'nde sessiz tehlike: Müsilaj 24 metreye kadar yayıldı
Marmara Denizi'nde sessiz tehlike: Müsilaj 24 metreye kadar yayıldı
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj oluşumu yeniden mi ortaya çıktı? Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde müsilajın 10 metreden... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T11:42+0300
2024-10-30T11:42+0300
2024-10-30T11:42+0300
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Marmara Denizi için endişelendiren müsilaj açıklaması geldi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj oluşumunun yeniden ortaya çıktığını açıkladı.Prof. Dr. Sarı, 23 Ekim ve 25 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiği dalışlarda müsilajın 10 metreden başlayarak 24 metre derinliğe kadar yayıldığını belirtti. Marmara Denizi'nin uzun yıllar ortalamasına göre 2 derece daha sıcak olduğunu belirten Sarı, "Deniz yüzeyindeki su sıcaklığı 21 derece olarak ölçülürken, 40 metre derinlikte ise bu sıcaklık 16 dereceye düşüyor" diye konuştu.Marmara Denizi yeniden risk altındaKaradeniz'den gelen akıntıların durağanlaştığını ve kirlilik yükünün hala kritik seviyede olduğunu vurgulayan Sarı, "Müsilaj, denize bırakılan atıkların ve durağan deniz şartlarının bir sonucu. 2021'de alınan önlemler yetersiz kaldı; Marmara Denizi yeniden risk altında" dedi.Marmara Denizi'ni korumanın tek yolunun kirlilik yükünü azaltmak olduğunu belirten Prof. Dr. Sarı, aksi halde müsilajın balıkçılık ve turizmi ciddi şekilde etkileyeceği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/prof-dr-hasan-sozbilir-17-diri-fayi-isaret-ederek-kenti-uyardi-72lik-deprem-uretebilir-tsunami-1089830740.html
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marmara denizi, marmara bölgesi, müsilaj
marmara denizi, marmara bölgesi, müsilaj
Marmara Denizi'nde sessiz tehlike: Müsilaj 24 metreye kadar yayıldı
Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj oluşumu yeniden mi ortaya çıktı? Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde müsilajın 10 metreden başlayarak 24 metre derinliğe kadar yayıldığını belirterek uyarılarda bulundu.
Marmara Denizi için endişelendiren müsilaj açıklaması geldi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj oluşumunun yeniden ortaya çıktığını açıkladı.
Prof. Dr. Sarı, 23 Ekim ve 25 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiği dalışlarda müsilajın 10 metreden başlayarak 24 metre derinliğe kadar yayıldığını belirtti. Marmara Denizi'nin uzun yıllar ortalamasına göre 2 derece daha sıcak olduğunu belirten Sarı, "Deniz yüzeyindeki su sıcaklığı 21 derece olarak ölçülürken, 40 metre derinlikte ise bu sıcaklık 16 dereceye düşüyor" diye konuştu.
Marmara Denizi yeniden risk altında
Karadeniz'den gelen akıntıların durağanlaştığını ve kirlilik yükünün hala kritik seviyede olduğunu vurgulayan Sarı, "Müsilaj, denize bırakılan atıkların ve durağan deniz şartlarının bir sonucu. 2021'de alınan önlemler yetersiz kaldı; Marmara Denizi yeniden risk altında" dedi.
Marmara Denizi'ni korumanın tek yolunun kirlilik yükünü azaltmak olduğunu belirten Prof. Dr. Sarı, aksi halde müsilajın balıkçılık ve turizmi ciddi şekilde etkileyeceği uyarısında bulundu.