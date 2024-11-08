Türkiye
Mansur Yavaş'tan konser açıklaması: 'Duyunca oldukça şaşıracaksınız'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Umudunu Trump’a bağlayanlardan biri de Berat Albayrak’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda enflasyonunda artış: Aylık yüzde 4
12:06
84 dk
HABER MASASI
Dizi film ve sinemada kullanılan müziklerin hikayeleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Yapay zeka ile veri bilimcisine aylık 24 saat tasarruf sağlıyoruz’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye-ABD ilişkileri nasıl seyreder?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
17:39
1 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Putin konuşuyor
19:46
201 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hamas: Türkiye’deki bazı kuruluşlar bizim adımızı kullanarak para topluyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Türkiye’de insanlar şiddeti dışında tutan bir şey söylüyorsa korkmadan söyleyebilmeli
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Narin Güran duruşmasında tanık Baran Güran'ın ifadesi: 'Bakanlar köye geliyordu'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Beyaz perdenin en yakışan çiftleri
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/mansur-yavastan-konser-aciklamasi-inceleme-tamamlandi-dedi-detayli-aciklama-icin-tarih-verdi-1090187739.html
Mansur Yavaş'tan konser açıklaması: 'Duyunca oldukça şaşıracaksınız'
Mansur Yavaş'tan konser açıklaması: 'Duyunca oldukça şaşıracaksınız'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tartışma yaratan konser bütçeleri hakkında, "Tüm harcama kalemleriyle birlikte detaylı açıklamayı önümüzdeki... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T14:09+0300
2024-11-08T14:22+0300
politika
mansur yavaş
son dakika
konser
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089168246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a1bad6c93babb7b6059e0d2c2de5005.jpg
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser bütçeleri üzerine yapılan soruşturma ve incelemenin tamamlandığını açıkladı. Yavaş, "Bahsedilen rakamların, yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığı açıktır" derken, harcama kalemleriyle birlikte detaylı açıklama yapacaklarını söyledi.Mansur Yavaş'tan konser ücretlerine ilişkin duyuru: İnceleme tamamlandıAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tartışma yaratan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser bütçeleri hakkında soruşturma ve incelemenin tamamlandığını söyledi.Yavaş yaptığı açıklamada, "29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 101. yılına özel düzenlediğimiz konser etkinliğinin bütçesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler sonrası başlattığımız soruşturma ve inceleme tamamlanmıştır. Buna ilave olarak 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özelinde düzenlediğimiz bir dizi konser etikliğinin bütçesiyle ilgili dile getirilen iddialar da soruşturma ve inceleme kapsamına alınmıştır" dedi.'Tek tek şeffaflıkla açıklayacağız'Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Sözü edilen rakamlar toplam maliyet''Oldukça şaşıracaksınız'Yavaş, "Ankaralılar müsterih olsun verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Önceki dönemde yapılan bu organizasyonlara ne kadar para ödendiğini duyunca oldukça şaşıracağınızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/mor-ve-otesinden-71-milyon-tllik-konser-aciklamasi-mansur-yavasin-kamuoyunu-bilgilendirecegine-1090132522.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089168246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3dc2c3569da72bd5fb422df1db662bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mansur yavaş, mansur yavaş son dakika, mansur yavaş yazılı açıklama
mansur yavaş, mansur yavaş son dakika, mansur yavaş yazılı açıklama

Mansur Yavaş'tan konser açıklaması: 'Duyunca oldukça şaşıracaksınız'

14:09 08.11.2024 (güncellendi: 14:22 08.11.2024)
© AA / İsmail KaplanAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA / İsmail Kaplan
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tartışma yaratan konser bütçeleri hakkında, "Tüm harcama kalemleriyle birlikte detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde Belediye Meclisimizde paylaşacağız" dedi. Yavaş önceki dönemde yapılan harcamalara ilişkin de 'duyurunca oldukça şaşıracaksınız' dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser bütçeleri üzerine yapılan soruşturma ve incelemenin tamamlandığını açıkladı. Yavaş, "Bahsedilen rakamların, yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığı açıktır" derken, harcama kalemleriyle birlikte detaylı açıklama yapacaklarını söyledi.

Mansur Yavaş'tan konser ücretlerine ilişkin duyuru: İnceleme tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tartışma yaratan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser bütçeleri hakkında soruşturma ve incelemenin tamamlandığını söyledi.
Yavaş yaptığı açıklamada, "29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 101. yılına özel düzenlediğimiz konser etkinliğinin bütçesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler sonrası başlattığımız soruşturma ve inceleme tamamlanmıştır. Buna ilave olarak 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özelinde düzenlediğimiz bir dizi konser etikliğinin bütçesiyle ilgili dile getirilen iddialar da soruşturma ve inceleme kapsamına alınmıştır" dedi.
Ankara'da 19 Mayıs kutlamaları: Mor ve Ötesi, Nil Karaibrahimgil, Pinhani konser verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
TÜRKİYE
Mor ve Ötesi'nden 71 milyon TL'lik konser iddiası üzerine mesaj: Yavaş’ın kamuoyunu bilgilendireceğine inanıyoruz
Dün, 12:57

'Tek tek şeffaflıkla açıklayacağız'

Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kalem kalem nereye ne kadar harcandığını tüm şeffaflığı ile ortaya koyacağımız etkinlik giderleriyle ilgili kapsamlı bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşma zamanı gelmiştir. Bahsedilen rakamların yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığı açıktır. İktidar partisinin etkinlikleriyle karşılaştırmalı giderleri tek tek ortaya koyacağımızın bilinmesini isteriz."

'Sözü edilen rakamlar toplam maliyet'

Öncelikle sözü edilen rakamlar, organizasyonların toplam maliyetini yansıtmaktadır ve bu miktarın tamamı sanatçılara ödenen ücretler değildir. Sanatçılara ödenen bedel, organizasyon firmaları tarafından karşılanan toplam maliyetin sadece bir parçasıdır. Kalan tutarlar ise etkinliklerin diğer masraflarını, örneğin; ses düzeni, sahne kurulumu, teknik ekipman, ulaştırma ve diğer organizasyon giderlerini kapsamaktadır. Tüm harcama kalemleriyle birlikte detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde Belediye Meclisimizde paylaşacağız.

'Oldukça şaşıracaksınız'

Yavaş, "Ankaralılar müsterih olsun verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Önceki dönemde yapılan bu organizasyonlara ne kadar para ödendiğini duyunca oldukça şaşıracağınızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала