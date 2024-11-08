https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/mansur-yavastan-konser-aciklamasi-inceleme-tamamlandi-dedi-detayli-aciklama-icin-tarih-verdi-1090187739.html

Mansur Yavaş'tan konser açıklaması: 'Duyunca oldukça şaşıracaksınız'

Mansur Yavaş'tan konser açıklaması: 'Duyunca oldukça şaşıracaksınız'

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tartışma yaratan konser bütçeleri hakkında, "Tüm harcama kalemleriyle birlikte detaylı açıklamayı önümüzdeki... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T14:09+0300

2024-11-08T14:09+0300

2024-11-08T14:22+0300

politika

mansur yavaş

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konser

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser bütçeleri üzerine yapılan soruşturma ve incelemenin tamamlandığını açıkladı. Yavaş, "Bahsedilen rakamların, yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığı açıktır" derken, harcama kalemleriyle birlikte detaylı açıklama yapacaklarını söyledi.Mansur Yavaş'tan konser ücretlerine ilişkin duyuru: İnceleme tamamlandıAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tartışma yaratan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser bütçeleri hakkında soruşturma ve incelemenin tamamlandığını söyledi.Yavaş yaptığı açıklamada, "29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 101. yılına özel düzenlediğimiz konser etkinliğinin bütçesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler sonrası başlattığımız soruşturma ve inceleme tamamlanmıştır. Buna ilave olarak 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özelinde düzenlediğimiz bir dizi konser etikliğinin bütçesiyle ilgili dile getirilen iddialar da soruşturma ve inceleme kapsamına alınmıştır" dedi.'Tek tek şeffaflıkla açıklayacağız'Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Sözü edilen rakamlar toplam maliyet''Oldukça şaşıracaksınız'Yavaş, "Ankaralılar müsterih olsun verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Önceki dönemde yapılan bu organizasyonlara ne kadar para ödendiğini duyunca oldukça şaşıracağınızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/mor-ve-otesinden-71-milyon-tllik-konser-aciklamasi-mansur-yavasin-kamuoyunu-bilgilendirecegine-1090132522.html

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