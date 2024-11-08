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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/milyonlarca-ev-sahibi-ve-kiraciyi-ilgilendiriyor-yeni-donem-basladi-mevcut-kontratlar-yenilenmeli-1090164128.html
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor: Yeni dönem başladı, mevcut kontratlar yenilenmeli mi?
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor: Yeni dönem başladı, mevcut kontratlar yenilenmeli mi?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren yeni bir uygulama resmen hayata geçti. Artık kira kontratları e-Devlet üzerinden hazırlanıp onaylanabilecek... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T08:25+0300
2024-11-08T08:26+0300
ekonomi
ev sahibi
ev sahipliği
kira
kira bedeli
kira sertifikası
kira sözleşmesi
kiralama
kira beyannamesi
e-devlet
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira kontratlarının e-Devlet’e entegrasyonu için yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Sistemin ilk etabı kullanıma açılırken, ikinci faz yıl sonunda devreye girecek. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, e-Devlet'te oluşturulan "kira sözleşmesi menüsü" üzerinden işlemlerin gerçekleştirileceğini belirtti. Gerçek kişiler, sahibi ya da hissedarı oldukları taşınmazlar için kira sözleşmesi hazırlayabilecek.Barkodlu belgelerle kolaylıkSistemin en dikkat çekici özelliği, onaylanan kira sözleşmelerinin barkodlu belge formatında oluşturulması. Bu belgeler, noter onayına ihtiyaç duyulmadan çeşitli kurumlarda geçerli olacak. Elektrik, su, doğalgaz abonelikleri ve banka işlemleri için kontratların ibraz edilmesi gerektiğinde, barkodlu belgenin kullanılması bürokrasiyi azaltacak ve sahteciliği önleyecek.Kimler kullanabilir?Uygulama şu an için sadece gerçek kişilere açık. Tüzel kişiler ve şirketler bu hizmetten yararlanamıyor. Hisseli taşınmazlarda ise 10’a kadar hissedar, sözleşmeyi üç gün içinde onaylayabilecek.İkinci aşama ve zorunluluk durumuİkinci aşamada, emlak işletmeleri de bu sisteme dahil olacak. Emlak işletmeleri, kira sözleşmesi hazırlayıp tarafların onayına sunabilecek. Şu anda zorunlu olmayan bu sistemin, gelecekte yapılacak yasal düzenlemelerle zorunlu hale gelmesi gündemde.Kira fiyatları i̇çin etkisi olur mu?Bu dijital sistemin yaygınlaşması, kira piyasasında daha fazla şeffaflık sağlayabilir. Konut arzı ve kira değerlerinin haritalanması gibi bilgiler, devletin konut politikalarına yön verebilir ve vergi tahsilatını kolaylaştırabilir.Mevcut kontratlar yenilenmeli mi?Mevcut kira kontratlarını e-Devlet üzerinden yenilemek zorunlu değil. Mevcut sözleşmeler, taraflar arasında geçerliliğini koruyacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/2025-asgari-ucret-2025-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-en-dusuk-asgari-ucret-ne-kadar-en-dusuk-maas-en-1090162948.html
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kira sözleşmesi, kira sözleşmesi örneği, kira artış hesaplama, kira tespit davası, kira kontratı, e sözleşme, e kontrat, e devlet kira kontrat belgesi, kira sözleşmesi nerede gözükür, kira sözleşmesini nasıl bulabilirim
kira sözleşmesi, kira sözleşmesi örneği, kira artış hesaplama, kira tespit davası, kira kontratı, e sözleşme, e kontrat, e devlet kira kontrat belgesi, kira sözleşmesi nerede gözükür, kira sözleşmesini nasıl bulabilirim

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor: Yeni dönem başladı, mevcut kontratlar yenilenmeli mi?

08:25 08.11.2024 (güncellendi: 08:26 08.11.2024)
© AAEv, bina, site, tokalaşma
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA
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Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren yeni bir uygulama resmen hayata geçti. Artık kira kontratları e-Devlet üzerinden hazırlanıp onaylanabilecek. Peki bu sistem nasıl çalışacak ve kimleri kapsıyor? İşte merak edilen detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira kontratlarının e-Devlet’e entegrasyonu için yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Sistemin ilk etabı kullanıma açılırken, ikinci faz yıl sonunda devreye girecek. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, e-Devlet'te oluşturulan "kira sözleşmesi menüsü" üzerinden işlemlerin gerçekleştirileceğini belirtti. Gerçek kişiler, sahibi ya da hissedarı oldukları taşınmazlar için kira sözleşmesi hazırlayabilecek.

Barkodlu belgelerle kolaylık

Sistemin en dikkat çekici özelliği, onaylanan kira sözleşmelerinin barkodlu belge formatında oluşturulması. Bu belgeler, noter onayına ihtiyaç duyulmadan çeşitli kurumlarda geçerli olacak. Elektrik, su, doğalgaz abonelikleri ve banka işlemleri için kontratların ibraz edilmesi gerektiğinde, barkodlu belgenin kullanılması bürokrasiyi azaltacak ve sahteciliği önleyecek.

Kimler kullanabilir?

Uygulama şu an için sadece gerçek kişilere açık. Tüzel kişiler ve şirketler bu hizmetten yararlanamıyor. Hisseli taşınmazlarda ise 10’a kadar hissedar, sözleşmeyi üç gün içinde onaylayabilecek.

İkinci aşama ve zorunluluk durumu

İkinci aşamada, emlak işletmeleri de bu sisteme dahil olacak. Emlak işletmeleri, kira sözleşmesi hazırlayıp tarafların onayına sunabilecek. Şu anda zorunlu olmayan bu sistemin, gelecekte yapılacak yasal düzenlemelerle zorunlu hale gelmesi gündemde.

Kira fiyatları i̇çin etkisi olur mu?

Bu dijital sistemin yaygınlaşması, kira piyasasında daha fazla şeffaflık sağlayabilir. Konut arzı ve kira değerlerinin haritalanması gibi bilgiler, devletin konut politikalarına yön verebilir ve vergi tahsilatını kolaylaştırabilir.

Mevcut kontratlar yenilenmeli mi?

Mevcut kira kontratlarını e-Devlet üzerinden yenilemek zorunlu değil. Mevcut sözleşmeler, taraflar arasında geçerliliğini koruyacak.
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