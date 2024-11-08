Kuşadası Körfezi'ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan 'evimiz güçlü sallandı' diyerek işaret etti: Gerilim kayıyor

Türkiye
SON DAKİKA | Bir haftada ikinci rekor geldi: Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Umudunu Trump’a bağlayanlardan biri de Berat Albayrak’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda enflasyonunda artış: Aylık yüzde 4
12:06
84 dk
HABER MASASI
Dizi film ve sinemada kullanılan müziklerin hikayeleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Yapay zeka ile veri bilimcisine aylık 24 saat tasarruf sağlıyoruz’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye-ABD ilişkileri nasıl seyreder?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
17:39
1 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Putin konuşuyor
19:46
201 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/kusadasi-korfezindeki-deprem-sonrasi-prof-dr-ahmet-ercan-evimiz-guclu-sallandi-diyerek-isaret-etti-1090166950.html
Kuşadası Körfezi'ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan 'evimiz güçlü sallandı' diyerek işaret etti: Gerilim kayıyor
Kuşadası Körfezi'ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan 'evimiz güçlü sallandı' diyerek işaret etti: Gerilim kayıyor
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün gece yarısı Kuşadası Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Prof. Dr. Ahmet Ercan... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T09:24+0300
2024-11-08T09:24+0300
türkiye
deprem
son dakika
ahmet ercan
övgün ahmet ercan
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli rasathanesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067621603_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_f9bc9214f123c22fab25307123449232.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde saat 00.20'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kuşadası Körfezi'ndeki depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Türkiye'deki son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel listesiyle takip ediliyor.Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Gerilim Germencik’e doğru kayıyor'Ercan, Karaova’daki evlerinin güçlü bir şekilde sarsıldığını söylererek gerilimin doğuya kaydığına dikkat çekti. Ercan şunları yazdı:"Kuşadası’nda deprem limanın 3 kilometre batısında Körfez'de oldu. Derinlik 5 kilometre. Büyüklük M3.7. Süre 3 saniye. Karaova’daki evimiz güçlü sarsıldı. Deprem 2020 M6.9 Sisam depreminin artçısıdır. Gerilim doğuya Germencik’e doğru kayıyor."İzmir'de büyük deprem bekleniyor mu?Ercan ayrıca bir sosyal medya kullanıcısının "İzmir'de büyük deprem bekliyor musunuz" sorusuna ise "Yok" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/japon-deprem-uzmani-moriwaki-kipkirmizi-diyerek-bir-kenti-uyardi-deprem-riskinin-en-az-oldugu-ili-1090103324.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067621603_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_a43253ab27891d7676554daaa9aa6f0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem, son dakika, ahmet ercan, övgün ahmet ercan, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi
deprem, son dakika, ahmet ercan, övgün ahmet ercan, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi

Kuşadası Körfezi'ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan 'evimiz güçlü sallandı' diyerek işaret etti: Gerilim kayıyor

09:24 08.11.2024
© İHAProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© İHA
Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün gece yarısı Kuşadası Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Prof. Dr. Ahmet Ercan, evinin güçlü şekilde sallandığını söyleyerek gerilimin doğuya kaydığı uyarısını yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde saat 00.20'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kuşadası Körfezi'ndeki depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Türkiye'deki son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel listesiyle takip ediliyor.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Gerilim Germencik’e doğru kayıyor'

Ercan, Karaova’daki evlerinin güçlü bir şekilde sarsıldığını söylererek gerilimin doğuya kaydığına dikkat çekti. Ercan şunları yazdı:
"Kuşadası’nda deprem limanın 3 kilometre batısında Körfez'de oldu. Derinlik 5 kilometre. Büyüklük M3.7. Süre 3 saniye. Karaova’daki evimiz güçlü sarsıldı. Deprem 2020 M6.9 Sisam depreminin artçısıdır. Gerilim doğuya Germencik’e doğru kayıyor."

İzmir'de büyük deprem bekleniyor mu?

Ercan ayrıca bir sosyal medya kullanıcısının "İzmir'de büyük deprem bekliyor musunuz" sorusuna ise "Yok" yanıtını verdi.
Japon deprem uzmanı Moriwaki - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
TÜRKİYE
Japon deprem uzmanı Moriwaki 'kıpkırmızı' diyerek bir kenti uyardı: Deprem riskinin en az olduğu ili duyurdu
6 Kasım, 16:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала