https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/kusadasi-korfezindeki-deprem-sonrasi-prof-dr-ahmet-ercan-evimiz-guclu-sallandi-diyerek-isaret-etti-1090166950.html

Kuşadası Körfezi'ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan 'evimiz güçlü sallandı' diyerek işaret etti: Gerilim kayıyor

Kuşadası Körfezi'ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan 'evimiz güçlü sallandı' diyerek işaret etti: Gerilim kayıyor

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün gece yarısı Kuşadası Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Prof. Dr. Ahmet Ercan... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T09:24+0300

2024-11-08T09:24+0300

2024-11-08T09:24+0300

türkiye

deprem

son dakika

ahmet ercan

övgün ahmet ercan

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde saat 00.20'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kuşadası Körfezi'ndeki depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Türkiye'deki son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel listesiyle takip ediliyor.Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Gerilim Germencik’e doğru kayıyor'Ercan, Karaova’daki evlerinin güçlü bir şekilde sarsıldığını söylererek gerilimin doğuya kaydığına dikkat çekti. Ercan şunları yazdı:"Kuşadası’nda deprem limanın 3 kilometre batısında Körfez'de oldu. Derinlik 5 kilometre. Büyüklük M3.7. Süre 3 saniye. Karaova’daki evimiz güçlü sarsıldı. Deprem 2020 M6.9 Sisam depreminin artçısıdır. Gerilim doğuya Germencik’e doğru kayıyor."İzmir'de büyük deprem bekleniyor mu?Ercan ayrıca bir sosyal medya kullanıcısının "İzmir'de büyük deprem bekliyor musunuz" sorusuna ise "Yok" yanıtını verdi.

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deprem, son dakika, ahmet ercan, övgün ahmet ercan, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi