https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/kusadasi-korfezindeki-deprem-sonrasi-prof-dr-ahmet-ercan-evimiz-guclu-sallandi-diyerek-isaret-etti-1090166950.html
Kuşadası Körfezi'ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan 'evimiz güçlü sallandı' diyerek işaret etti: Gerilim kayıyor
Kuşadası Körfezi'ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan 'evimiz güçlü sallandı' diyerek işaret etti: Gerilim kayıyor
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün gece yarısı Kuşadası Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Prof. Dr. Ahmet Ercan... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T09:24+0300
2024-11-08T09:24+0300
2024-11-08T09:24+0300
türkiye
deprem
son dakika
ahmet ercan
övgün ahmet ercan
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli rasathanesi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde saat 00.20'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kuşadası Körfezi'ndeki depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Türkiye'deki son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel listesiyle takip ediliyor.Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Gerilim Germencik’e doğru kayıyor'Ercan, Karaova’daki evlerinin güçlü bir şekilde sarsıldığını söylererek gerilimin doğuya kaydığına dikkat çekti. Ercan şunları yazdı:"Kuşadası’nda deprem limanın 3 kilometre batısında Körfez'de oldu. Derinlik 5 kilometre. Büyüklük M3.7. Süre 3 saniye. Karaova’daki evimiz güçlü sarsıldı. Deprem 2020 M6.9 Sisam depreminin artçısıdır. Gerilim doğuya Germencik’e doğru kayıyor."İzmir'de büyük deprem bekleniyor mu?Ercan ayrıca bir sosyal medya kullanıcısının "İzmir'de büyük deprem bekliyor musunuz" sorusuna ise "Yok" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/japon-deprem-uzmani-moriwaki-kipkirmizi-diyerek-bir-kenti-uyardi-deprem-riskinin-en-az-oldugu-ili-1090103324.html
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deprem, son dakika, ahmet ercan, övgün ahmet ercan, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi
deprem, son dakika, ahmet ercan, övgün ahmet ercan, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi
Kuşadası Körfezi'ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan 'evimiz güçlü sallandı' diyerek işaret etti: Gerilim kayıyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün gece yarısı Kuşadası Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Prof. Dr. Ahmet Ercan, evinin güçlü şekilde sallandığını söyleyerek gerilimin doğuya kaydığı uyarısını yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde saat 00.20'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kuşadası Körfezi'ndeki depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Türkiye'deki son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel listesiyle takip ediliyor.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
'Gerilim Germencik’e doğru kayıyor'
Ercan, Karaova’daki evlerinin güçlü bir şekilde sarsıldığını söylererek gerilimin doğuya kaydığına dikkat çekti. Ercan şunları yazdı:
"Kuşadası’nda deprem limanın 3 kilometre batısında Körfez'de oldu. Derinlik 5 kilometre. Büyüklük M3.7. Süre 3 saniye. Karaova’daki evimiz güçlü sarsıldı. Deprem 2020 M6.9 Sisam depreminin artçısıdır. Gerilim doğuya Germencik’e doğru kayıyor."
İzmir'de büyük deprem bekleniyor mu?
Ercan ayrıca bir sosyal medya kullanıcısının "İzmir'de büyük deprem bekliyor musunuz" sorusuna ise "Yok" yanıtını verdi.