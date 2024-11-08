https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/kizi-narinin-cinayet-davasinda-arif-guran-dinlendi-bu-olayda-herkesten-suphelendim-golgemden-bile-1090161236.html

Kızı Narin'in cinayet davasında Arif Güran dinlendi: 'Bu olayda herkesten şüphelendim, gölgemden bile şüphelendim'

Kızı Narin'in cinayet davasında Arif Güran dinlendi: 'Bu olayda herkesten şüphelendim, gölgemden bile şüphelendim'

Sputnik Türkiye

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada baba Arif Güran müşteki sıfatıyla dinlendi. 'Sizce kızınızı kim öldürdü?', 'Şüphelendiğiniz biri oldu mu?'... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T02:28+0300

2024-11-08T02:28+0300

2024-11-08T02:29+0300

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı.Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran ifade verdi.Tutuklu sanıkların savunmalarının ardından baba Arif Güran, 'müşteki' sıfatıyla duruşmada yer aldı.Baba Güran, şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini belirtti.Arif Güran mahkeme başkanının 'Sizce kızınızı kim öldürdü?' sorusuna şöyle yanıt verdi:Kızının kaybolduğunu köyden bazı kişilerin kendisini aramasıyla öğrendiğini söyleyen Arif GüramKöye 21.00 sıralarında yetiştiğini dile getiren Güran, o akşam köpeğin evinin 500 metre arkasındaki kanala yoğunlaştığını söylediklerini kaydetti.Yaklaşık 50 kişiyle köyün arka tarafında arama yaptıklarını, yaklaşık 2,5 kilometre köyün arkasına gittiklerini ifade eden Güran, sözlerini şöyle sürdürdü:'İlk günlerden itibaren kızımın tepeye çıkmadığını iddia ettim'Mahkeme başkanının, "Şüphelendiğiniz biri oldu mu?" sorusu üzerine Güran, "Benim karşımdadır (Nevzat Bahtiyar)." dedi.Nevzat Bahtiyar ile aralarında bir arabanın satışı nedeniyle sorun yaşandığını savunan Güran, "Enişteme, 'Biz bu arabayı Nevzat'tan aldık, bu zararın hepsi benim mi olacak?' dedim. Akşam eniştem beni aradı, 'Salimlerdeyim, gel oraya.' dedi. Nevzat da geldi. Kavga aşamasına geldik. 'Asla kabul etmiyorum, seninle alakası olmayan bir ticarettir. Bu parayı kesinlikle ödemiyorum, bana haksızlık ediyorsun.' dedi. Ben de kekemeliğiyle dalga geçtim. Bu konuşmalarımız sakin geçmedi" ifadelerini kullandı.Mahkeme başkanının, "Bu olaydan dolayı sana kin beslediğini mi düşünüyorsun?" sorusuna Güran, "Bana kimse 50 bin lira için çocuk öldürmez.' dediler ama husumetimiz oldu. İlk günlerden itibaren kızımın tepeye çıkmadığını iddia ettim" şeklinde cevap verdi.Mahkeme başkanının, "Devletin kameraya bakmadığını mı söylüyorsunuz?" demesi üzerine Güran, "Bizim bakma yetkimiz yok" dedi.Mahkeme başkanının, "Tüm Türkiye sizin kızınızı arıyor, devlet arıyor. Oraya dron getirmeyi akıl eden devlet, kameraya mı bakmıyor?" ifadesine Güran, "Evime çıkan rampa dümdüz, herhangi bir ağaç yok. Evimin karşısını gören kamera zaten var. Bugün Nevzat Bahtiyar, belki suçsuz da olabilir" diye konuştu.'Biri benim kızımı öldürecek ve ben gidip onunla anlaşma mı yapacağım?'Güran mahkeme başkanının, "Aile arasında 'Bu topu Nevzat'a yıkalım, cinayeti Nevzat üstlensin' diye bir karar aldınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:'Gölgemden bile şüphelendim'Avukat Aydın Özdemir'in "Bu olayda Nevzat dışında kimseden şüphelendiniz mi?" sorusuna herkesten hatta gölgesinden bile şüphelendiğini söyleyen Arif Güran şunları anlattı:Avukat Nahit Eren'in "Aile bireyleriyle bir araya gelerek toplantı yaptınız mı?" sorusuna karşılık Güran, bir araya gelmelerinin söz konusu olmadığını iddia etti.'Kızımın öldürülmesinde kimin parmağı varsa parmakları kırılsın'Arif Güran, şöyle devam etti:'Oğlumdur, ona moral vermeyeyim mi?'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı temsilen katılan avukatın "Sosyal medyada paylaşılan bir video var, oğlunuza (Enes), 'Bugünler de geçecek, moralini bozma, fazla konuşma.' diyorsunuz" sözlerine Arif Güran, "Oğlumdur, ona moral vermeyeyim mi? Ben mi kızımı öldürdüm, bunu mu demek istiyorsun? Bir teselli verdim, bu suç mudur?" şeklinde tepki verdi.'Eşinizden şüphelendiniz mi?'Salim Güran'a avukatı Onur Akdağ'da soru yöneltti ve "Eşinizden şüphelendiniz mi?" sorusunu sordu. Arif Güran eşinden asla şüphelenmediğini belirterek "Çünkü eşim beni olay günü 17.00 gibi aradığında sesi hiç tedirgin değildi. Yemeğe gelip gelmeyeceğimi sordu. Sesi gayet normaldi" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/salim-guranin-ifadesi-tamamlandi-hayat-kadinlari-ile-gorusuyordum-bu-serefsizligi--yapmam-1090154472.html

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