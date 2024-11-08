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Kandilli Rasathanesi'nden tsunami uyarısı: Tüm denizlerde hazırlıklı olmayılız
Kandilli Rasathanesi'nden tsunami uyarısı: Tüm denizlerde hazırlıklı olmayılız
Sputnik Türkiye
Boğaziçi Üniversitesi'nde tsunami çalıştayı düzenlendi. KRDAE Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, "Türkiye'de yaklaşık 8 bin 300 kilometre uzunluğundaki kıyı... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T13:46+0300
2024-11-08T13:46+0300
türkiye
deprem
tsunami
boğaziçi
kandilli rasathanesi
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde (KRDAE), tsunami çalıştayı yapıldı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çalıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelerden temsilciler ve akademisyenlerin katılımıyla KRDAE'de gerçekleştirildi.49 tsunami mesajı: Tüm denizlerde hazırlıklı olmalıyızKRDAE Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, konuşmasında, 1 Temmuz 2012'den bugüne 31'i bilgi, 9'u tavsiye ve 6'sı da uyarı olmak üzere 46 tsunami mesajı yayınladıklarını belirtti.Kıyı şeridinde meydana gelebilecek depremlerde tsunami olabileceğini, özellikle gaz dolum tesisleri ve nükleer santral gibi kritik altyapı ve yerleşimin yoğun olduğu kıyılarda buna hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Özel, "Türkiye'de yaklaşık 8 bin 300 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridindeki tüm denizlerde tsunamiye hazırlıklı olmamız gerekiyor. 2017'de Muğla'nın Bodrum ve 2020'de İzmir'in Seferihisar ilçelerinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan tsunamiler bu gerçeği bize bir kez daha hatırlattı" ifadelerini kullandı.Özel, 297 sismik sensör ve ulusal/uluslararası iş birlikleriyle verisi alınan istasyonlar sayesinde deprem çözümlerini 7/24 yaptıklarını aktararak "Tsunami uyarı mesajlarında kullanmak amacıyla Harita Genel Müdürlüğünün 20 mareograf istasyonu ile KRDAE tarafından işletilen 28 çok disiplinli tsunami erken uyarı ve gözlem istasyonundaki basınç, nem, sıcaklık gibi sensörlerle deniz seviyesi ve atmosferik değişiklikler kesintisiz gözleniyor" diye konuştu.Denizde gerçekleşen ve tsunami potansiyeli bulunan depremlerin UNESCO nezdinde NEMATWS bölgesinde tsunami hazırlık ve farkındalık çalışmalarının artmasına da vesile olduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:"UNESCO koordinasyonunda yürüttüğümüz LastMile (Bodrum) ve CoastWAVE (Büyükçekmece) projeleri kıyı kentlerinin tsunamiye karşı direncinin artırılması çalışmalarında önemli rol oynadı. Geçtiğimiz iki sene boyunca İstanbul Büyükçekmece pilot bölgesinde yürütülen 'Tsunamiye Hazır Tanınırlık Programı' uygulaması neticesinde Büyükçekmece, 'Doğu Akdeniz ve Avrupa'da Tsunamiye Hazır Kent' olarak UNESCO tarafından Avrupa'da tanınan ikinci, Türkiye'deyse ilk kent oldu."
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deprem, tsunami, boğaziçi, kandilli rasathanesi
deprem, tsunami, boğaziçi, kandilli rasathanesi

Kandilli Rasathanesi'nden tsunami uyarısı: Tüm denizlerde hazırlıklı olmayılız

13:46 08.11.2024
© AADeniz
Deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA
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Boğaziçi Üniversitesi'nde tsunami çalıştayı düzenlendi. KRDAE Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, "Türkiye'de yaklaşık 8 bin 300 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridindeki tüm denizlerde tsunamiye hazırlıklı olmamız gerekiyor" uyarısını yaptı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde (KRDAE), tsunami çalıştayı yapıldı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çalıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelerden temsilciler ve akademisyenlerin katılımıyla KRDAE'de gerçekleştirildi.

49 tsunami mesajı: Tüm denizlerde hazırlıklı olmalıyız

KRDAE Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, konuşmasında, 1 Temmuz 2012'den bugüne 31'i bilgi, 9'u tavsiye ve 6'sı da uyarı olmak üzere 46 tsunami mesajı yayınladıklarını belirtti.
Kıyı şeridinde meydana gelebilecek depremlerde tsunami olabileceğini, özellikle gaz dolum tesisleri ve nükleer santral gibi kritik altyapı ve yerleşimin yoğun olduğu kıyılarda buna hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Özel, "Türkiye'de yaklaşık 8 bin 300 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridindeki tüm denizlerde tsunamiye hazırlıklı olmamız gerekiyor. 2017'de Muğla'nın Bodrum ve 2020'de İzmir'in Seferihisar ilçelerinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan tsunamiler bu gerçeği bize bir kez daha hatırlattı" ifadelerini kullandı.
Özel, 297 sismik sensör ve ulusal/uluslararası iş birlikleriyle verisi alınan istasyonlar sayesinde deprem çözümlerini 7/24 yaptıklarını aktararak "Tsunami uyarı mesajlarında kullanmak amacıyla Harita Genel Müdürlüğünün 20 mareograf istasyonu ile KRDAE tarafından işletilen 28 çok disiplinli tsunami erken uyarı ve gözlem istasyonundaki basınç, nem, sıcaklık gibi sensörlerle deniz seviyesi ve atmosferik değişiklikler kesintisiz gözleniyor" diye konuştu.
Denizde gerçekleşen ve tsunami potansiyeli bulunan depremlerin UNESCO nezdinde NEMATWS bölgesinde tsunami hazırlık ve farkındalık çalışmalarının artmasına da vesile olduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:
"UNESCO koordinasyonunda yürüttüğümüz LastMile (Bodrum) ve CoastWAVE (Büyükçekmece) projeleri kıyı kentlerinin tsunamiye karşı direncinin artırılması çalışmalarında önemli rol oynadı. Geçtiğimiz iki sene boyunca İstanbul Büyükçekmece pilot bölgesinde yürütülen 'Tsunamiye Hazır Tanınırlık Programı' uygulaması neticesinde Büyükçekmece, 'Doğu Akdeniz ve Avrupa'da Tsunamiye Hazır Kent' olarak UNESCO tarafından Avrupa'da tanınan ikinci, Türkiye'deyse ilk kent oldu."
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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