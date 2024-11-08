Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak.

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Umudunu Trump’a bağlayanlardan biri de Berat Albayrak’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda enflasyonunda artış: Aylık yüzde 4
12:06
84 dk
HABER MASASI
Dizi film ve sinemada kullanılan müziklerin hikayeleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Yapay zeka ile veri bilimcisine aylık 24 saat tasarruf sağlıyoruz’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye-ABD ilişkileri nasıl seyreder?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Woke politikalar ve çocukların trans yapılması sebebiyle Latin seçmen de tepki gösterdi ve Trump’a oy verdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
17:39
1 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Putin konuşuyor
19:46
201 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hamas: Türkiye’deki bazı kuruluşlar bizim adımızı kullanarak para topluyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Türkiye’de insanlar şiddeti dışında tutan bir şey söylüyorsa korkmadan söyleyebilmeli
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Narin Güran duruşmasında tanık Baran Güran'ın ifadesi: 'Bakanlar köye geliyordu'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Beyaz perdenin en yakışan çiftleri
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde değişen emeklilik şartları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/kadinlar-avrupa-voleybol-sampiyonasina-2026da-turkiye-ev-sahipligi-yapacak--1090191686.html
Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak.
Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak.
Sputnik Türkiye
Avrupa Voleybol Federasyonu, 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu. Türkiye en son 2019 yılında ev sahipliği... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T15:13+0300
2024-11-08T15:13+0300
spor
türkiye a milli voleybol takımı
kadın
türkiye a milli kadın voleybol takımı
eda erdem dündar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/06/1086564794_0:49:3469:2000_1920x0_80_0_0_4c688b92969d0ad80d1f42b06c3d15b7.jpg
Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2026 yılında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı açıklandı. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından yapılan açıklama büyük sevinç yaratırken, A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, "Voleybol tutkumuzu tüm ülkeyle birlikte kendi evimizde paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2026 yılında Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını duyurdu. Türkiye, Azerbaycan, Çekya ve İsveç'in birlikte düzenleyeceği organizasyona A Milli Kadın Voleybol Takımı, son şampiyon ünvanıyla katılacak.2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bir grup etabının yanı sıra 8'li finaller, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları Türkiye’de oynanacak.Avrupa voleybolunun kalbinde yer alacağızTürkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "2019'da düzenlenen unutulmaz organizasyonun ardından, ev sahibi olarak bir kez daha Avrupa voleybolunun kalbinde yer almaktan heyecan duyuyoruz. Turnuvaya son Avrupa şampiyonu olarak katılıyoruz ve taraftarlarımızın tutkulu desteğiyle kendi topraklarımızda başarımızı tekrarlamayı dört gözle bekliyoruz." diye konuştu. A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ise "Son Avrupa şampiyonu olarak bir kez daha Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyon, 2026 yılında güzel ülkemizde düzenlenecek. Voleybol tutkumuzu tüm ülkeyle birlikte kendi evimizde paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye, daha önce 1967, 2003 ve 2019 yıllarında Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/a-milli-kadin-voleybol-takiminin-italyan-antrenoru-santarelliden-tamam-mi-devam-mi-aciklamasi-1086840177.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/06/1086564794_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_2254b56b8859a7d0ce9eeab523e263b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye a milli voleybol takımı, kadın, türkiye a milli kadın voleybol takımı, eda erdem dündar
türkiye a milli voleybol takımı, kadın, türkiye a milli kadın voleybol takımı, eda erdem dündar

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak.

15:13 08.11.2024
© AA / Mustafa YalçınA Milli Kadın Voleybol Takımı
A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA / Mustafa Yalçın
Abone ol
Avrupa Voleybol Federasyonu, 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu. Türkiye en son 2019 yılında ev sahipliği yapmıştı.
Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2026 yılında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı açıklandı. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından yapılan açıklama büyük sevinç yaratırken, A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, "Voleybol tutkumuzu tüm ülkeyle birlikte kendi evimizde paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2026 yılında Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını duyurdu. Türkiye, Azerbaycan, Çekya ve İsveç'in birlikte düzenleyeceği organizasyona A Milli Kadın Voleybol Takımı, son şampiyon ünvanıyla katılacak.
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bir grup etabının yanı sıra 8'li finaller, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları Türkiye’de oynanacak.

Avrupa voleybolunun kalbinde yer alacağız

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "2019'da düzenlenen unutulmaz organizasyonun ardından, ev sahibi olarak bir kez daha Avrupa voleybolunun kalbinde yer almaktan heyecan duyuyoruz. Turnuvaya son Avrupa şampiyonu olarak katılıyoruz ve taraftarlarımızın tutkulu desteğiyle kendi topraklarımızda başarımızı tekrarlamayı dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ise "Son Avrupa şampiyonu olarak bir kez daha Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyon, 2026 yılında güzel ülkemizde düzenlenecek. Voleybol tutkumuzu tüm ülkeyle birlikte kendi evimizde paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye, daha önce 1967, 2003 ve 2019 yıllarında Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
SPOR
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan antrenörü Santarelli'den 'tamam mı devam mı' açıklaması
14 Ağustos, 15:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала