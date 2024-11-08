https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/kadinlar-avrupa-voleybol-sampiyonasina-2026da-turkiye-ev-sahipligi-yapacak--1090191686.html
Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak.
Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak.
Sputnik Türkiye
Avrupa Voleybol Federasyonu, 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu. Türkiye en son 2019 yılında ev sahipliği... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T15:13+0300
2024-11-08T15:13+0300
2024-11-08T15:13+0300
spor
türkiye a milli voleybol takımı
kadın
türkiye a milli kadın voleybol takımı
eda erdem dündar
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Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2026 yılında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı açıklandı. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından yapılan açıklama büyük sevinç yaratırken, A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, "Voleybol tutkumuzu tüm ülkeyle birlikte kendi evimizde paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2026 yılında Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını duyurdu. Türkiye, Azerbaycan, Çekya ve İsveç'in birlikte düzenleyeceği organizasyona A Milli Kadın Voleybol Takımı, son şampiyon ünvanıyla katılacak.2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bir grup etabının yanı sıra 8'li finaller, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları Türkiye’de oynanacak.Avrupa voleybolunun kalbinde yer alacağızTürkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "2019'da düzenlenen unutulmaz organizasyonun ardından, ev sahibi olarak bir kez daha Avrupa voleybolunun kalbinde yer almaktan heyecan duyuyoruz. Turnuvaya son Avrupa şampiyonu olarak katılıyoruz ve taraftarlarımızın tutkulu desteğiyle kendi topraklarımızda başarımızı tekrarlamayı dört gözle bekliyoruz." diye konuştu. A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ise "Son Avrupa şampiyonu olarak bir kez daha Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyon, 2026 yılında güzel ülkemizde düzenlenecek. Voleybol tutkumuzu tüm ülkeyle birlikte kendi evimizde paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye, daha önce 1967, 2003 ve 2019 yıllarında Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/a-milli-kadin-voleybol-takiminin-italyan-antrenoru-santarelliden-tamam-mi-devam-mi-aciklamasi-1086840177.html
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türkiye a milli voleybol takımı, kadın, türkiye a milli kadın voleybol takımı, eda erdem dündar
türkiye a milli voleybol takımı, kadın, türkiye a milli kadın voleybol takımı, eda erdem dündar
Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak.
Avrupa Voleybol Federasyonu, 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu. Türkiye en son 2019 yılında ev sahipliği yapmıştı.
Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2026 yılında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı açıklandı. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından yapılan açıklama büyük sevinç yaratırken, A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, "Voleybol tutkumuzu tüm ülkeyle birlikte kendi evimizde paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2026 yılında Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını duyurdu. Türkiye, Azerbaycan, Çekya ve İsveç'in birlikte düzenleyeceği organizasyona A Milli Kadın Voleybol Takımı, son şampiyon ünvanıyla katılacak.
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bir grup etabının yanı sıra 8'li finaller, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları Türkiye’de oynanacak.
Avrupa voleybolunun kalbinde yer alacağız
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "2019'da düzenlenen unutulmaz organizasyonun ardından, ev sahibi olarak bir kez daha Avrupa voleybolunun kalbinde yer almaktan heyecan duyuyoruz. Turnuvaya son Avrupa şampiyonu olarak katılıyoruz ve taraftarlarımızın tutkulu desteğiyle kendi topraklarımızda başarımızı tekrarlamayı dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ise "Son Avrupa şampiyonu olarak bir kez daha Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyon, 2026 yılında güzel ülkemizde düzenlenecek. Voleybol tutkumuzu tüm ülkeyle birlikte kendi evimizde paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye, daha önce 1967, 2003 ve 2019 yıllarında Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.