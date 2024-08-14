https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/a-milli-kadin-voleybol-takiminin-italyan-antrenoru-santarelliden-tamam-mi-devam-mi-aciklamasi-1086840177.html
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan antrenörü Santarelli'den 'tamam mı devam mı' açıklaması
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan antrenörü Santarelli'den 'tamam mı devam mı' açıklaması
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyatları'nı 4. olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan antrenörü Santarelli, takımı çalıştırmaya devam edip etmeyeceğine... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T15:32+0300
2024-08-14T15:32+0300
2024-08-14T15:44+0300
spor
türkiye a milli kadın voleybol takımı
daniele santarelli
italyan
antrenör
voleybol
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nı dördüncülükle tamamladı. Kadın voleybolcuların büyük çaba gösterdiği maçlarda en az onlar kadar ilgi çeken bir isim ise İtalyan teknik direktör Daniele Santarelli'ydi. Santarelli, Türk Milli Takımı'nı çalıştırıp çalıştırmayacağı sorusu ise en çok sorulan sorular arasında.Santarelli, İtalyan gazetesine yaptığı açıklamada bu sorunun yanıtını verdi.'Kendimi çok iyi hissediyorum'Türk Milli takımıyla 2+4 yıllık sözleşmesi olan ve iki yılını tamamlayan Santarelli, Türkiye'de gördüğü sevgiyi anlattı:'Bir gün bir teklif gelirse bunu düşüneceğim'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/a-milli-kadin-voleybol-takimi-paris-olimpiyat-oyunlarini-dorduncu-tamamladi--1086712967.html
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türkiye a milli kadın voleybol takımı, daniele santarelli , italyan, antrenör, voleybol
türkiye a milli kadın voleybol takımı, daniele santarelli , italyan, antrenör, voleybol
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan antrenörü Santarelli'den 'tamam mı devam mı' açıklaması
15:32 14.08.2024 (güncellendi: 15:44 14.08.2024)
Paris 2024 Olimpiyatları'nı 4. olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan antrenörü Santarelli, takımı çalıştırmaya devam edip etmeyeceğine dair soruları yanıtladı.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nı dördüncülükle tamamladı. Kadın voleybolcuların büyük çaba gösterdiği maçlarda en az onlar kadar ilgi çeken bir isim ise İtalyan teknik direktör Daniele Santarelli'ydi.
Santarelli, Türk Milli Takımı'nı çalıştırıp çalıştırmayacağı sorusu ise en çok sorulan sorular arasında.
Santarelli, İtalyan gazetesine yaptığı açıklamada bu sorunun yanıtını verdi.
'Kendimi çok iyi hissediyorum'
Türk Milli takımıyla 2+4 yıllık sözleşmesi olan ve iki yılını tamamlayan Santarelli, Türkiye'de gördüğü sevgiyi anlattı:
Türk milli takımıyla bir sözleşmem var, kendimi çok iyi hissediyorum. Federasyon bana bir evlat gibi, oğluymuşum gibi davranıyor; değişikliği düşünmüyorum. Bir gün, işimiz bize her şeyin mümkün olduğunu söyler, İtalya'yı çalıştırabilirim. Bu harika olurdu, çünkü bir İtalyan olarak gurur verici olurdu ama şimdilik kendimi sadece Türkiye'nin başında görüyorum
'Bir gün bir teklif gelirse bunu düşüneceğim'
İtalyan çalıştırıcı sözlerini şöyle tamamladı:
"Eğer bir gün bir teklif gelirse bunu düşüneceğim. Ama bugün itibarıyla bu imkânsız bir şey. Koç Velasco, tüm ekibiyle harika bir iş çıkardı, Barbolini ve Bernardi için de çok mutluyum çünkü birçok açıdan onların da olimpiyatlarla ilgili açık bir hesabı vardı: biri antrenör, diğeri oyuncu olarak. Güzel bir döngü tamamlandı, bu anlatılacak güzel bir hikaye."