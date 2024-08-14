A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan antrenörü Santarelli'den 'tamam mı devam mı' açıklaması

İtalyan çalıştırıcı sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer bir gün bir teklif gelirse bunu düşüneceğim. Ama bugün itibarıyla bu imkânsız bir şey. Koç Velasco, tüm ekibiyle harika bir iş çıkardı, Barbolini ve Bernardi için de çok mutluyum çünkü birçok açıdan onların da olimpiyatlarla ilgili açık bir hesabı vardı: biri antrenör, diğeri oyuncu olarak. Güzel bir döngü tamamlandı, bu anlatılacak güzel bir hikaye."