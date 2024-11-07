https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-alarm-veriyor-iski-yeni-verileri-paylasti-1090121876.html
İstanbul'daki barajların doluluk oranı alarm veriyor: İSKİ yeni verileri paylaştı
İstanbul'daki barajların doluluk oranı alarm veriyor: İSKİ yeni verileri paylaştı
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Kurak geçen günlerin ardından İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı merak ediliyor. İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne kadar? İstanbul'a su sağlayan... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T10:03+0300
2024-11-07T10:03+0300
2024-11-07T10:03+0300
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istanbul
baraj
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Sıcak yaz aylarının ardından kurak bir sonbahar geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı her geçen gün düşüyor. Mega kentteki barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 30,18'e geriledi. İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi de düşmeye devam ediyor. Son 10 yılın en düşük su seviyesini gören Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 6.07 oldu. İSKİ'nin son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:"Ömerli yüzde 26.83Darlık yüzde 32.24Elmalı yüzde 51.93Terkos yüzde 40.67Alibey yüzde 6.07Büyükçekmece yüzde 32.46Sazlıdere yüzde 41.93Istrancalar yüzde 34.14Kazandere yüzde 8.27Papuçdere yüzde 7.95"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/meteoroloji-uzmani-orhan-sen-istanbul-icin-tarih-verdi-bazi-bolgelere-de-kar-yagisi-geliyor-1090120474.html
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istanbul, baraj, yağış
İstanbul'daki barajların doluluk oranı alarm veriyor: İSKİ yeni verileri paylaştı
Kurak geçen günlerin ardından İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı merak ediliyor. İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne kadar? İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'lara kadar geriledi. En düşük baraj doluluk oranı Alibey barajında kaydedildi.
Sıcak yaz aylarının ardından kurak bir sonbahar geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı her geçen gün düşüyor. Mega kentteki barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 30,18'e geriledi. İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi de düşmeye devam ediyor. Son 10 yılın en düşük su seviyesini gören Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 6.07 oldu.
İSKİ'nin son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:
"Ömerli yüzde 26.83
Darlık yüzde 32.24
Elmalı yüzde 51.93
Terkos yüzde 40.67
Alibey yüzde 6.07
Büyükçekmece yüzde 32.46
Sazlıdere yüzde 41.93
Istrancalar yüzde 34.14
Kazandere yüzde 8.27
Papuçdere yüzde 7.95"