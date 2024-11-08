İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye yeni büyükelçi atadı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Umudunu Trump’a bağlayanlardan biri de Berat Albayrak’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda enflasyonunda artış: Aylık yüzde 4
12:06
84 dk
HABER MASASI
Dizi film ve sinemada kullanılan müziklerin hikayeleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Yapay zeka ile veri bilimcisine aylık 24 saat tasarruf sağlıyoruz’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Dış Politika Yazarı Akfırat: ABD seçimleri sonrası uygun ortam oluştu, Türkiye Suriye ile barış gündemini öne almalı
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Woke politikalar ve çocukların trans yapılması sebebiyle Latin seçmen de tepki gösterdi ve Trump’a oy verdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
17:39
1 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Putin konuşuyor
19:46
201 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hamas: Türkiye’deki bazı kuruluşlar bizim adımızı kullanarak para topluyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Türkiye’de insanlar şiddeti dışında tutan bir şey söylüyorsa korkmadan söyleyebilmeli
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Narin Güran duruşmasında tanık Baran Güran'ın ifadesi: 'Bakanlar köye geliyordu'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Beyaz perdenin en yakışan çiftleri
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Platform 1 ve 2 filmlerinin değerlendirmesi ve filmlerdeki hapishane kavramı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde değişen emeklilik şartları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin cinayetinde dokunulmayan 2 sır
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/israil-basbakani-netanyahu-abdye-yeni-buyukelci-atadi-1090201421.html
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye yeni büyükelçi atadı
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye yeni büyükelçi atadı
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce Maliye Bakanlığı'nda özel kalem müdürü olarak görev yapan ABD doğumlu Yechiel Leiter'i ABD büyükelçisi olarak atadı. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T18:56+0300
2024-11-08T18:56+0300
dünya
israil
benyamin netanyahu
abd
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1c/1044373036_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56bb72fb1d2e46884814217a61183ec5.jpg
Başbakan Benyamin Netanyahu, Yechiel Leiter'i İsrail'in ABD Büyükelçisi olarak atadı.Söz konusu atama kararına ilişkin açıklama yapan Netanyahu şu cümleleri kaydetti:Leiter'in daha önce İsrail'de Eğitim Bakanlığı Genel Müdür Yardımcılığı, Maliye Bakanı Özel Kalem Müdürlüğü ve İsrail Limanlar Şirketi Başkan Vekilliği gibi üst düzey kamu hizmeti pozisyonlarında görev yaptığı belirtildi.Leiter'in oğlu Moshe Yedidya Leiter, 10 Kasım 2023'te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürülmüştü.Leiter'in Washington'daki görevine Donald Trump ABD Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra başlaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/irlanda-parlamentosu-israilin-soykirim-yaptigini-kabul-etti--1090167684.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1c/1044373036_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26ce64dd7134635a69eba943d84af986.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil, benyamin netanyahu, abd, donald trump
israil, benyamin netanyahu, abd, donald trump

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye yeni büyükelçi atadı

18:56 08.11.2024
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKEABD ile İsrail bayrakları
ABD ile İsrail bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
Abone ol
İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce Maliye Bakanlığı'nda özel kalem müdürü olarak görev yapan ABD doğumlu Yechiel Leiter'i ABD büyükelçisi olarak atadı.
Başbakan Benyamin Netanyahu, Yechiel Leiter'i İsrail'in ABD Büyükelçisi olarak atadı.
Söz konusu atama kararına ilişkin açıklama yapan Netanyahu şu cümleleri kaydetti:

Yechiel Leiter son derece yetenekli bir diplomat, etkili bir konuşmacı ve Amerikan kültürü ve siyaseti hakkında derin bir anlayışa sahip. Yechiel'in İsrail Devletini mümkün olan en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Kendisine görevinde başarılar diliyorum.

Leiter'in daha önce İsrail'de Eğitim Bakanlığı Genel Müdür Yardımcılığı, Maliye Bakanı Özel Kalem Müdürlüğü ve İsrail Limanlar Şirketi Başkan Vekilliği gibi üst düzey kamu hizmeti pozisyonlarında görev yaptığı belirtildi.
Leiter'in oğlu Moshe Yedidya Leiter, 10 Kasım 2023'te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürülmüştü.
Leiter'in Washington'daki görevine Donald Trump ABD Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra başlaması bekleniyor.
ABD Kongresi Filistin bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
İsrail- Filistin çatışması
İrlanda Parlamentosu, İsrail’in soykırım yaptığını kabul etti
09:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала