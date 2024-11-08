https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/israil-basbakani-netanyahu-abdye-yeni-buyukelci-atadi-1090201421.html
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye yeni büyükelçi atadı
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye yeni büyükelçi atadı
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce Maliye Bakanlığı'nda özel kalem müdürü olarak görev yapan ABD doğumlu Yechiel Leiter'i ABD büyükelçisi olarak atadı. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T18:56+0300
2024-11-08T18:56+0300
2024-11-08T18:56+0300
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israil
benyamin netanyahu
abd
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Başbakan Benyamin Netanyahu, Yechiel Leiter'i İsrail'in ABD Büyükelçisi olarak atadı.Söz konusu atama kararına ilişkin açıklama yapan Netanyahu şu cümleleri kaydetti:Leiter'in daha önce İsrail'de Eğitim Bakanlığı Genel Müdür Yardımcılığı, Maliye Bakanı Özel Kalem Müdürlüğü ve İsrail Limanlar Şirketi Başkan Vekilliği gibi üst düzey kamu hizmeti pozisyonlarında görev yaptığı belirtildi.Leiter'in oğlu Moshe Yedidya Leiter, 10 Kasım 2023'te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürülmüştü.Leiter'in Washington'daki görevine Donald Trump ABD Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra başlaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/irlanda-parlamentosu-israilin-soykirim-yaptigini-kabul-etti--1090167684.html
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israil, benyamin netanyahu, abd, donald trump
israil, benyamin netanyahu, abd, donald trump
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye yeni büyükelçi atadı
İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce Maliye Bakanlığı'nda özel kalem müdürü olarak görev yapan ABD doğumlu Yechiel Leiter'i ABD büyükelçisi olarak atadı.
Başbakan Benyamin Netanyahu, Yechiel Leiter'i İsrail'in ABD Büyükelçisi olarak atadı.
Söz konusu atama kararına ilişkin açıklama yapan Netanyahu şu cümleleri kaydetti:
Yechiel Leiter son derece yetenekli bir diplomat, etkili bir konuşmacı ve Amerikan kültürü ve siyaseti hakkında derin bir anlayışa sahip. Yechiel'in İsrail Devletini mümkün olan en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Kendisine görevinde başarılar diliyorum.
Leiter'in daha önce İsrail'de Eğitim Bakanlığı Genel Müdür Yardımcılığı, Maliye Bakanı Özel Kalem Müdürlüğü ve İsrail Limanlar Şirketi Başkan Vekilliği gibi üst düzey kamu hizmeti pozisyonlarında görev yaptığı belirtildi.
Leiter'in oğlu Moshe Yedidya Leiter, 10 Kasım 2023'te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürülmüştü.
Leiter'in Washington'daki görevine Donald Trump ABD Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra başlaması bekleniyor.