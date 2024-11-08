https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/israil-basbakani-netanyahu-abdye-yeni-buyukelci-atadi-1090201421.html

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye yeni büyükelçi atadı

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye yeni büyükelçi atadı

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce Maliye Bakanlığı'nda özel kalem müdürü olarak görev yapan ABD doğumlu Yechiel Leiter'i ABD büyükelçisi olarak atadı. 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T18:56+0300

2024-11-08T18:56+0300

2024-11-08T18:56+0300

dünya

israil

benyamin netanyahu

abd

donald trump

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Başbakan Benyamin Netanyahu, Yechiel Leiter'i İsrail'in ABD Büyükelçisi olarak atadı.Söz konusu atama kararına ilişkin açıklama yapan Netanyahu şu cümleleri kaydetti:Leiter'in daha önce İsrail'de Eğitim Bakanlığı Genel Müdür Yardımcılığı, Maliye Bakanı Özel Kalem Müdürlüğü ve İsrail Limanlar Şirketi Başkan Vekilliği gibi üst düzey kamu hizmeti pozisyonlarında görev yaptığı belirtildi.Leiter'in oğlu Moshe Yedidya Leiter, 10 Kasım 2023'te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürülmüştü.Leiter'in Washington'daki görevine Donald Trump ABD Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra başlaması bekleniyor.

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