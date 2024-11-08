https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ispartadaki-bir-hastanede-gaz-sikintisi-2-kisi-zehirlendi-bolumun-giris-ve-cikislari-kapatildi-1090195620.html
Isparta'daki bir hastanede gaz sıkıntısı, 2 kişi zehirlendi: Bölümün giriş ve çıkışları kapatıldı
Isparta'daki bir hastanede gaz sıkıntısı, 2 kişi zehirlendi: Bölümün giriş ve çıkışları kapatıldı
Sputnik Türkiye
Isparta SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 personel sterilizasyon odasında temizlik malzemelerinden çıkan gazdan etkilenerek tedavi altına alındı. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T16:46+0300
2024-11-08T16:46+0300
2024-11-08T16:46+0300
türkiye
hastane
gaz
acil servis
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Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan S.İ. ve F.A. temizlik için sterilizasyon odasına girdi. Gaz sızıntısından etkilenen S.İ. ve F.A. aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. 2 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu ancak tedbir amaçlı olarak gözlem altında tutuldukları öğrenildi.Giriş-çıkışlar kapatıldıOlayın ardından hastane yönetimi, sterilizasyon bölümünün giriş ve çıkışlarını kapatarak bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Gaz sızıntısının kaynağını tespit etmek üzere uzman bir ekip bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde sızıntının teknik ekipman veya boru hattındaki bir sorundan kaynaklandığı öğrenildi.Gaz sızıntısının kesin nedeni bulunup güvenli ortam sağlanana kadar sterilizasyon bölümündeki işlemlere ara verildi.
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hastane, gaz, acil servis
hastane, gaz, acil servis
Isparta'daki bir hastanede gaz sıkıntısı, 2 kişi zehirlendi: Bölümün giriş ve çıkışları kapatıldı
Isparta SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 personel sterilizasyon odasında temizlik malzemelerinden çıkan gazdan etkilenerek tedavi altına alındı.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan S.İ. ve F.A. temizlik için sterilizasyon odasına girdi. Gaz sızıntısından etkilenen S.İ. ve F.A. aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. 2 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu ancak tedbir amaçlı olarak gözlem altında tutuldukları öğrenildi.
Olayın ardından hastane yönetimi, sterilizasyon bölümünün giriş ve çıkışlarını kapatarak bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Gaz sızıntısının kaynağını tespit etmek üzere uzman bir ekip bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde sızıntının teknik ekipman veya boru hattındaki bir sorundan kaynaklandığı öğrenildi.
Gaz sızıntısının kesin nedeni bulunup güvenli ortam sağlanana kadar sterilizasyon bölümündeki işlemlere ara verildi.