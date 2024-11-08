https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/abd-israilin-hava-kuvvetlerine-yatirim-yapmaya-devam-ediyor-25-adet-f-15-satilacak-1090166619.html

ABD, İsrail’in hava kuvvetlerine yatırım yapmaya devam ediyor: 25 adet F-15 satılacak

ABD, İsrail’in hava kuvvetlerine yatırım yapmaya devam ediyor: 25 adet F-15 satılacak

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanlığı, 5,2 milyar dolar değerinde 25 adet gelişmiş F-15 savaş uçağı alımı için ABD şirketi Boeing ile anlaşma imzalandığını duyurdu. 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T09:24+0300

2024-11-08T09:24+0300

2024-11-08T09:45+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

abd

boeing

boeing 737

uçak

müşterek saldırı uçağı (joint strike fighter)

avcı

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İsrail Savunma Bakanlığı, Perşembe günü Boeing ile 25 adet yeni nesil F-15 savaş uçağı alımı için anlaşma imzaladığını duyurdu. 5,2 milyar dolar değerindeki anlaşmanın daha önce ABD yönetimi ve Kongresi tarafından onaylanan yardım paketinin parçası olduğu ifade edilen açıklamada, “Anlaşma 25 ilave uçağın satın alımına ilişkin bir opsiyonu da içermektedir” denildi. Yeni F-15IA uçaklarının teslimatına 2031’de başlanacak ve her yıl 4-6 adet uçak tedarik edilecek.Uçakların mevcut İsrail silah sistemleriyle entegre olacak şekilde donatılacağı ve menzil ile taşıma kapasitesinin artırılacağı ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu avantajlar, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Orta Doğu’daki mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı stratejik üstünlüğünü korumasını sağlayacak” denildi.F-35'lerin yanında F-15'lerle bölgede önemli bir hava üstünlüğü sağlanacak Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir, “Bu F-15 filosu, bu yılın başında satın alınan üçüncü F-35 filosunun yanında, hava gücümüzü ve stratejik ulaşım kapasitemizi tarihi bir seviyeye taşıyor. Bu yetenekler, şu anki savaş sırasında hayati öneme sahip olduğunu kanıtladı” ifadesini kullandı.Zamir, 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze savaşından bu yana hükümetin yaklaşık 40 milyar dolarlık satın alma anlaşması sağladığını belirtti. Böylece İsrail, bölgede hava üstünlüğüne açık bir şekilde sahip olan ülke konumunda kalmaya devam ediyor. F-15 Eagle'in özellikleri nelerdir? F-15 Eagle, Amerikan yapımı çok amaçlı, yüksek performanslı bir savaş uçağıdır. İlk olarak 1970’lerde McDonnell Douglas (şimdiki Boeing) tarafından geliştirilen F-15, ABD Hava Kuvvetleri’nin yanı sıra diğer bazı ülkelerin de hava kuvvetleri envanterine girmiştir. Uçak, yüksek hız, manevra kabiliyeti, silah taşıma kapasitesi ve dayanıklılığı ile öne çıkmaktadır.Bu çift motorlu savaş uçağı olan F-15, çift motor sayesinde uçağın Mach 2.5’e kadar ulaşabilen yüksek hızlarda uçmasını sağlar. Ayrıca arıza durumunda bile uçağın güvenle uçabilme kapasitesi vardır. Gövde yapısı, yüksek irtifada üstün manevra yeteneği sağlamak için aerodinamik olarak tasarlanmıştır. F-15’in ileri teknoloji radar ve aviyonik sistemleri, düşman uçaklarını uzun mesafeden tespit etme ve hedefleme yeteneğini artırır. AN/APG-63 ve AN/APG-70 gibi radar sistemleri, birden fazla hedefi aynı anda izleyip vurabilme kapasitesine sahiptir. Ayrıca F-15, hem kısa hem de uzun menzilli hava-hava füzelerini taşıyabilir. Bunlar arasında AIM-7 Sparrow, AIM-120 AMRAAM ve AIM-9 Sidewinder gibi füze sistemleri bulunmaktadır. 20 mm’lik bir Gatling tipi makineli tüfek de yakın hava çatışmalarında etkili savunma sağlar.Görevleri ve Kullanım AlanlarıF-15, öncelikli olarak hava üstünlüğü sağlama görevi için geliştirilmiştir. Bu görev, düşman hava araçlarını etkisiz hale getirerek hava sahasında tam kontrol elde etmeyi içerir. Özellikle yüksek irtifada hız ve manevra kabiliyeti sayesinde düşman uçaklarıyla yapılan hava çatışmalarında büyük bir avantaj sağlar. Bunun yanında uçağın diğer önemli görev alanları arasında istihbarat, gözetleme ve keşif görevleri de bulunmaktadır. Uçağın gelişmiş radar sistemleri ve yüksek irtifada uzun süreli uçuş yapabilme yeteneği, keşif görevlerinde de etkili bir platform olmasını sağlar. Aynı zamanda, hava harekâtlarında düşman hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme (SEAD) görevleri de üstlenebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230412/ukraynadan-abdye-f-15-ve-f-16-savas-ucagi-talebi-1069599886.html

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