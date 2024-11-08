https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/iran-disisleri-bakanligi-secimler-abdye-irana-karsi-hatalarini-duzeltme-firsati-veriyor-1090162350.html

İran Dışişleri Bakanlığı: Seçimler ABD'ye İran'a karşı hatalarını düzeltme fırsatı veriyor

İran Dışişleri Bakanlığı: Seçimler ABD'ye İran'a karşı hatalarını düzeltme fırsatı veriyor

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bagai, ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinin, ABD'ye İran'a karşı geçmişte yapılan hataları düzeltme fırsatı... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T04:23+0300

2024-11-08T04:23+0300

2024-11-08T04:23+0300

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bagai, ABD başkanlık seçimlerinin Washington'a, İran'a karşı geçmişte yapılan hataları düzeltme ve Tahran'a yönelik yapıcı olmayan yaklaşımları gözden geçirme fırsatı sunduğunu belirtti.İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı bilgilere göre Bagai, "ABD seçimleri, geçmişteki yanılgılı yaklaşımları yeniden düşünmek ve analiz etme fırsatı sunuyor. ABD hükümetinin faaliyetleri, İran için önemli bir değerlendirme kriteri. Farklı ABD yönetimleriyle etkileşim konusunda üzücü deneyimlerimiz var" diye ifade etti.

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