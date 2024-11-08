https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/insansi-robot-ai-da-tarafindan-cizilen-ilk-sanat-eseri-alan-turingin-portresi-rekor-fiyata-satildi-1090183008.html
İnsansı robot Ai-DA tarafından çizilen ilk sanat eseri: 'Alan Turing'in portresi' rekor fiyata satıldı
İnsansı robot Ai-DA tarafından çizilen ilk sanat eseri: 'Alan Turing'in portresi' rekor fiyata satıldı
Sputnik Türkiye
Dünyanın ilk 'ultra gerçekçi robot sanatçısı' Ai-DA'nın, 'AI God: Potrait of Alan Turing' isimli eseri rekor fiyata satıldı. Bilgisayar biliminin kurucusu... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T15:30+0300
2024-11-08T15:30+0300
2024-11-08T15:30+0300
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Robot sanatçı Ai-DA'nın yaptığı sanat eseri bir müzayede evi tarafından 1 milyon dolardan fazla bir fiyata satıldı. Oxford'daki sanat uzmanı Aidan Meller tarafından tasarlanan Ai-DA'nın 'AI God: Portrait of Alan Turing' isimli eseri dün gece Sotheby's tarafından kimliği açıklanmayan bir alıcıya 1.32 milyon dolara satıldı.Sanatçı robot, bilgisayarın öncü Alan Turing'in portresini rekor fiyata satmasının ardından tarih yazdı. 2 metre yüksekliğinde olan bu portreyi çizen robot Ai-DA, iki yıl süren bir süreçte sanatçılar, psikologlar, uzmanlar tarafından geliştirildi ve yapay zeka teknolojisi geliştikçe güncellenmeye devam ediyor.Gelişmiş yapay zeka programıyla çalışan Ai-DA, konuşmak için dil modeline sahip ve gözlerindeki kameraları, yapay zeka algoritmalarını ve robotik kollarını kullanarak resmi yarattı.Dünyanın ilk insansı robot sanatçısı Ai-DAŞubat 2019'da yaratılmasından bu yana sanat, teknoloji, ve trans-hümanizmin benzersiz karışımıyla takipçilerini büyüleyen Ai-DA bir performans sanatçısı, tasarımcı, ressam ve şairdir. Ünlü İngiliz matematikçi Ada Lovelace'in adını taşıyan Ai-DA, Oxford Üniversitesi'ndeki bilgisayar AI araştırmacıları tarafından geliştirildi.Alan Turing kimdir?Alan Mathison Turing, İngiliz matematikçi, bilgisayar bilimcisi ve kriptologdur. Bilgisayar biliminin kurucusu sayılan Turing, geliştirdiği Turing testi ile makinelerin ve bilgisayarların düşünme yetisine sahip olup olamayacağı konusunda bir fikir öne sürmüştür. 7 Haziran 1954'te ölen Turing, Turing makinesi denilen algoritma tanımı ile modern bilgisayarın kavramsal temelini atmıştır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/viral-duvara-bantlanmis-muz-eseri-tekrardan-satista-esere-15-milyon-dolar-paha-bicildi-1089703627.html
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İnsansı robot Ai-DA tarafından çizilen ilk sanat eseri: 'Alan Turing'in portresi' rekor fiyata satıldı
Dünyanın ilk 'ultra gerçekçi robot sanatçısı' Ai-DA'nın, 'AI God: Potrait of Alan Turing' isimli eseri rekor fiyata satıldı. Bilgisayar biliminin kurucusu olarak nitelendiren Alan Turing'in Portresi eserinin 1.3 milyon dolara satıldığı belirtildi. Alan Turing kimdir? Ai-DA insansı robot nedir?
Robot sanatçı Ai-DA'nın yaptığı sanat eseri bir müzayede evi tarafından 1 milyon dolardan fazla bir fiyata satıldı. Oxford'daki sanat uzmanı Aidan Meller tarafından tasarlanan Ai-DA'nın 'AI God: Portrait of Alan Turing' isimli eseri dün gece Sotheby's tarafından kimliği açıklanmayan bir alıcıya 1.32 milyon dolara satıldı.
Sanatçı robot, bilgisayarın öncü Alan Turing'in portresini rekor fiyata satmasının ardından tarih yazdı. 2 metre yüksekliğinde olan bu portreyi çizen robot Ai-DA, iki yıl süren bir süreçte sanatçılar, psikologlar, uzmanlar tarafından geliştirildi ve yapay zeka teknolojisi geliştikçe güncellenmeye devam ediyor.
Gelişmiş yapay zeka programıyla çalışan Ai-DA, konuşmak için dil modeline sahip ve gözlerindeki kameraları, yapay zeka algoritmalarını ve robotik kollarını kullanarak resmi yarattı.
Dünyanın ilk insansı robot sanatçısı Ai-DA
Şubat 2019'da yaratılmasından bu yana sanat, teknoloji, ve trans-hümanizmin benzersiz karışımıyla takipçilerini büyüleyen Ai-DA bir performans sanatçısı, tasarımcı, ressam ve şairdir. Ünlü İngiliz matematikçi Ada Lovelace'in adını taşıyan Ai-DA, Oxford Üniversitesi'ndeki bilgisayar AI araştırmacıları tarafından geliştirildi.
Alan Mathison Turing, İngiliz matematikçi, bilgisayar bilimcisi ve kriptologdur. Bilgisayar biliminin kurucusu sayılan Turing, geliştirdiği Turing testi ile makinelerin ve bilgisayarların düşünme yetisine sahip olup olamayacağı konusunda bir fikir öne sürmüştür. 7 Haziran 1954'te ölen Turing, Turing makinesi denilen algoritma tanımı ile modern bilgisayarın kavramsal temelini atmıştır.