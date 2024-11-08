https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ikonik-dekor-ve-kostumler-muzayedeye-cikiyor-aralarinda-michael-jacksonun-ceketi-de-var-gladyatorun-1090187895.html

İkonik dekor ve kostümler müzayedeye çıkıyor: Aralarında Michael Jackson'un ceketi de var Gladyatör'ün miğferi de

İkonik dekor ve kostümler müzayedeye çıkıyor: Aralarında Michael Jackson'un ceketi de var Gladyatör'ün miğferi de

Sputnik Türkiye

Londra'da düzenlenecek müzayedede sinema ve müzik dünyasında unutulmayan sahnelerinde kullanılan kıyafetler ve dekorlar satışa çıkarılacak. Satışa... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T14:13+0300

2024-11-08T14:13+0300

2024-11-08T14:13+0300

yaşam

star wars

müzayede

londra

michael jackson

harry potter

tom hardy

clint eastwood

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Londra'da 14 Kasım'da başlayacak ve dört gün sürecek açık artırmada, 500 sinema ve televizyon yapımında kullanılmış bin 800'ün üzerinde ikonik eser satışa çıkacak. Müzayedede Clint Eastwood'un 1966 yapımı "İyi, Kötü, Çirkin" filminde giydiği paltonun yanı sıra, Michael Jackson'ın çok sayıda sahne kostümü de satılacak. Satışa çıkarılacak Gladyatör'ün 'miğferi'nin 9 milyona satılması beklenirken, Star Wars filminde kullanılan 'asker kaskı' için beklenen fiyat 22 milyon lira. 500 bin sterline satılması bekleniyorPropstore CEO'su Stephen Lane'e göre, müzayedede satışa çıkacak eserler arasında en dikkati çekeni, "Star Wars" filminde kullanılan asker (Stormtrooper) kaskı. Bu kaskın 1977 yapımı "Star Wars: Yeni Bir Umut" filminde kullanılan 6 çöl askerinden (Sandtrooper) birine ait olduğunu kaydeden Lane, tahmini satış fiyatının 250 bin ile 500 bin sterlin (11 milyon ile 22 milyon lira) arasında olacağını söyledi.Lane, çok sayıda sahtesi bulunan Sandtrooper kaskının orijinal olduğunu ise filmdeki yakın çekim sahnelerde yer alan detaylarla karşılaştırarak belgelediklerini ifade etti.1. 7 milyona satılması bekleniyorYakın tarihin ikonik filmlerinden parçalar da müzayedede satışa çıkacak. Bunların arasında Williem Dafoe'nun 2002 yapımı "Örümcek Adam" filminde giydiği "Yeşil Cin (Goblin)" kostümü geliyor. Defoe'nun imzasını taşıyan kostümün dışında "Çığlık" filmindeki maske ile korku filmi serisi "Çocuk Oyunu" için üretilen Chucky bebeklerinden biri de müzayedede satılacak.Türk halkının yakından tanıdığı bir diğer kostüm ise James Bond'un Kapalıçarşı çatısında motor sürerken giydiği gri takım elbise. Bu elbisenin tahmini satış bedeli 20 ile 40 bin sterlin (880 bin ile 1,7 milyon lira) arasında belirlendi.Maximus'un miğferinin 9 milyona satışı bekleniyor"Gladyatör" filminde köle olduktan sonra arenalarda dövüşmeye başlayan Romalı komutan Maximus'un (Russell Crowe), istemeye istemeye miğferini çıkararak İmparator Commodus'a (Joaquin Phoenix) kendisini gösterdiği anlar, sinema tarihinin en ikonik sahneleri arasında yer alıyor. Ridley Scott'un 2000 yapımı filmindeki o sahnede kullanılan miğfer de Propstore müzayedesinde tahmini 100 ila 200 bin sterlin (Yaklaşık 4,5 milyon ile 9 milyon lira) arası satış bedeliyle açık artırmaya çıkacak.Clint Eastwood'un paltosu 58 yıl sonra ortaya çıktıMüzayedede alıcısıyla buluşacak bir diğer kostüm ise varlığından dahi haber olunmayan Clint Eastwood'un 1966 yapımı "İyi, Kötü, Çirkin" filminde giydiği palto.Lane, bu kostümün bulunma hikayesini ise şu sözlerle anlattı:Çapulcu Haritası da satıştaPropstore, yakın tarihin ünlü filmlerine ait eşyaları da satışa çıkarıyor. Bunların arasında Harry Potter film serisinde kullanılan asalar, Azkaban Tutsağı kitabının düzeltilmemiş versiyonu ile 3 filmde kullanılan Çapulcu Haritası bulunuyor. Lane'e göre, dekor yapım sanatının en önemli eserlerinden olan harita, tahmini 20 bin ile 40 bin sterlin (880 bin ile 1,7 milyon lira) arası bir bedelle sahibini bulacak.Tom Hardy'nin "Mad Max: Fury Road" (Çılgın Max: Öfkeli Yollar) filminde taktığı metal ağızlığın ise tahmini satış bedeli 15 bin ile 30 bin sterlin (Yaklaşık 660 bin ile 1,3 milyon lira) arasında.Michael Jackson'ın ikonik ceketleri de müzayede de yer alacakMüzayede de, 'popun kralı' Michael Jackson'a ait eşyalar bulunuyor. En dikkati çekenlerin başında ise ünlü Thriller klibi için hazırlanmış ancak provalarda giyilmiş ikonik kırmızı deri ceket yer alıyor.Yine Jackson'a ait bir diğer ceket ise 18 ayar altın iplerle süslenmiş askeri tarzdaki ceket. Bu ceketi ise Jackson, Orta Doğu turnesinde giydi. Jackson'ın kendi el yazısından "Beat It" şarkı sözleri 40 ila 80 bin sterlin (1,7 milyon lira ile 3,4 milyon lira), kırmızı deri ceket ise 150 ila 300 bin (Yaklaşık 6,5 milyon ile 13 milyon lira) sterlin arası tahmini bedelle satışa çıkacak.Müzayedede yıllar sonra ilk kez ortaya çıkan Jimmy Hendrix'e ait 4 şarkının yer aldığı 1967 yapımı bir demo da satılacak. Alanların ilk kez duyacağı şarkılardan oluşan demo, 15 ila 30 bin sterlin (Yaklaşık 600 bin ile 1,3 milyon lira) arası tahmini bedelle alıcısını bulacak.Dağıldıktan 15 yıl sonra tekrar bir araya gelerek gelecek yıl turneye çıkacağını duyuran Oasis grubuna ait eşyalar, özellikle internetten en çok teklif alan parçalar arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/kucuk-prensin-kopyasi-115-milyon-euroya-satisa-cikacak-bilinen-uc-kopya-arasindan-en-degerlisi-1089678090.html

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