https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/kucuk-prensin-kopyasi-115-milyon-euroya-satisa-cikacak-bilinen-uc-kopya-arasindan-en-degerlisi-1089678090.html
Küçük Prens'in kopyası 1.15 milyon euroya satışa çıkacak: 'Bilinen üç kopya arasından en değerlisi'
Küçük Prens'in kopyası 1.15 milyon euroya satışa çıkacak: 'Bilinen üç kopya arasından en değerlisi'
Sputnik Türkiye
Dünya'nın bu zamana kadar en çok dile çevrilen kitabı olan Le Petit Prince'in (Küçük Prens) yazar tarafından daktiloyla yazılan bir kopyasının, Birleşik Arap... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T16:02+0300
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2024-10-25T16:02+0300
yaşam
açık artırma
müzayede
fransa
küçük prens
le petit prince
antoine de saint-exupéry
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Dünya'nın en çok dile çevrilen kitabı olan Antoine de Saint-Exupery'nın yazarlığını yaptığı Le Petit Prince'in (Küçük Prens) nadir bir kopyasının 1.15 milyon euroya satışa sunulacağı açıklandı.Küçük Prens kitabının nadir bir daktilo kopyasının gelecek ay Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Abu Dabi Sanat Festivali'nde satışa sunulacağı bildirildi. Metnin daktilo kopyasının, 1940'lı yıllarda New York'ta Antonie de Saint-Exupery tarafından yazıldığı söyleniyor. Satışa çıkarılacak olan kopya, yazılan üç kopyadan biri olarak biliniyor. Kopyalardan biri Fransa Ulusal Kütüphanesi'nde tutulurken bir diğeri Austin Teksas'ta bulunan Harry Ransom Center müzesinde sergileniyor.Bu kopyanın diğerlerinden farkı, yazarın kopyayı kendisine saklamış olması. Diğer iki kopya başkalarına verilirken yazarın bu kopyayı kendi çalışmaları için saklamış olduğu söyleniyor. Bu durum kopyanın değerini daha artırıyor. Kopyanın 1.15 milyon euroya satışa sunulacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/2-dunya-savasindan-sonra-kaybolan-monet-tablosu-83-yil-sonra-asil-sahiplerine-geri-verildi-1089055556.html
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Küçük Prens'in kopyası 1.15 milyon euroya satışa çıkacak: 'Bilinen üç kopya arasından en değerlisi'
Dünya'nın bu zamana kadar en çok dile çevrilen kitabı olan Le Petit Prince'in (Küçük Prens) yazar tarafından daktiloyla yazılan bir kopyasının, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak festivalde satışa çıkarılacağı duyuruldu.
Dünya'nın en çok dile çevrilen kitabı olan Antoine de Saint-Exupery'nın yazarlığını yaptığı Le Petit Prince'in (Küçük Prens) nadir bir kopyasının 1.15 milyon euroya satışa sunulacağı açıklandı.
Küçük Prens kitabının nadir bir daktilo kopyasının gelecek ay Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Abu Dabi Sanat Festivali'nde satışa sunulacağı bildirildi. Metnin daktilo kopyasının, 1940'lı yıllarda New York'ta Antonie de Saint-Exupery tarafından yazıldığı söyleniyor.
Satışa çıkarılacak olan kopya, yazılan üç kopyadan biri olarak biliniyor. Kopyalardan biri Fransa Ulusal Kütüphanesi'nde tutulurken bir diğeri Austin Teksas'ta bulunan Harry Ransom Center müzesinde sergileniyor.
Bu kopyanın diğerlerinden farkı, yazarın kopyayı kendisine saklamış olması. Diğer iki kopya başkalarına verilirken yazarın bu kopyayı kendi çalışmaları için saklamış olduğu söyleniyor. Bu durum kopyanın değerini daha artırıyor. Kopyanın 1.15 milyon euroya satışa sunulacağı bildirildi.