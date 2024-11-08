İkbal Dürre: Batı artık Rusya’yı muhatap almak zorunda kalacak

“Kiev diyebilir ki, ben aslında daha savaşa devam edebilirdim ama, müttefiklerim beni yarı yolda bıraktı. Trump zaten ‘bu benim istediğim bir şey değildi, Biden'ın isteğiydi’ diyor. Onun da ABD'nin içinde bir çıkışı var. Rusya da zaten şu anda olumlu, cephede kazanan taraf olduğu için. Dolayısıyla bu işin dondurulması onun için de bir prestij kaybına neden olmuyor. Ve böyle bir avantaj var. Bu çerçevede bence Batı artık Rusya'yı muhatap alıp bu savaşı dondurmak için görüşmelerine başlayacak. Ama bu demek değildir tabi. Rusya üzerindeki baskılar, ambargolar bitecek, kalkacak, bir anda toz pembe olacak, öyle bir şey yok. Ama şu var, bu temelde özellikle Elon Musk faktörü önemli. Putin ile diyaloğun iyi olduğu söyleniyor. ABD’nin hem Rusya ile ilişkilerinde, hem de dış politikası anlamında Mask ikinci Kissinger olabilir. Dolayısıyla bence ABD’de bu savaşı dondururken aynı zamanda alttan alta Rusya'yı yavaş yavaş ‘nasıl Çin'den uzaklaştırabilirim’ siyasetini devreye sokacak. Bu önemli bir nokta. Trump, Maskı da kullanacak. Ama tabii bu eskisi kadar kolay olmayacak 90'lı yıllardaki gibi, Çin ile ilişkileri çok ciddi temellere oturtuldu. Dolayısıyla böyle bir yeni bir süreç yani Rusya'yı tekrar mecburen muhatap alma, yeni dünya denkleminde muhatap alma gibi bir sürece giriyor dünya.”