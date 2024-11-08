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İkbal Dürre: Batı artık Rusya’yı muhatap almak zorunda kalacak
İkbal Dürre: Batı artık Rusya’yı muhatap almak zorunda kalacak
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Batı’nın Rusya’yı parçalamak istediğini fakat bunu başaramadığını açıkladı. Putin’in açıklamalarını yorumlayan Doç. Dr... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21'incisi düzenlenen yıllık genel oturumunda konuşma yaptı.Putin konuşmasında "Yine bazı insanlar Rusyasız dünyanın daha iyi olacağı fikrine sahip. O zamanlar Rusya'yı bitirmeye, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra kalan her şeyi mahvetmeye çalıştılar ve şimdi de öyle görünüyor ki, birileri de bunun hayalini kurarak dünyanın daha itaatkar olacağını ve daha iyi yönetileceğini düşünüyor. Ancak Rusya, kim yaparsa yapsın, dünyaya hakim olmak isteyenleri defalarca durdurdu ve bunu yapmaya da devam edecek. Ve dünya Rusya olmada daha iyi hale gelmeyecek. Bunu yapmaya çalışanlar eninde sonunda bunun daha da zorlaşacağının farkına varmalı" sözlerini kullandı. ‘Rusya'nın potansiyeli yenilemiyor’ Putin’in açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Moskova Devlet Dil Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Yurtdışı Bölgesel Araştırmalar Bölümü’nde Doç. Dr. İkbal Dürre şu ifadeleri kullandı: ‘Ukrayna çatışmaları dondurulabilir’ Putin'in açıklamalarının Trump'un yeniden başkan seçilmesinin ardından geldiğine dikkat çeken Dürre sözlerine şöyle devam etti: ‘Görüşmeler başlayabilir’ Doç. Dr. Dürre Bu süreçten sonra Batı ile Rusya arasında görüşmelerin başlayabileceğine değinerek şu ifadeleri kullandı:
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vladimir putin, donald trump, abd, rusya, batı, politika, dış politika
vladimir putin, donald trump, abd, rusya, batı, politika, dış politika

İkbal Dürre: Batı artık Rusya’yı muhatap almak zorunda kalacak

16:50 08.11.2024 (güncellendi: 18:10 08.11.2024)
© AP Photo / Susan WalshVladimir Putin Donald Trump
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© AP Photo / Susan Walsh
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Batı’nın Rusya’yı parçalamak istediğini fakat bunu başaramadığını açıkladı. Putin’in açıklamalarını yorumlayan Doç. Dr. İkbal Dürre Batının artık Rusya’yı muhatap almak zorunda kalacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21'incisi düzenlenen yıllık genel oturumunda konuşma yaptı.
Putin konuşmasında "Yine bazı insanlar Rusyasız dünyanın daha iyi olacağı fikrine sahip. O zamanlar Rusya'yı bitirmeye, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra kalan her şeyi mahvetmeye çalıştılar ve şimdi de öyle görünüyor ki, birileri de bunun hayalini kurarak dünyanın daha itaatkar olacağını ve daha iyi yönetileceğini düşünüyor. Ancak Rusya, kim yaparsa yapsın, dünyaya hakim olmak isteyenleri defalarca durdurdu ve bunu yapmaya da devam edecek. Ve dünya Rusya olmada daha iyi hale gelmeyecek. Bunu yapmaya çalışanlar eninde sonunda bunun daha da zorlaşacağının farkına varmalı" sözlerini kullandı.

‘Rusya'nın potansiyeli yenilemiyor’

Putin’in açıklamalarını Sputnik’e değerlendiren Moskova Devlet Dil Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Yurtdışı Bölgesel Araştırmalar Bölümü’nde Doç. Dr. İkbal Dürre şu ifadeleri kullandı:
“Batı'nın Rusya'yı bölmek, parçalamak istediği, etkisiz hale getirmek istediği konusu bence net. Zaten biliyorsunuz Zbigniew Brzezinski bu konuyu itiraf etmişti. ABD başkanlarının uzun süre en etkili danışmanlığını yapan Brzezinski bu konuda kitap yazdı. Rusya'yı potansiyelinden korktukları için uzun vadede etkisiz hale getirmek istiyorlar ama bunu başaramıyorlar. Çünkü gerçekten de Rusya'nın çok büyük bir potansiyeli var. Hem coğrafi anlamında hem zenginlikleri anlamında. Her ne kadar bunu tam efektif kullanamıyor olsa da her halükarda Rusya'nın yenilemez olduğunu garantisi. Yani Rusya'nın potansiyeli yenilemiyor. Çünkü çok ciddi ve zengin bir coğrafya. Rusya'yı bölmenin zor olduğu artık özellikle bu Ukrayna Savaşı bağlamında herkes tarafından kabul edilebilir bir gerçek oldu. En zor, en baskı altında kaldığı Ukrayna döneminde bile, en hazırlıksız yakalandığı, tarihte görülmemiş baskılara, ekonomik ambargolara şahit olduğu bir dönemde bile diz çökmedi. Dolayısıyla herhalde Batı da anladı ki artık Rusya'nın diz çökmesi öyle kolay kolay olacak bir şey değil.”

‘Ukrayna çatışmaları dondurulabilir’

Putin'in açıklamalarının Trump'un yeniden başkan seçilmesinin ardından geldiğine dikkat çeken Dürre sözlerine şöyle devam etti:
“Neden Putin bunu tekrar söyleme gereği duydu? Bu Trump'ın zaferinden dolayı. Tabi Rusya, Trump'ın seçimi kazanmasına temkinli açıklamalar yaptı ilk gün. Ama daha sonra Putin görüşebileceğini söyledi. Trump'tan da aynı şekilde. Dolayısıyla Trump döneminde Ukrayna savaşının bir bitme yoluna gireceği, dondurma yoluna gireceği beklentisi bütün taraflarda mevcut. Bu bekleniyor. Zaten Trump'ın da ana seçim sloganlarından ya da vaatlerinden biriydi bu. Bence Rusya da buna hazır. Her ne kadar Rusya şu anda cephede avantajlı durumdaysa da, bu süreç Rusya'nın Ukrayna savaşından dolayı yaşadığı zorlukları ortadan kaldırmıyor. Zorluklar var. Dolayısıyla Rusya da bir an önce bu savaşı bitirmek istiyor. Ama tabii bitirmek derken bunu Ukrayna'nın şartlarında ya da Batı'nın şartlarında yapmayacak. Rusya kendi şartlarını sunuyor. Ve bu şartlarda Rusya'nın bütün şartları belki kabul edilmeyebilir. Ama şu var ki daha çok Rusya'nın şartlarında bu savaş dondurulacak. Çünkü cephede kazanan Rusya. Hızlı kazanmadı, şu oldu bu oldu. Ve bu anlamda da Ukrayna, yani ABD'deki seçimler, seçimler sonucunda Trump'ın gelmesi aslında herkese tırnak içinde onurlu bir çıkış olanağı sağlıyor.”

‘Görüşmeler başlayabilir’

Doç. Dr. Dürre Bu süreçten sonra Batı ile Rusya arasında görüşmelerin başlayabileceğine değinerek şu ifadeleri kullandı:
“Kiev diyebilir ki, ben aslında daha savaşa devam edebilirdim ama, müttefiklerim beni yarı yolda bıraktı. Trump zaten ‘bu benim istediğim bir şey değildi, Biden'ın isteğiydi’ diyor. Onun da ABD'nin içinde bir çıkışı var. Rusya da zaten şu anda olumlu, cephede kazanan taraf olduğu için. Dolayısıyla bu işin dondurulması onun için de bir prestij kaybına neden olmuyor. Ve böyle bir avantaj var. Bu çerçevede bence Batı artık Rusya'yı muhatap alıp bu savaşı dondurmak için görüşmelerine başlayacak. Ama bu demek değildir tabi. Rusya üzerindeki baskılar, ambargolar bitecek, kalkacak, bir anda toz pembe olacak, öyle bir şey yok. Ama şu var, bu temelde özellikle Elon Musk faktörü önemli. Putin ile diyaloğun iyi olduğu söyleniyor. ABD’nin hem Rusya ile ilişkilerinde, hem de dış politikası anlamında Mask ikinci Kissinger olabilir. Dolayısıyla bence ABD’de bu savaşı dondururken aynı zamanda alttan alta Rusya'yı yavaş yavaş ‘nasıl Çin'den uzaklaştırabilirim’ siyasetini devreye sokacak. Bu önemli bir nokta. Trump, Maskı da kullanacak. Ama tabii bu eskisi kadar kolay olmayacak 90'lı yıllardaki gibi, Çin ile ilişkileri çok ciddi temellere oturtuldu. Dolayısıyla böyle bir yeni bir süreç yani Rusya'yı tekrar mecburen muhatap alma, yeni dünya denkleminde muhatap alma gibi bir sürece giriyor dünya.”
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