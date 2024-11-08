https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/hazine-bakani-simsek-cinli-mevkidasi-foan-ile-bir-araya-geldi-1090196708.html
Hazine Bakanı Şimşek, Çinli mevkidaşı Fo'an ile bir araya geldi
Hazine Bakanı Şimşek, Çinli mevkidaşı Fo'an ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Çin'de temaslarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ile bir araya geldi. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T16:46+0300
2024-11-08T16:46+0300
2024-11-08T16:46+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
çin
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Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin (HİK) ikinci toplantısı için Pekin'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Maliye Bakanı ile görüştü.Sekiz yıl aradan sonra Pekin'de gerçekleştirildiŞimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Astana Zirvesi'nde yaptığı görüşmede, HİK mekanizmasının canlandırılmasında mutabakata vardıklarını, bu doğrultuda komitenin ikinci toplantısını 8 yıl aradan sonra Pekin'de yaptıklarını belirtti.Bakan Şimşek, temaslarında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanında siyasi güveni de pekiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an da iki ülke liderinin vardığı mutabakat doğrultusunda Çin ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin içeriğini sürekli zenginleştirerek genişletmek üzere birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.İşbirliğini derinleştirme mesajı verdiLan, "Çin Maliye Bakanlığı olarak, Türk mevkidaşlarımızla temaslarımızı yoğunlaştırıp maliye ve finans alanında iş birliğini derinleştirerek, daha adil ve düzen içindeki çok kutuplu bir dünyanın ve daha kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmenin oluşumuna olumlu katkılarda bulunmaya hazırız." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/hazine-ve-maliye-bakanligi-ile-islam-kalkinma-bankasi-arasinda-finansman-anlasmasi-imzalandi-1090057200.html
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hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, çin
hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, çin
Hazine Bakanı Şimşek, Çinli mevkidaşı Fo'an ile bir araya geldi
Çin'de temaslarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ile bir araya geldi.
Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin (HİK) ikinci toplantısı için Pekin'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Maliye Bakanı ile görüştü.
Sekiz yıl aradan sonra Pekin'de gerçekleştirildi
Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Astana Zirvesi'nde yaptığı görüşmede, HİK mekanizmasının canlandırılmasında mutabakata vardıklarını, bu doğrultuda komitenin ikinci toplantısını 8 yıl aradan sonra Pekin'de yaptıklarını belirtti.
Bakan Şimşek, temaslarında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanında siyasi güveni de pekiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an da iki ülke liderinin vardığı mutabakat doğrultusunda Çin ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin içeriğini sürekli zenginleştirerek genişletmek üzere birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.
İşbirliğini derinleştirme mesajı verdi
Lan, "Çin Maliye Bakanlığı olarak, Türk mevkidaşlarımızla temaslarımızı yoğunlaştırıp maliye ve finans alanında iş birliğini derinleştirerek, daha adil ve düzen içindeki çok kutuplu bir dünyanın ve daha kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmenin oluşumuna olumlu katkılarda bulunmaya hazırız." ifadesini kullandı.