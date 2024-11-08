https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/hazine-bakani-simsek-cinli-mevkidasi-foan-ile-bir-araya-geldi-1090196708.html

Hazine Bakanı Şimşek, Çinli mevkidaşı Fo'an ile bir araya geldi

Hazine Bakanı Şimşek, Çinli mevkidaşı Fo'an ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Çin'de temaslarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ile bir araya geldi. 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T16:46+0300

2024-11-08T16:46+0300

2024-11-08T16:46+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

çin

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Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin (HİK) ikinci toplantısı için Pekin'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Maliye Bakanı ile görüştü.Sekiz yıl aradan sonra Pekin'de gerçekleştirildiŞimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Astana Zirvesi'nde yaptığı görüşmede, HİK mekanizmasının canlandırılmasında mutabakata vardıklarını, bu doğrultuda komitenin ikinci toplantısını 8 yıl aradan sonra Pekin'de yaptıklarını belirtti.Bakan Şimşek, temaslarında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanında siyasi güveni de pekiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an da iki ülke liderinin vardığı mutabakat doğrultusunda Çin ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin içeriğini sürekli zenginleştirerek genişletmek üzere birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.İşbirliğini derinleştirme mesajı verdiLan, "Çin Maliye Bakanlığı olarak, Türk mevkidaşlarımızla temaslarımızı yoğunlaştırıp maliye ve finans alanında iş birliğini derinleştirerek, daha adil ve düzen içindeki çok kutuplu bir dünyanın ve daha kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmenin oluşumuna olumlu katkılarda bulunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

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hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, çin