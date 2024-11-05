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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İslam Kalkınma Bankası arasında finansman anlaşması imzalandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İslam Kalkınma Bankası arasında finansman anlaşması imzalandı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, İslam Kalkınma Bankası ile iki anlaşma imzaladı. Anlaşmalarla deprem bölgesindeki ihracatçıların finansman ihtiyacı karşılanacak... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T16:37+0300
2024-11-05T16:41+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
isedak
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islam kalkınma bankası
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 40. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı kapsamında Türkiye'de bulunan İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser ile görüştü. Görüşmede iki projeye ilişkin finansman anlaşması imzalandı. 100 milyon dolarlık finansman sağlanacakBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank kredisine yönelik ilk proje kapsamında, söz konusu kredi ile İslam Kalkınma Bankası'ndan Hazine geri ödeme garantisi altında 100 milyon dolar finansman sağlanacak. Anılan finansman, deprem bölgesindeki ihracatçıların bu anlamdaki ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılacak.Demir yolu projesi için de imzalar atıldıDiğer kredi anlaşması ise Divriği-Kars Demir Yolu Projesi için imzalandı. 246,4 milyon avroluk projeyle fosil yakıt tüketiminin sınırlandırılması, söz konusu hattın kapasitesinin artırılması, erişim sürelerinin düşürülmesi, şehirler ve milletler arası yük ve yolcu trenlerinin yanı sıra bölgesel trenlerin de çalışmasına uygun altyapı ve işletme imkanı oluşturulması planlanıyor. Projeye Dünya ve Asya Altyapı Yatırım Bankası da eş finansman sağlayacak.
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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, isedak, finansman, islam kalkınma bankası
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, isedak, finansman, islam kalkınma bankası

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İslam Kalkınma Bankası arasında finansman anlaşması imzalandı

16:37 05.11.2024 (güncellendi: 16:41 05.11.2024)
© Binnur Ege Gürün KoçakMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© Binnur Ege Gürün Koçak
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, İslam Kalkınma Bankası ile iki anlaşma imzaladı. Anlaşmalarla deprem bölgesindeki ihracatçıların finansman ihtiyacı karşılanacak, Divriği-Kars Demir Yolu Projesi'nin altyapısı geliştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 40. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı kapsamında Türkiye'de bulunan İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser ile görüştü. Görüşmede iki projeye ilişkin finansman anlaşması imzalandı.

100 milyon dolarlık finansman sağlanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank kredisine yönelik ilk proje kapsamında, söz konusu kredi ile İslam Kalkınma Bankası'ndan Hazine geri ödeme garantisi altında 100 milyon dolar finansman sağlanacak. Anılan finansman, deprem bölgesindeki ihracatçıların bu anlamdaki ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılacak.

Demir yolu projesi için de imzalar atıldı

Diğer kredi anlaşması ise Divriği-Kars Demir Yolu Projesi için imzalandı. 246,4 milyon avroluk projeyle fosil yakıt tüketiminin sınırlandırılması, söz konusu hattın kapasitesinin artırılması, erişim sürelerinin düşürülmesi, şehirler ve milletler arası yük ve yolcu trenlerinin yanı sıra bölgesel trenlerin de çalışmasına uygun altyapı ve işletme imkanı oluşturulması planlanıyor. Projeye Dünya ve Asya Altyapı Yatırım Bankası da eş finansman sağlayacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
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