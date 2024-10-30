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Başbakan Kobahidze: Gürcistan-Türkiye işbirliği bölgenin ekonomik kalkınmasının temelidir
Başbakan Kobahidze: Gürcistan-Türkiye işbirliği bölgenin ekonomik kalkınmasının temelidir
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği kutlama mektubunda, Gürcistan ve Türkiye arasındaki işbirliğinin sürdürülebilir ekonomik... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T16:48+0300
2024-10-30T16:48+0300
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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, hükümetinin Türkiye ile örnek teşkil eden stratejik ortaklığı derinleştirmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit ettiKobakhidze, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayarak kendisine ve kardeş Türk halkına barış ve refah diledi.Kobakhidze mektubunda, "Ülkelerimizin çabaları bölgede barış ve istikrar için önemlidir. İkili ve çok taraflı girişimlerimiz bölgenin sürdürülebilir ekonomik büyümesi ve istikrarı için önemli bir temel oluşturmaktadır" cümlesine yer verdi.Başbakan Kobakhidze, Gürcistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin son yıllarda dinamik bir şekilde geliştiğini, bunun da bölgede yeni fırsatların yaratılmasına ve stratejik açıdan önemli projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunduğunu söyledi.Türkiye'ye Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin yanı sıra Avrupa-Atlantik alanına katılma arzusuna verdiği sarsılmaz destekten ötürü şükranlarını ifade eden Kobakhidze, “Bu vesileyle Gürcistan hükümetinin Gürcistan ve Türkiye arasındaki örnek stratejik ortaklığı derinleştirmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit ediyorum” cümlesini kaydetti.Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler 'stratejik ortaklık' düzeyindedir. Türkiye, 2007 yılından beri Gürcistan’ın en büyük ticaret ortaklarından biri olmakla beraber Gürcistan’a en çok doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında da Türkiye ilk sıralarda gelmektedir. İki ülke arasında 31 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan ve 10 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren bir protokol uyarınca, iki ülke vatandaşları birbirlerinin ülkelerine sadece kimlik belgeleri ile seyahat edebilmektedir.Ocak-Eylül 2024 döneminde Gürcistan'ın Türkiye ile yapılan dış ticaret hacmi, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 6.5 artışla 2.3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Türkiye'nin Gürcistan'ın toplam ticaret hacmindeki payı ise yüzde 13.9 olmuştu.
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gürcistan, irakli kobahidze, türkiye, recep tayyip erdoğan, kafkasya, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı
gürcistan, irakli kobahidze, türkiye, recep tayyip erdoğan, kafkasya, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı

Başbakan Kobahidze: Gürcistan-Türkiye işbirliği bölgenin ekonomik kalkınmasının temelidir

16:48 30.10.2024
© AACumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AA
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Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği kutlama mektubunda, Gürcistan ve Türkiye arasındaki işbirliğinin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve bölgenin istikrarı için önemli bir temel oluşturduğunu dile getirdi.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, hükümetinin Türkiye ile örnek teşkil eden stratejik ortaklığı derinleştirmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit etti
Kobakhidze, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayarak kendisine ve kardeş Türk halkına barış ve refah diledi.
Kobakhidze mektubunda, "Ülkelerimizin çabaları bölgede barış ve istikrar için önemlidir. İkili ve çok taraflı girişimlerimiz bölgenin sürdürülebilir ekonomik büyümesi ve istikrarı için önemli bir temel oluşturmaktadır" cümlesine yer verdi.
Başbakan Kobakhidze, Gürcistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin son yıllarda dinamik bir şekilde geliştiğini, bunun da bölgede yeni fırsatların yaratılmasına ve stratejik açıdan önemli projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunduğunu söyledi.
Türkiye'ye Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin yanı sıra Avrupa-Atlantik alanına katılma arzusuna verdiği sarsılmaz destekten ötürü şükranlarını ifade eden Kobakhidze, “Bu vesileyle Gürcistan hükümetinin Gürcistan ve Türkiye arasındaki örnek stratejik ortaklığı derinleştirmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit ediyorum” cümlesini kaydetti.
Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler 'stratejik ortaklık' düzeyindedir. Türkiye, 2007 yılından beri Gürcistan’ın en büyük ticaret ortaklarından biri olmakla beraber Gürcistan’a en çok doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında da Türkiye ilk sıralarda gelmektedir. İki ülke arasında 31 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan ve 10 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren bir protokol uyarınca, iki ülke vatandaşları birbirlerinin ülkelerine sadece kimlik belgeleri ile seyahat edebilmektedir.
Ocak-Eylül 2024 döneminde Gürcistan'ın Türkiye ile yapılan dış ticaret hacmi, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 6.5 artışla 2.3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Türkiye'nin Gürcistan'ın toplam ticaret hacmindeki payı ise yüzde 13.9 olmuştu.
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