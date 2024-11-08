https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/fed-faiz-indirimi-ve-trumpin-secim-zaferi-sonrasi-piyasalarda-son-durum-altin-ve-dolar-yukselir-mi-1090163935.html

Fed faiz indirimi ve Trump’ın seçim zaferi sonrası piyasalarda son durum: Altın ve dolar yükselir mi?

Fed faiz indirimi ve Trump’ın seçim zaferi sonrası piyasalarda son durum: Altın ve dolar yükselir mi?

Sputnik Türkiye

ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinin ardından Trump, 4 yıl aradan sonra başkanlık koltuğuna geri döndü. Bu siyasi değişim ve Fed'in faiz kararı sonrası... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T08:06+0300

2024-11-08T08:06+0300

2024-11-08T08:06+0300

ekonomi

fed

fed

fed faiz kararı

abd merkez bankası (fed)

abd merkez bankası (fed)

abd seçimleri

abd başkanlık seçimleri

abd başkanlık seçimleri

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/19/1068735109_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_64bc7a7cffefd4aa69fcc65f39f56e0e.jpg

Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentiler, piyasaları hareketlendirdi. Karar sonrası yayımlanan metinde, enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerleme kaydettiği fakat hala yüksek seviyelerde seyrettiği vurgulandı. İş gücü piyasasında yumuşama gözlemlense de, ekonomik aktivitenin güçlü büyümeye devam ettiği belirtildi. Ayrıca, Fed'in tahvil varlıklarını azaltma sürecini sürdüreceği ifade edildi.Altın fiyatları ve dolar endeksiSeçimlerin ardından Trump'ın yeniden başkan olması, altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Ancak bu gerilemenin geçici olduğunu belirten Ekonomist Hikmet Baydar, ABD'nin büyük borç yükü nedeniyle altın fiyatlarında toparlanma beklediğini söyledi. Baydar, "Gram altın kısa süre içinde 3 bin TL'nin üzerine çıkabilir" dedi. Ons altındaki tepki çıkışının süreceğini belirterek, gram altında buna paralel bir yükseliş beklediğini ifade etti.Dolar/TL’deki durumBaydar, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye para girişinin devam ettiğini ve bu durumun dolar/TL'nin yukarı yönlü hareketini kısıtladığını belirtti. "Yabancı yatırımcıların alımları devam ettiği sürece doların TL karşısında yükselme ihtimali düşük" diyen Baydar, dolar/TL'nin 34 seviyesinin altını görebileceğini vurguladı. Carry Trade amaçlı gelen paranın 100 milyar doların üzerinde olduğunu ve bunun TL'nin değer kaybını engellediğini de ekledi.Altın ve doların geleceğiÖnümüzdeki dönemde gram altın ve ons altının yükselişinin süreceğini düşünen Baydar, "Dolar/TL paritesinde belirgin bir artış beklememekle birlikte, global risklerin izlenmesi gerektiğini" ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/2025-asgari-ucret-2025-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-en-dusuk-asgari-ucret-ne-kadar-en-dusuk-maas-en-1090162948.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fed faiz oranı, kasım ayı fed faiz kararı ne zaman, fed faizi indirecek mi, üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi, fed üretici fiyat endeksi, fed tüketici fiyat endeksi, fed faiz kararı 2024