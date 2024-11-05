https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/peyk-grubunun-solisti-irfan-alis-hayatini-kaybetti-irfan-alis-kimdir-neden-oldu-1090042726.html

Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti: İrfan Alış kimdir, neden öldü?

Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti: İrfan Alış kimdir, neden öldü?

Sputnik Türkiye

Alternatif rock grubu Peyk'in vokalisti İrfan Alış'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İrfanımızı bu sabah... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T12:13+0300

2024-11-05T12:13+0300

2024-11-05T12:14+0300

yaşam

irfan alış

peyk

beyne pıhtı

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Efsane müzik gruplarından Peyk'in kurucu üyesi, solisti İrfan Alış, 53 yaşında hayatını kaybetti. Peyk grubunun sosyal medya hesabından İrfan Alış'ın ölüm haberi duyuruldu. Peyk grubunun sosyal medya hesabından "İrfanımızı bu sabah kaybettik" notuyla paylaşıldı. Oyuncu ve Büyük Ev Ablukada grubunun solisti Bartu Küçükçağlayan, "İrfan ağabey… Denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. 'Oh' dedim 'Ağabey, ne güzel serin ve ıslaksın' ayak üstü bana defansif dizaynı övdün yine. 'Bunları bizim birbirimize söylememiz gerek' dedin 'Sadece yaptığımız iyi şeyleri değil kötüleri de söylememiz gerek' dedin. Ben seninle hep karşılaştım ağabey hep konuştun benimle sesini sözünü esirgemedin. Senin sesini ilk kez bir şarkıda duyduğum gece öyle mutsuzdum ki yerleri yumrukladıydım. Bundan sonra yazamayacağın şarkılarda seçeceğin kelimelerin bir kısmını ben emanet alıyorum ağabey. Buna izin vereceğini biliyorum. Umarım senin kadar gerçek şarkılar yazan insanlarla karşılaşabilirim bir daha. Çok insana dokundun çünkü. Senin yazdığın gibi her devrin alemi ayrı ağabey. Seni çok seviyorum. İyi ki karşılaştık. Sesin sözün bize emanet. Seni kaybetmeyeceğim İrfan ağabey" sözleriyle Alış'a veda etti.İrfan Alış kimdir? İrfan Alış neden öldü?İrfan Alış, Türkiye’nin indie rock müzik sahnesinde öne çıkan isimlerinden biriydi. 1991’de kurulan Peyk grubunun solistliğini yaptı. Şarkılarında toplumsal meselelere değinen Alış, güçlü söz yazarlığı ile dikkat çekti. Müziğin yanı sıra, sosyal dayanışma projelerinde de yer alan sanatçı, özellikle müzisyenlerin telif hakları ve haklarını savunma konusunda aktif bir figürdü. 2024 yılında beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybeden Alış, ardında çok sayıda hayran ve unutulmaz eserler bıraktı​.

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