Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti: İrfan Alış kimdir, neden öldü?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile hekimleri 3 gün iş bırakıyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocuklarımızı şiddet sarmalından çıkaramıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam: 'Asgari ücrette yüzde 25-30 zam beklenebilir'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sinemanın geçmişten geleceğe uzanan yolculuğıu..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kansere karşı yeni yaklaşımlar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD ve bazı Batılı ülkeler, Saddam oyununun aynısını İran’a da oynayabilir’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bülent Arınç, bak hafıza
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
ABD seçimleri, Türkiye ve ABD arasındaki güvenlik ilişkilerini nasıl etkileyecek?
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
20:33
3 dk
HÜZNÜN ŞAİRİ
Oğlunun intiharı ile bağı neydi?
20:40
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bir günde üç belediyeye kayyum: ‘Kürt meselesinin Bahçeli’nin aklıyla çözülemeyeceğini gördük’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
ABD’de başkanlık seçimleri
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/peyk-grubunun-solisti-irfan-alis-hayatini-kaybetti-irfan-alis-kimdir-neden-oldu-1090042726.html
Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti: İrfan Alış kimdir, neden öldü?
Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti: İrfan Alış kimdir, neden öldü?
Sputnik Türkiye
Alternatif rock grubu Peyk'in vokalisti İrfan Alış'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İrfanımızı bu sabah... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T12:13+0300
2024-11-05T12:14+0300
yaşam
irfan alış
peyk
beyne pıhtı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090042981_0:0:1171:659_1920x0_80_0_0_00947245dd3dbec14737f33c0d3436e6.jpg
Efsane müzik gruplarından Peyk'in kurucu üyesi, solisti İrfan Alış, 53 yaşında hayatını kaybetti. Peyk grubunun sosyal medya hesabından İrfan Alış'ın ölüm haberi duyuruldu. Peyk grubunun sosyal medya hesabından "İrfanımızı bu sabah kaybettik" notuyla paylaşıldı. Oyuncu ve Büyük Ev Ablukada grubunun solisti Bartu Küçükçağlayan, "İrfan ağabey… Denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. 'Oh' dedim 'Ağabey, ne güzel serin ve ıslaksın' ayak üstü bana defansif dizaynı övdün yine. 'Bunları bizim birbirimize söylememiz gerek' dedin 'Sadece yaptığımız iyi şeyleri değil kötüleri de söylememiz gerek' dedin. Ben seninle hep karşılaştım ağabey hep konuştun benimle sesini sözünü esirgemedin. Senin sesini ilk kez bir şarkıda duyduğum gece öyle mutsuzdum ki yerleri yumrukladıydım. Bundan sonra yazamayacağın şarkılarda seçeceğin kelimelerin bir kısmını ben emanet alıyorum ağabey. Buna izin vereceğini biliyorum. Umarım senin kadar gerçek şarkılar yazan insanlarla karşılaşabilirim bir daha. Çok insana dokundun çünkü. Senin yazdığın gibi her devrin alemi ayrı ağabey. Seni çok seviyorum. İyi ki karşılaştık. Sesin sözün bize emanet. Seni kaybetmeyeceğim İrfan ağabey" sözleriyle Alış'a veda etti.İrfan Alış kimdir? İrfan Alış neden öldü?İrfan Alış, Türkiye’nin indie rock müzik sahnesinde öne çıkan isimlerinden biriydi. 1991’de kurulan Peyk grubunun solistliğini yaptı. Şarkılarında toplumsal meselelere değinen Alış, güçlü söz yazarlığı ile dikkat çekti. Müziğin yanı sıra, sosyal dayanışma projelerinde de yer alan sanatçı, özellikle müzisyenlerin telif hakları ve haklarını savunma konusunda aktif bir figürdü. 2024 yılında beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybeden Alış, ardında çok sayıda hayran ve unutulmaz eserler bıraktı​.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/ankarali-turgutun-son-hali-sevenlerini-uzmustu-menajeri-acikladi-entube-edildi-durumu-kritik-1090037416.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090042981_0:0:957:717_1920x0_80_0_0_92307950aff06d5ac88eeab5a8ef155d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
peyk grubu, peyk grubu solisti irfan alış kimdir, peyk grubu irfan alış kaç yaşında, irfan alış nereli, irfan alış kimdir, irfan alış neden öldü
peyk grubu, peyk grubu solisti irfan alış kimdir, peyk grubu irfan alış kaç yaşında, irfan alış nereli, irfan alış kimdir, irfan alış neden öldü

Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti: İrfan Alış kimdir, neden öldü?

12:13 05.11.2024 (güncellendi: 12:14 05.11.2024)
© Fotoğrafİrfan Alış
İrfan Alış - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Alternatif rock grubu Peyk'in vokalisti İrfan Alış'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İrfanımızı bu sabah kaybettik" ifadeleri yer aldı. Peki, İrfan Alış kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
Efsane müzik gruplarından Peyk'in kurucu üyesi, solisti İrfan Alış, 53 yaşında hayatını kaybetti. Peyk grubunun sosyal medya hesabından İrfan Alış'ın ölüm haberi duyuruldu. Peyk grubunun sosyal medya hesabından "İrfanımızı bu sabah kaybettik" notuyla paylaşıldı.
Oyuncu ve Büyük Ev Ablukada grubunun solisti Bartu Küçükçağlayan, "İrfan ağabey… Denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. 'Oh' dedim 'Ağabey, ne güzel serin ve ıslaksın' ayak üstü bana defansif dizaynı övdün yine. 'Bunları bizim birbirimize söylememiz gerek' dedin 'Sadece yaptığımız iyi şeyleri değil kötüleri de söylememiz gerek' dedin. Ben seninle hep karşılaştım ağabey hep konuştun benimle sesini sözünü esirgemedin. Senin sesini ilk kez bir şarkıda duyduğum gece öyle mutsuzdum ki yerleri yumrukladıydım. Bundan sonra yazamayacağın şarkılarda seçeceğin kelimelerin bir kısmını ben emanet alıyorum ağabey. Buna izin vereceğini biliyorum. Umarım senin kadar gerçek şarkılar yazan insanlarla karşılaşabilirim bir daha. Çok insana dokundun çünkü. Senin yazdığın gibi her devrin alemi ayrı ağabey. Seni çok seviyorum. İyi ki karşılaştık. Sesin sözün bize emanet. Seni kaybetmeyeceğim İrfan ağabey" sözleriyle Alış'a veda etti.

İrfan Alış kimdir? İrfan Alış neden öldü?

İrfan Alış, Türkiye’nin indie rock müzik sahnesinde öne çıkan isimlerinden biriydi. 1991’de kurulan Peyk grubunun solistliğini yaptı. Şarkılarında toplumsal meselelere değinen Alış, güçlü söz yazarlığı ile dikkat çekti. Müziğin yanı sıra, sosyal dayanışma projelerinde de yer alan sanatçı, özellikle müzisyenlerin telif hakları ve haklarını savunma konusunda aktif bir figürdü. 2024 yılında beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybeden Alış, ardında çok sayıda hayran ve unutulmaz eserler bıraktı​.
Ankaralı Turgut - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
TÜRKİYE
Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini üzmüştü, menajeri açıkladı: Entübe edildi, durumu kritik
10:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала