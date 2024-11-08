Eşe atılan tencere kapağı 'silah' sayıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Umudunu Trump’a bağlayanlardan biri de Berat Albayrak’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda enflasyonunda artış: Aylık yüzde 4
12:06
84 dk
HABER MASASI
Dizi film ve sinemada kullanılan müziklerin hikayeleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Yapay zeka ile veri bilimcisine aylık 24 saat tasarruf sağlıyoruz’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Dış Politika Yazarı Akfırat: ABD seçimleri sonrası uygun ortam oluştu, Türkiye Suriye ile barış gündemini öne almalı
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Woke politikalar ve çocukların trans yapılması sebebiyle Latin seçmen de tepki gösterdi ve Trump’a oy verdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
17:39
1 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Putin konuşuyor
19:46
201 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hamas: Türkiye’deki bazı kuruluşlar bizim adımızı kullanarak para topluyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Türkiye’de insanlar şiddeti dışında tutan bir şey söylüyorsa korkmadan söyleyebilmeli
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Narin Güran duruşmasında tanık Baran Güran'ın ifadesi: 'Bakanlar köye geliyordu'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Beyaz perdenin en yakışan çiftleri
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Platform 1 ve 2 filmlerinin değerlendirmesi ve filmlerdeki hapishane kavramı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde değişen emeklilik şartları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin cinayetinde dokunulmayan 2 sır
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ese-atilan-tencere-kapagi-silah-sayildi-1090196266.html
Eşe atılan tencere kapağı 'silah' sayıldı
Eşe atılan tencere kapağı 'silah' sayıldı
Sputnik Türkiye
Samsun'da bir kadının kocasına atarak dişinin kırılmasına sebep olduğu 'tencere kapağı', mahkemede 'silah' sayıldı. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T16:44+0300
2024-11-08T16:44+0300
türkiye
boşanma
düdüklü tencere
tencere tava
silah
boşanma davası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090196070_0:0:359:202_1920x0_80_0_0_fa64755d2ccc77ad112f0e8e21808477.jpg
Bir kadının kocasına atarak dişinin kırılmasına sebep olduğu 'tencere kapağı', mahkemede 'silah' sayıldı.Tencere kapağı dişini kırdıSamsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde ikamet eden Adem T.ile 4 çocuk annesi Hatice T arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hatice T., tencere kapağını kocasının üzerine attı. Tencere kapağı yüzüne çarpan Adem T.'nin dişi kırıldı. Karı-koca mahkemelik oldu. Adem T. eşimin tencere kapağını atarak dişini kırdığını, Hatice T. de eşinin kendisini iterek yaraladığını iddia etti.Tencere kapağı silah sayıldıAyrı yaşamaya başlayan çit hakkında karşılıklı olarak birbirlerini yaralamak suçundan Samsun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, kadının kocasına fırlattığı tencere kapağını silah saydı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Hatice T. 2 bin 800 lira, Adem T. de 3 bin 200 lira para cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Karı-kocaya verilen ceza 5 yıl süreyle suç işlememek kaydı ile ertelendi.Duruşma çıkışı açıklamada bulunan Adem T. kendisine haksız yere ceza verildiğini savundu ve eşini kendisine iftira attığını, eşinin beyanı üzerine ceza aldığını ileri sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/yargitaydan-emsal-bosanma-karari-dugun-ve-cenazelerde-esi-yalniz-birakmak-kusur-sayildi-1090124529.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090196070_15:0:359:258_1920x0_80_0_0_92d13e241668267df0f8de7631617d91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
boşanma, düdüklü tencere, tencere tava, silah, boşanma davası
boşanma, düdüklü tencere, tencere tava, silah, boşanma davası

Eşe atılan tencere kapağı 'silah' sayıldı

16:44 08.11.2024
© AAEşe atılan tencere kapağı 'silah' sayıldı
Eşe atılan tencere kapağı 'silah' sayıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA
Abone ol
Samsun'da bir kadının kocasına atarak dişinin kırılmasına sebep olduğu 'tencere kapağı', mahkemede 'silah' sayıldı.
Bir kadının kocasına atarak dişinin kırılmasına sebep olduğu 'tencere kapağı', mahkemede 'silah' sayıldı.

Tencere kapağı dişini kırdı

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde ikamet eden Adem T.ile 4 çocuk annesi Hatice T arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hatice T., tencere kapağını kocasının üzerine attı. Tencere kapağı yüzüne çarpan Adem T.'nin dişi kırıldı. Karı-koca mahkemelik oldu. Adem T. eşimin tencere kapağını atarak dişini kırdığını, Hatice T. de eşinin kendisini iterek yaraladığını iddia etti.

Tencere kapağı silah sayıldı

Ayrı yaşamaya başlayan çit hakkında karşılıklı olarak birbirlerini yaralamak suçundan Samsun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, kadının kocasına fırlattığı tencere kapağını silah saydı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Hatice T. 2 bin 800 lira, Adem T. de 3 bin 200 lira para cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Karı-kocaya verilen ceza 5 yıl süreyle suç işlememek kaydı ile ertelendi.
Duruşma çıkışı açıklamada bulunan Adem T. kendisine haksız yere ceza verildiğini savundu ve eşini kendisine iftira attığını, eşinin beyanı üzerine ceza aldığını ileri sürdü.
Evlilik yüzüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
TÜRKİYE
Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Düğün ve cenazelerde eşi yalnız bırakmak kusur sayıldı
Dün, 10:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала