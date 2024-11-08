https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ese-atilan-tencere-kapagi-silah-sayildi-1090196266.html
Eşe atılan tencere kapağı 'silah' sayıldı
Eşe atılan tencere kapağı 'silah' sayıldı
Sputnik Türkiye
Samsun'da bir kadının kocasına atarak dişinin kırılmasına sebep olduğu 'tencere kapağı', mahkemede 'silah' sayıldı. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T16:44+0300
2024-11-08T16:44+0300
2024-11-08T16:44+0300
türkiye
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düdüklü tencere
tencere tava
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Bir kadının kocasına atarak dişinin kırılmasına sebep olduğu 'tencere kapağı', mahkemede 'silah' sayıldı.Tencere kapağı dişini kırdıSamsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde ikamet eden Adem T.ile 4 çocuk annesi Hatice T arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hatice T., tencere kapağını kocasının üzerine attı. Tencere kapağı yüzüne çarpan Adem T.'nin dişi kırıldı. Karı-koca mahkemelik oldu. Adem T. eşimin tencere kapağını atarak dişini kırdığını, Hatice T. de eşinin kendisini iterek yaraladığını iddia etti.Tencere kapağı silah sayıldıAyrı yaşamaya başlayan çit hakkında karşılıklı olarak birbirlerini yaralamak suçundan Samsun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, kadının kocasına fırlattığı tencere kapağını silah saydı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Hatice T. 2 bin 800 lira, Adem T. de 3 bin 200 lira para cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Karı-kocaya verilen ceza 5 yıl süreyle suç işlememek kaydı ile ertelendi.Duruşma çıkışı açıklamada bulunan Adem T. kendisine haksız yere ceza verildiğini savundu ve eşini kendisine iftira attığını, eşinin beyanı üzerine ceza aldığını ileri sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/yargitaydan-emsal-bosanma-karari-dugun-ve-cenazelerde-esi-yalniz-birakmak-kusur-sayildi-1090124529.html
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boşanma, düdüklü tencere, tencere tava, silah, boşanma davası
boşanma, düdüklü tencere, tencere tava, silah, boşanma davası
Eşe atılan tencere kapağı 'silah' sayıldı
Samsun'da bir kadının kocasına atarak dişinin kırılmasına sebep olduğu 'tencere kapağı', mahkemede 'silah' sayıldı.
Bir kadının kocasına atarak dişinin kırılmasına sebep olduğu 'tencere kapağı', mahkemede 'silah' sayıldı.
Tencere kapağı dişini kırdı
Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde ikamet eden Adem T.ile 4 çocuk annesi Hatice T arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hatice T., tencere kapağını kocasının üzerine attı. Tencere kapağı yüzüne çarpan Adem T.'nin dişi kırıldı. Karı-koca mahkemelik oldu. Adem T. eşimin tencere kapağını atarak dişini kırdığını, Hatice T. de eşinin kendisini iterek yaraladığını iddia etti.
Tencere kapağı silah sayıldı
Ayrı yaşamaya başlayan çit hakkında karşılıklı olarak birbirlerini yaralamak suçundan Samsun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, kadının kocasına fırlattığı tencere kapağını silah saydı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Hatice T. 2 bin 800 lira, Adem T. de 3 bin 200 lira para cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Karı-kocaya verilen ceza 5 yıl süreyle suç işlememek kaydı ile ertelendi.
Duruşma çıkışı açıklamada bulunan Adem T. kendisine haksız yere ceza verildiğini savundu ve eşini kendisine iftira attığını, eşinin beyanı üzerine ceza aldığını ileri sürdü.