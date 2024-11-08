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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a ilk çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a ilk çağrı
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Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimleri farkla kazanan 47.ABD Başkanı Donald Trump'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından ilk kez... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi.Sosyal medya hesabından 47. ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini ve savaşları sona erdirmesi için elini taşın altına koymasını temenni etti.ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/cumhurbaskani-erdogan-zaman-zaman-fikir-ayriliklari-yasansa-da-turkiye-ve-abdnin-ortakligi-1090175036.html
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recep tayyip erdoğan, donald trump, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, abd, abd seçimleri
recep tayyip erdoğan, donald trump, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, abd, abd seçimleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a ilk çağrı

18:55 08.11.2024 (güncellendi: 19:09 08.11.2024)
© AATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA
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Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimleri farkla kazanan 47.ABD Başkanı Donald Trump'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından ilk kez çağrıda bulundu. Savaşları sona erdirmesini ve eski yönetimin hatalarını tekrarlamamasını istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi.
Sosyal medya hesabından 47. ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini ve savaşları sona erdirmesi için elini taşın altına koymasını temenni etti.
ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Çarşamba akşamı Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deyken Amerika’nın seçilmiş başkanı Sayın Trump’la yaptığımız telefon görüşmesinde hem kendisini tarihî seçim zaferinden dolayı tebrik ettik hem de Gazze ve Lübnan’daki katliama dikkat çektik. Sayın Trump’tan ikinci başkanlık döneminde eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini bekliyoruz. Sayın Başkan’ın savaşları sonlandırma noktasında elini taşın altına koyacağına yürekten inanıyor, bunu da samimiyetle temenni ediyoruz. Daha fazla kan akmaması; özellikle kadın ve çocukların hayatına mal olan, onların hayatını mahveden bu çatışma, savaş ve gerilimin sona ermesi için biz de elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşansa da, Türkiye ve ABD'nin ortaklığı tartışılamaz
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