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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/batmanda-vali-cik-lan-buraya-diye-bagiran-gosterici-tutuklandi-1090188902.html
Batman'da, 'Vali çık lan buraya' diye bağıran gösterici tutuklandı
Batman'da, 'Vali çık lan buraya' diye bağıran gösterici tutuklandı
Sputnik Türkiye
Batman'da gösteriler sırasında Vali Ekrem Calalp'e 'vali çık lan buraya' diye bağıran gösterici tutuklandı. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T14:36+0300
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Batman'da belediye başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınması sonrasında yapılan izinsiz gösteride Vali Ekrem Canalp'e yönelik 'vali çık lan buraya' diyerek seslenen ve bariyerleri devirmeye çalışan gösterici tutuklandı. Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yürütülen terör soruşturmasını nedeniyle görevden alınmasının ardından bölgede izinsiz gösteriler düzenlenmeye başladı. Batman Belediyesi binası etrafında güvenlik amacıyla kurulan bariyerlerin önüne gelen bir gösterici, "Bizler kendimiz burayı seçtik, gece gündüz demeden çalıştık, halkımız burayı seçti. Bizler halkız, sizler sömürgecisiniz, terk edin burayı. Vali çık lan buraya, halkın iradesini gasp ediyorsunuz. İsrail bile sizden daha iyidir" diyerek bariyerleri devirmeye çalışmıştı. Polisin ’dağılın’ uyarısına rağmen bariyerleri devirmeye çalışan gruba müdahale edilmişti. Çıkan arbedede valiyi hedef alan açıklamalar yapan gösterici de gözaltına alınmıştı. Gösterici, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/emniyetten-aciklama-8-ilde-guvenlik-kuvvetlerine-tas-atan-fiziki-saldirida-bulunan-140-kisi-1090100074.html
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batman, batman valiliği, batman belediyesi, kayyum, gösterici
batman, batman valiliği, batman belediyesi, kayyum, gösterici

Batman'da, 'Vali çık lan buraya' diye bağıran gösterici tutuklandı

14:36 08.11.2024
© İHA / -AW323063 Batman Valiliği, kentte yaşanan olaylarda 6 polisin yaralandığı, 67 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
 Batman Valiliği, kentte yaşanan olaylarda 6 polisin yaralandığı, 67 şahsın gözaltına alındığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© İHA / -AW323063
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Batman'da gösteriler sırasında Vali Ekrem Calalp'e 'vali çık lan buraya' diye bağıran gösterici tutuklandı.
Batman'da belediye başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınması sonrasında yapılan izinsiz gösteride Vali Ekrem Canalp'e yönelik 'vali çık lan buraya' diyerek seslenen ve bariyerleri devirmeye çalışan gösterici tutuklandı.
Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yürütülen terör soruşturmasını nedeniyle görevden alınmasının ardından bölgede izinsiz gösteriler düzenlenmeye başladı. Batman Belediyesi binası etrafında güvenlik amacıyla kurulan bariyerlerin önüne gelen bir gösterici, "Bizler kendimiz burayı seçtik, gece gündüz demeden çalıştık, halkımız burayı seçti. Bizler halkız, sizler sömürgecisiniz, terk edin burayı. Vali çık lan buraya, halkın iradesini gasp ediyorsunuz. İsrail bile sizden daha iyidir" diyerek bariyerleri devirmeye çalışmıştı. Polisin ’dağılın’ uyarısına rağmen bariyerleri devirmeye çalışan gruba müdahale edilmişti. Çıkan arbedede valiyi hedef alan açıklamalar yapan gösterici de gözaltına alınmıştı. Gösterici, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
Polis, Emniyet Genel Müdürlüğü, amblem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
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